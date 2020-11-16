Ношение маски не рекомендовано

Пациентка заявила, что маску надевать не будет из-за якобы имеющихся противопоказаний, заверенных врачом. Росгвардии, сотрудникам поликлиники и редакции «Зеленоград.ру» она эти документы не предоставила, ссылаясь на то, что это это медицинская тайна, а ей неношение маски «рекомендовано как человеку с хроническими заболеваниями».

С жалобами на врачей она сначала пришла к заведующему Антону Вольвовскому, прося объяснить, на основании какого документа ей отказывают. По ее словам, на прием к обоим специалистам она пришла с острой болью. Документ ей не предоставили и не назвали. Вольвовский предложил ей написать заявление на его имя, которое они в поликлинике рассмотрят и дадут ответ, выслушав вторую сторону. Звонить врачам с требованием принять пациентку он отказался.