Двое зеленоградских полицейских несколько лет служили в комендантском отделении УВД в «рабских условиях», с переработками по 300—400 часов в год. Когда они затребовали табели учёта служебного времени, чтобы получить компенсацию, то попали в опалу, потом были уволены и теперь отстаивают свои права в суде. Кроме нарушения трудовых прав они обвиняют УВД по Зеленограду в предоставлении суду поддельных документов. Рассказываем, что стало известно об условиях их службы в ходе рассмотрения иска.
Комендантское отделение обеспечивает охрану объектов зеленоградского УВД. Через контрольно-пропускной пункт (КПП) на въезде на территорию в сутки проходит, не считая сотрудников, в среднем 60—70 гражданских посетителей, въезжают/выезжают сто с лишним раз служебные и неслужебные автомобили.
Всех нужно досмотреть, зарегистрировать в журнале, найти службу, в которую человек пришёл, вызвать людей, чтобы его встретили, — в общем, оказать содействие. Одновременно надо неотрывно следить за мониторами, КПП нельзя оставить ни на минуту. И это всё на плечах одного человека, в полной амуниции, в бронежилете, с оружием, — двадцать четыре часа подряд, а то и больше без подмены.
«Иногда ты просто как веретено, поток не останавливается в течение часа, двух, трёх. Только сядешь перекусить, а веретено снова закрутилось — и ты челночком туда-сюда, — рассказал „Зеленоград.ру“ один из истцов — бывший полицейский комендантского отделения местного УВД. — Доходило до того, что естественные надобности не получается по несколько часов справить. Если уж совсем крайний случай, тогда кого-то из дежурной части просишь на пять минут подменить, но это негласно, потому что так не положено».
Полицейские уже не помнят, когда работали на КПП хотя бы по двое. В комендантском отделении 15 человек, шесть из которых водители, восемь сотрудников КПП и командир. Но из этих восьми сотрудников КПП четыре стажёра. Фактически на КПП несут службу четыре человека в режиме сутки через трое, а то и через двое, рассказывают истец и его представитель.
Режим служебного времени в комендантском отделении по охране объектов органов внутренних дел УВД по Зеленоградском округу установлен местным приказом № 193 от 28 августа 2019 года. По нему, в комендантском отделении «осуществляется несение службы в двухсменном режиме, продолжительность каждой смены 12 часов. Заступающая смена прибывает на инструктаж в 8 часов 30 минут и 20 часов 30 минут, начало смены в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут».
Трудовое законодательство в принципе запрещает две смены подряд, но в УВД по Зеленограду их считают как одну суточную. Суточное дежурство начинается в 9:00 и заканчивается в 9:00. Для 12-часовой смены положено два перерыва по 45 минут для приёма пищи, для суточной (например, для сотрудников дежурной части) — три перерыва: два по 45 минут для приёма пищи и трёхчасовой перерыв для отдыха ночью.
Реальность состоит в том, что у полицейского по охране УВД нет ни одного перерыва. Он, конечно, может поесть, не выходя с территории поста, но зачастую и этого не успевает. При этом в табеле указывают, что обеденный перерыв предоставлен был. Не учитывается и то, что человек не спит: это же две смены по 12 часов, в которые сон не предусмотрен.
В случае служебной необходимости полицейских могут привлекать к сверхурочной работе, но не более чем на 120 часов в год, что установлено трудовым законодательством, и это должно компенсироваться. Однако графики составляются таким образом, что переработка заведомо будет, и будет она свыше 120 часов в год.
Большой спор разгорелся в суде из-за начала рабочего дня полицейских по охране здания УВД. Фактически служебное время начиналось в 7 часов 30 минут, а по табелям учёта служебного времени — в 8:00.
В возражении, представленном ответчиком в суд, и вовсе другое начало служебного времени — 8:30. «Доводы истца в части начала служебного времени в 7:30 ни нормативными правовыми актами МВД России, ни приказами начальника [зеленоградского] управления, ни графиком сменности не определены», — говорится в возражении.
В ходе судебных заседаний истцы уличили ответчика в том, что тот представил суду сфальсифицированные табели с их поддельными подписями.
Надежде Сергеевой, представляющей интересы бывших полицейских, пришлось неоднократно ходатайствовать перед судом о вызове свидетелей. Благодаря показаниям четырёх свидетелей подтвердилась недостоверность информации в табелях.
Все свидетели рассказали то же, что истцы в своих заявлениях. Инструктаж полицейского по охране здания УВД (КПП) в начале смены осуществлялся одновременно с заступающей на сутки следственно-оперативной группой (СОГ), члены которой прибывают на службу к 7:30, затем экипируются, вооружаются и в 7:45 прибывают на инструктаж.
По окончании смены сотрудник КПП обязан дождаться смену с инструктажа, который часто затягивается и заканчивается позже 9 утра. Затем он обязан почистить и сдать оружие — и это время зеленоградским УВД тоже не учитывается как служебное.
Непредоставленные перерывы, неучтённое время перед сменой и после, сверхурочные по служебной необходимости — всё это складывается в переработки, превышающие максимально ежегодно допустимые 120 часов в два-четыре раза.
Весной прошлого года один из истцов написал рапорт о нарушениях тогдашнему начальнику УВД полковнику Кудряшову. Там он подробно рассказывал о нарушениях и просил провести служебную проверку. Но в ответ получил отписку: ему процитировали приказ, который и так известен, сообщили, кто должен составлять графики, обещали, что проверят, но ни на один вопрос не ответили.
На фоне попыток отстоять свои права полицейский лишился ещё и отпуска. Он просил компенсировать переработку дополнительными днями отдыха. Сначала пришлось написать не один рапорт, чтобы эту переработку доказать. В конце концов её признали и распорядились присоединить сверхурочное время к ежегодному отпуску. Документы на отпуск полицейский начал собирать ещё за три месяца до зафиксированной в графике отпусков даты. Однако в отделе кадров волокитили, напрямую документы не принимали и заставляли отправлять всё почтой.
Минимум дважды в день сотрудники отдела кадров проходят мимо коллеги через КПП: утром по пути на работу и вечером — с работы. Однако ни разу не остановились, чтобы передать ему какую-то информацию или бумаги на подпись.
Непосредственный начальник одобрил рапорт на отпуск, вышестоящий написал: «Не возражаю», а потом появилось новое требование: если будут предоставлены «подтверждающие документы», при этом без пояснений, что это за документы и что они должны подтверждать.
Из-за бюрократических проволочек приказ на очередной отпуск так и не вышел. Вместо этого строптивого полицейского включили в новый сменный график, вступивший в силу аккурат в тот день, когда у сотрудника должен был начаться отпуск.
«Я не смог съездить на отдых с ребёнком, не смог помочь маме с уборкой урожая и подготовкой её земельного участка к зиме и следующему году. Я не могу даже заниматься ремонтом в квартире, который нужно закончить до холодов, потому что график на сентябрь изменили, исключив из него мой оплачиваемый отпуск и поставив меня на службу по графику „сутки-двое“. При таком режиме не только ремонтом, но и обычными домашними делами заниматься времени не хватает», — написал полицейский в рапорте начальнику главного управления МВД по Москве с просьбой проверить факты и дать разъяснения по поводу правомерности действий окружного начальства — список почти из сорока вопросов.
Пришёл короткий ответ без каких-либо разъяснений — лишь что факты подтверждаются.
«И вот ты приходишь к своему начальнику и говоришь: «Табель неправильно заполнен: у меня переработка сверх нормы». И этот человек с полковничьими звёздами на погонах отвечает: «Я эти табели 30 лет заполнял. Ты хочешь сказать, что я неправ?» Я говорю: «Хочу». Он даёт команду проверить. Считают и говорят: «У тебя недоработка пять часов». Потом ты выигрываешь один суд, другой, доказываешь переработки, а ничего не меняется. Начальству всё равно за это ничего не будет. Смотришь на него и думаешь: «За 30 лет сколько ты отобрал времени у отцов, у их родных — времени, которое они могли бы провести вместе, семьёй?» — рассказывает один из истцов.
В отношении сотрудника, посмевшего требовать компенсации за переработки — денежной или в виде отдыха, полицейское руководство инициировало служебную проверку. Проверяли каждый шаг и каждое действие, искали любое нарушение.
Квартальные и годовые премии выплачивали в два-три раза меньше, чем другим сотрудникам. А про медаль, которой наградил министр за отличную службу без нареканий, награждённый случайно узнал только через восемь месяцев. Лишь тогда ему и вручили министерскую награду.
Личный состав комендантского отделения используют нерационально, считают истцы. Трое из шести водителей используются не по целевому назначению, обслуживают другие подразделения. При этом они работают по пятидневке, получают комендантские и прочие надбавки, хотя к комендантской службе никакого отношения фактически не имеют.
Штат заполнен, при этом личного состава не хватает, рассказывают полицейские. Одновременно штатная численность позволяет обеспечить нормальную службу, с нормальным числом сотрудников на посту, с графиком и рабочим процессом, которые позволят предоставлять обеды и отдых. Но почему-то так не делается.
В общей сложности прошло более десятка судебных заседаний по искам двух полицейских комендантского отделения о возмещении морального вреда и денежной компенсации. Ответчик цепляется за неточности, пересчитывает переработку. Но даже с пересчётом в сторону уменьшения сверхурочных часов получается в три раза больше допустимого по закону максимума. «Ужас в том, что жёсткость наших российских законов лихо компенсируется необязательностью их выполнения», — говорит один из истцов.
На требование предоставить журналы приёма-сдачи дежурств на КПП за три года ответчик представил справку о том, что в соответствии с правилами они уничтожены путём сжигания, поскольку истёк срок хранения. Причём сожгли их не через год, как установлено приказом МВД, а с задержкой на полтора-два года, то есть после того как был подан иск в суд, буквально за месяц (удивительное совпадение) до официального судебного запроса.
В последнем судебном заседании ответчик наконец признал, что служебное время у полицейских по охране здания УВД начинается в 7:30. То есть выбрали из двух зол меньшее: лучше признать, что это служебное время, чем незаконное привлечение к выполнению служебных обязанностей, отмечает Сергеева.
Руководством УВД также менялись учётные периоды, по которым считается переработка: если раньше учёт вёлся поквартально, то после требований о пересмотре графиков его сделали полугодовым. Мол, невозможно говорить о переработке, поскольку учётный период ещё не закончился. Но и когда он закончился, вновь находят какие-то оправдания, чтобы не компенсировать.
Ответчик выносит бесконечные возражения, в ответ истцы вынуждены каждый раз уточнять иски.
У обоих полицейских смены много раз выпадали на праздники, они регулярно несли службу в ночное время. За это им полагается повышенная оплата, но ответчик, пользуясь несовершенством законодательства, использует пробелы в ведомственных приказах и не оплачивает ночные и праздничные часы, выходящие за пределы нормальной продолжительности служебного времени. Сначала составляет графики так, что у сотрудников возникает гигантская переработка, а потом это не компенсирует, пока сотрудник не обратится в суд.
По закону, сотрудники правоохранительных органов не могут подать коллективный иск. А «качать права» в одиночку — чревато, как ясно из рассказов тех, кто осмелился. Один полицейский судился с зеленоградским УВД, ещё находясь на службе, но в конце концов был уволен. Второй полицейский решился обратиться в суд только после того, как ушёл из органов.
Рабскими называет условия службы представитель полицейских Надежда Сергеева. «Почему такое бесчеловечное отношение? — обратилась она к ответчику в судебном заседании. — Люди защищают нас, общество, государство — и вы так к ним относитесь».
«Зеленоград.ру» продолжит следить за ходом разбирательств в суде. Если вы знаете о случаях нарушений прав сотрудников правоохранительных органов, пишите нам на news@zelenograd.ru или в вотсап 8-926-100-81-67.