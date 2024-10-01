Дорогая инспекция ГИБДД, может хватит уже создавать искусственную пробку на въезде в Зеленограде через Московский проспект?

Ради своих неведомых целей вы оставляете одну полосу, зачастую в час пик. В организованной вами пробке стоят не только личные машины, но и автобусы — а в это время люди на метро Ховрино не могут дождаться автобуса, чтобы уехать домой.

Неужели вам мало для остановки и проверки машин дорожного «кармана» перед светофором и нужно обязательно перегородить полосу для движения? Вы же должны обеспечивать безопасное и бесперебойное движения транспорта, а не создавать пробки!

Давайте-ка скажем ГИБДД и чиновникам, что мы думаем об этой проблеме — пишите в комментарии и примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.