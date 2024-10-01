Дорогая инспекция ГИБДД, может хватит уже создавать искусственную пробку на въезде в Зеленограде через Московский проспект?
Ради своих неведомых целей вы оставляете одну полосу, зачастую в час пик. В организованной вами пробке стоят не только личные машины, но и автобусы — а в это время люди на метро Ховрино не могут дождаться автобуса, чтобы уехать домой.
Неужели вам мало для остановки и проверки машин дорожного «кармана» перед светофором и нужно обязательно перегородить полосу для движения? Вы же должны обеспечивать безопасное и бесперебойное движения транспорта, а не создавать пробки!
Давайте-ка скажем ГИБДД и чиновникам, что мы думаем об этой проблеме — пишите в комментарии и примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно Новости
Просел участок дороги на Московском проспекте — снижайте скорость, чтобы не повредить автомобиль Новости
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
Пляж на городском пруду расширят и отремонтируют в следующем году. Можно ли будет купаться, непонятно Новости
Строительство завода производителя высокотехнологичных металлоконструкций началось в Зеленограде Новости