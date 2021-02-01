Украденный отпуск

На фоне попыток отстоять свои права полицейский лишился ещё и отпуска. Он просил компенсировать переработку дополнительными днями отдыха. Сначала пришлось написать не один рапорт, чтобы эту переработку доказать. В конце концов её признали и распорядились присоединить сверхурочное время к ежегодному отпуску. Документы на отпуск полицейский начал собирать ещё за три месяца до зафиксированной в графике отпусков даты. Однако в отделе кадров волокитили, напрямую документы не принимали и заставляли отправлять всё почтой.

Минимум дважды в день сотрудники отдела кадров проходят мимо коллеги через КПП: утром по пути на работу и вечером — с работы. Однако ни разу не остановились, чтобы передать ему какую-то информацию или бумаги на подпись.

Непосредственный начальник одобрил рапорт на отпуск, вышестоящий написал: «Не возражаю», а потом появилось новое требование: если будут предоставлены «подтверждающие документы», при этом без пояснений, что это за документы и что они должны подтверждать.

Из-за бюрократических проволочек приказ на очередной отпуск так и не вышел. Вместо этого строптивого полицейского включили в новый сменный график, вступивший в силу аккурат в тот день, когда у сотрудника должен был начаться отпуск.

«Я не смог съездить на отдых с ребёнком, не смог помочь маме с уборкой урожая и подготовкой её земельного участка к зиме и следующему году. Я не могу даже заниматься ремонтом в квартире, который нужно закончить до холодов, потому что график на сентябрь изменили, исключив из него мой оплачиваемый отпуск и поставив меня на службу по графику „сутки-двое“. При таком режиме не только ремонтом, но и обычными домашними делами заниматься времени не хватает», — написал полицейский в рапорте начальнику главного управления МВД по Москве с просьбой проверить факты и дать разъяснения по поводу правомерности действий окружного начальства — список почти из сорока вопросов.

Пришёл короткий ответ без каких-либо разъяснений — лишь что факты подтверждаются.

«И вот ты приходишь к своему начальнику и говоришь: «Табель неправильно заполнен: у меня переработка сверх нормы». И этот человек с полковничьими звёздами на погонах отвечает: «Я эти табели 30 лет заполнял. Ты хочешь сказать, что я неправ?» Я говорю: «Хочу». Он даёт команду проверить. Считают и говорят: «У тебя недоработка пять часов». Потом ты выигрываешь один суд, другой, доказываешь переработки, а ничего не меняется. Начальству всё равно за это ничего не будет. Смотришь на него и думаешь: «За 30 лет сколько ты отобрал времени у отцов, у их родных — времени, которое они могли бы провести вместе, семьёй?» — рассказывает один из истцов.