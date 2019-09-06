Будете ли вы добиваться законодательного закрепления требования обязательного открытого обсуждения любых проектов благоустройства с местными жителями?

Милованов (ЛДПР): «Мы должны слушать мнения зеленоградцев, мы же благоустраиваем все это для них. Депутаты и управа должны больше общаться народом и слушать их. И нужно усилить контроль на земле. Для этого в каждом районе есть муниципальные депутаты. Но надо заставить их работать, а то они избираются и пропадают. Я их называю „подснежниками“, потому что они все время под снегом, а появляются только к выборам».

Ульянченко (КПРФ): «Волеизъявлением граждан является выбор муниципальных депутатов. Но на их выборы мало кто приходит. Например, на последних выборах в Андреевке пришло 15 процентов — это смешно. И потом все удивляются: а почему это со мной не посоветовались по поводу спортивной или детской площадки у меня во дворе? Но вы же не пришли выбрать человека, которому делегируют эти решения. Когда я был депутатом в Андреевке, мы проводили общее собрание жильцов, представителей исполнительной и законодательной власти. И слушали жильцов: что они хотят видеть конкретно на этой площадке. Мы говорили: есть такой проект, что бы вы хотели добавить или убрать? Поэтому решать нужно через депутатов, но обязательно привлекать жителей».

Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось, а значительная часть его программы (то есть обещаний) состоят из перечисления тех объектов благоустройства, которые уже и так делаются или запланированы.