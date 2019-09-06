8 сентября состоится голосование на выборах в Московского городскую думу. На одно место от Зеленограда претендует пять кандидатов. В серии публикаций мы показываем позицию кандидатов по важным вопросам городской жизни. С Иваном Ульянченко от КПРФ и Вячеславом Миловановым от ЛДПР удалось поговорить очно. Самовыдвиженец Андрей Титов отказался общаться, поэтому мы использовали его программу и другие высказывания. С остальными не удалось ни связаться, ни обнаружить какую-либо их активность. Эта публикация — благоустройстве и парковках.
Милованов (ЛДПР): «У нас проблема с парковкой. Для примера, приезжаешь в любую организацию рядом со станцией Крюково — всё заставлено. Эти машины оставили те, кто уехал в Москву на электричке или автобусе. У нас и так катастрофически не хватает парковочных мест плюс еще давайте мы их сделаем платными? Я думаю, это вообще никуда не годится. Я против».
Ульянченко (КПРФ): «Нет, платные парковки вводить не нужно».
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось.
Милованов (ЛДПР): «Если я собственник квартиры в этом доме, я имею право поставить автомобиль. Почему я должен испытывать неудобства? Я скажу „да“».
Ульянченко (КПРФ): «Если общее собрание собственников жилья решит закрывать, почему нет?»
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось.
Милованов (ЛДПР): «Мы должны слушать мнения зеленоградцев, мы же благоустраиваем все это для них. Депутаты и управа должны больше общаться народом и слушать их. И нужно усилить контроль на земле. Для этого в каждом районе есть муниципальные депутаты. Но надо заставить их работать, а то они избираются и пропадают. Я их называю „подснежниками“, потому что они все время под снегом, а появляются только к выборам».
Ульянченко (КПРФ): «Волеизъявлением граждан является выбор муниципальных депутатов. Но на их выборы мало кто приходит. Например, на последних выборах в Андреевке пришло 15 процентов — это смешно. И потом все удивляются: а почему это со мной не посоветовались по поводу спортивной или детской площадки у меня во дворе? Но вы же не пришли выбрать человека, которому делегируют эти решения. Когда я был депутатом в Андреевке, мы проводили общее собрание жильцов, представителей исполнительной и законодательной власти. И слушали жильцов: что они хотят видеть конкретно на этой площадке. Мы говорили: есть такой проект, что бы вы хотели добавить или убрать? Поэтому решать нужно через депутатов, но обязательно привлекать жителей».
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось, а значительная часть его программы (то есть обещаний) состоят из перечисления тех объектов благоустройства, которые уже и так делаются или запланированы.
Милованов (ЛДПР): «Конечно, я за стройку. Но, например, в 3-м микрорайоне вместо высотных домов могли бы сделать площадку или стадион. С другой стороны, мы за то, чтобы у нас люди имели красивые квартиры, новые дома. И, конечно, обсуждать с людьми, попробовать объяснить тем, кто „против“, какие будут плюсы от нового строительства. Хотя у нас люди никогда не соглашаются [на стройку рядом с их домом]. Давайте вот так вам скажу: не строят — плохо, строят — тоже плохо. Сейчас есть разные системы электронного голосования и нужно выносить на них эти вопросы и просто изнурять граждан этими опросами — людям это просто надоест и они уже не будут так возмущаться и спорить».
Ульянченко (КПРФ): «Я думаю, здесь бы помог местный референдум — в том районе, где собираются делать. Я прекрасно понимаю людей, которые привыкли к микроклимату в своем микрорайоне. И когда его разрушает, на месте пятиэтажки строят семнадцатиэтажку — я категорически против. Тем более, в Зеленограде есть свободные участки земли, где можно реализовывать новое строительство отдельными микрорайонами. Примеры — 17-й и 23-й микрорайоны. Есть куда идти. Зачем заниматься точечной застройкой?»
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось. В его программе есть пункт «контроль за ходом реновации, защита прав её участников».
Милованов (ЛДПР): «Это все требует средств. У нас выборы тех же депутатов обходятся чуть ли не в миллиард только для одного Зеленограда. Поэтому лишний референдум — это лишняя трата. Аналог референдума — это электронное голосование, это голосование в соцсетях. Это нужно продвигать».
Ульянченко (КПРФ): «Это зависит от вопроса. Допустим, если относительно Зеленограда, то явно реконструкция Центрального проспекта и парка Победы не настолько важна зеленоградцам, как появление двух новых переездов через железную дорогу: тоннеля в Алабушево и эстакады в Малино. И если бы людей спросили, все бы выбрали тоннель и эстакаду».
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова на эту тему не удалось. В его программе есть много пунктов, собранных из частных пожеланий людей, но как он планирует принимать решения по ним, неизвестно.
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