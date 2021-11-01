Год назад на территории колонии-поселении в Зеленограде открыли изолированный участок, который работает в режиме исправительного центра. Этой осенью живущие здесь осужденные пожаловались в прокуратуру на условия содержания: переработки, тяжелый труд, чрезмерный контроль со стороны сотрудников колонии и маленькие зарплаты.

Прокуратура Москвы еще не сообщила редакции о своей реакции на эту жалобу, но ФСИН уже назвала все претензии выдуманными. Рассказываем, как описывают свою жизнь осужденные и что им отвечает руководство колонии.