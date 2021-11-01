Год назад на территории колонии-поселении в Зеленограде открыли изолированный участок, который работает в режиме исправительного центра. Этой осенью живущие здесь осужденные пожаловались в прокуратуру на условия содержания: переработки, тяжелый труд, чрезмерный контроль со стороны сотрудников колонии и маленькие зарплаты.
Прокуратура Москвы еще не сообщила редакции о своей реакции на эту жалобу, но ФСИН уже назвала все претензии выдуманными. Рассказываем, как описывают свою жизнь осужденные и что им отвечает руководство колонии.
Участок для осужденных к принудительным работам в нашем городе стал первым подобным учреждением в Москве. ИЦ нужен, чтобы москвичи могли отбывать наказание по месту жительства и не разрывать социальные и семейные связи. Ранее таких осужденных отправляли в Тверскую область.
В исправительных центрах человеку оформляется трудоустройство с возможностью заработка (но если к человеку предъявлялись иски, эти суммы по решению суда удержат в счет погашения требований), а спустя треть срока он может проживать за пределами центра вместе с семьей.
Зарплата осужденных в ИЦ зависит от региона, но в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума. В основном осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков: уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий.
«Современный ремонт. Он даже больше похож на хостел. Спальные места, небольшой актовый зал. Комната бытовых услуг. Всюду новая техника. Просторная столовая. Холодильники, несколько плит, микроволновки. У каждого — свой ящичек» , — так в мае описывал корреспондент программе «Вести недели» жизнь в зеленоградском ИЦ (на видео примерно с 1:53:00).
Герой выпуска, бывший налоговик Дмитрий, сказал, что чувствует себя свободным человеком, так как «все время находится на улице». В программе также отметили, что у осужденных в ИЦ есть мобильные телефоны.
Перед открытием ИЦ во ФСИН рассказывали о плюсах отбывания наказания в таком формате: предварительно отпросившись, с территории можно выходить в любое свободное от работы время, посещать магазины, кинотеатры и даже церковь. Через какое-то время разрешается арендовать самому жилье, приглашать в гости родственников. Также без ограничений пользоваться гаджетами: телефоном, компьютером, телевизором, выходить в интернет.
Обставлять комнаты тоже можно как хочешь: в программе «Вести недели» показывали девушку Веронику, которая хранит на своей кровати мягкие игрушки.
Пока что в ИЦ может жить 186 человек, в будущем планируется расширить центр до двух тысяч осужденных.
После официального открытия ИЦ с участием первых лиц ФСИН России и Москвы «Московский комсомолец» опубликовал рассказ анонимных осужденных этого центра. Их главная претензия в том, что хотя ИЦ воспринимался и «рекламировался» как гуманизация исправительной системы, переходный этап на пути к условно-досрочному освобождению и глоток свободы, но на деле, по словам осужденных, многие готовы вернуться обратно в обычные колонии.
В статье «МК» отмечается, что осужденные работают якобы без трудовых договоров и обучения. Герои материала сказали, что работают без расписания и графиков, норма по Трудовому кодексу — 40 часов в неделю — не соблюдается: «От нелегалов на стройке мы отличаемся только тем, что мы русские».
По их словам, когда они пытаются напомнить сотрудникам колонии про свои права (например, не работать в выходные дни), им угрожают ужесточить условия пребывания в ИЦ.
Ценность труда осужденных городская администрация осознаёт и прямо признаёт. Например, в пресс-релизе прокуратуры Москвы упоминается, что это «позволит восполнить нехватку трудовых ресурсов». Связана эта нехватка в том числе с тем, что из-за ковида стало меньше трудовых мигрантов, а местные жители обычно не согласны работать за предлагаемую плату.
Осужденные рассказали «МК», что в пищевом блоке есть шесть плит, четыре микроволновки и десять чайников, но готовить на них можно только по очереди — из-за этого толком никто не успевает пользоваться кухней.
«Некоторые дежурные смены на ночь просто-напросто закрывают все помещения по общежитию. Пищевой отсек закрыт, душ закрыт, туалет закрыт. Это чтобы мы после отбоя не ходили никуда, так как обязаны беспрерывно спать в течение восьми часов» , — рассказали изданию. Также из-за нехватки времени осужденные не всегда успевают делать уборку.
Обещанный свободный выход в город тоже оказался под вопросом. По словам осужденных, эти походы надо «вымаливать», и сотрудники ИЦ могут разрешить сходить за покупками только одному, чтобы он покупал продукты на всех.
«Для нас возможность свободного покидания территории — это жизненная необходимость, она не должна быть унижением. Мы себя кормим, мы себя обуваем, мы себя одеваем. Покупка того, что нужно для ремонта или уборки жилого корпуса, тоже лежит на нас» , — рассказали они. Осужденные предполагают, что сотрудники ИЦ еще не поняли, что теперь работают с другим контингентом и поэтому обращаются с ними, как с обычными заключенными в колониях.
Еще одна претензия осужденных ИЦ: после всех вычетов от их зарплаты остается совсем немного.
«Зеленоград.ру» рассказывал, сколько обещали платить в нашем «Жилищнике» осужденным, которые вышли на уборку улиц. За работу дворником на протяжении 284 часов человек получил 34,4 тысячи рублей. Такую же сумму после вычета налогов обещают в «Жилищнике» свободным людям.
После публикации «МК» ФСИН Москвы заявила, что эта информация не соответствует действительности. По данным ведомства, все процессы в ИЦ регламентированы, все права осужденных также закреплены и соблюдаются. В частности:
- Трудовые договоры: они якобы есть у каждого осужденного, все они ознакомлены с условиями труда, техникой безопасности и тем, сколько получают по бумагам
- Зарплата — больше 20 тысяч: из зарплаты осужденных в доход государства удерживается от 5 до 20% их заработка
- Переработок не было: трудовая неделя не превышает 40 часов. Осужденных могут привлечь к работам по благоустройству территории ИЦ в нерабочее время — но никогда еще не привлекали, тем более в ночное время
- Свободное время и выход по разрешению: осужденные могут проводить личное время за пределами учреждения в выходные и праздники, а также после окончания работы до отбоя. Чтобы выйти наружу, нужно написать заявление и получить разрешение начальника ИЦ
- Пищеблок и столовая, душ и санузел открыты постоянно, на ночь эти помещения не опечатываются, заявили во ФСИН