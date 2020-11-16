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Пациентка отказалась надевать маску в поликлинике. Врачи вызвали полицию 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Конфликт между жительницей Зеленограда и врачами произошел в поликлинике в корпусе 225. Редакции «Зеленоград.ру» она рассказала, что ей отказали в медпомощи. Сначала ее не приняла невролог из-за наличия верхней одежды и отсутствия маски и перчаток, потом офтальмолог отказалась заканчивать осмотр без маски. В кабинете последней пациентка пробыла в кабинете около часа, настаивая на осмотре, после этого сотрудники поликлиники вызвали Росгвардию. Выяснили, что думают о происшествии пациент и врачи.

Ношение маски не рекомендовано

Пациентка заявила, что маску надевать не будет из-за якобы имеющихся противопоказаний, заверенных врачом. Росгвардии, сотрудникам поликлиники и редакции «Зеленоград.ру» она эти документы не предоставила, ссылаясь на то, что это это медицинская тайна, а ей неношение маски «рекомендовано как человеку с хроническими заболеваниями».

С жалобами на врачей она сначала пришла к заведующему Антону Вольвовскому, прося объяснить, на основании какого документа ей отказывают. По ее словам, на прием к обоим специалистам она пришла с острой болью. Документ ей не предоставили и не назвали. Вольвовский предложил ей написать заявление на его имя, которое они в поликлинике рассмотрят и дадут ответ, выслушав вторую сторону. Звонить врачам с требованием принять пациентку он отказался.

Приехавшие сотрудники Росгвардии разделились: один ушел разговаривать отдельно с врачами, второй остался с пациенткой. Он напомнил, что режим повышенной готовности, введенный в Москве, еще не отменен, и ввиду сложившейся эпидемической обстановки в общественном месте нужно носить маску.

После этого, рассказала пациентка, Росгвардия вызвала участкового, который якобы пытался увезти ее в отделение для составления протокола об административном правонарушении. Также она обратилась в свою страховую компания, где ей, по ее словам, подтвердили незаконность действия врачей.

Не может оказать помощь из-за противоправных действий пациента

Департамент здравоохранения в ответ на запрос редакции «Зеленоград.ру» сообщил, что офтальмолог начала проводить осмотр: пациентке определили остроту зрения, измерили внутриглазного давления. Перед осмотром переднего отрезка глазного дна, который подразумевает близкий контакт с врачом, пациентка отказалась надеть маску. После этого врач не стала продолжать обследование.

Как утверждают в ведомстве, пациентка долго отказывалась покидать кабинет, из-за чего другие пациенты не могли попасть на прием. Руководство поликлиники подало заявление в полицию о нарушении требований указа мэра, который обязывает граждан использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

«Действия пациента, выразившиеся в отказе использовать средства индивидуальной защиты, носят общественно опасный характер. Соответственно, добросовестный медицинский работник не имеет реальной возможности осуществить свое намерение по оказанию помощи больному в силу наличия противоправных действий со стороны пациента», — заключили в департаменте.

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Могут ли отказать в осмотре?

По мнению пациентки, врачи не имеют права отказать ей в приеме по полису ОМС в соответствии с федеральными законами, которые имеют большую силу, чем рекомендации Минздрава или указы мэра Москвы.

Эксперт справочно-правовой системы «Кодекс» Ольга Лисицкая считает, что отказ в обслуживании посетителю без маски не должен рассматриваться как нарушение прав граждан, если речь идет не об экстренной помощи. По ее мнению, такие инциденты следует воспринимать как «ненасильственное воспрепятствование в посещении медорганизации нарушителями масочного режима». Лисицкая при этом ссылается на «Временные методические рекомендации» Минздрава, утвержденные в июле для возобновленных профилактических осмотров. В них указано, что пациенты обязательно должны носить маски.

Также следует отметить, что правила, утвержденные мэром 12 мая, являются обязательными для исполнения, и вот почему. В апреле 2020 года изменения в 68-ФЗ дали властям субъектов РФ право устанавливать — с учетом чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения — обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в том числе ограничивать конституционные права и свободы.

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Метки:
коронавирус, поликлиника
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 15:33
Ограничивать права и свободы можно только по 55 ст.Конституции.
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