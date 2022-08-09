«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития детей от четырех лет и подростков. Он находится в здании бизнес-центра в Савелкинском проезде, возле префектуры. Основные направления обучения центра — комплексная подготовка к школе и английский язык, но есть еще много интересных и полезных занятий, от скорочтения и каллиграфии до китайского языка и видеоблогерства. Здесь работает коллектив талантливых и профессиональных педагогов. Рассказываем и показываем, как устроен «Талант-клуб».
Здесь созданы прекрасные условия — просторный холл, комфортные аудитории с современным оборудованием. Пространство организовано разумно и уютно, родители могут ждать детей на удобных диванах. Чистота и свежий воздух, работают кондиционеры.
Оставить машину можно на большой парковке возле бизнес-центра. Рядом в пешей доступности автобусные остановки. Само здание охраняется, что означает полную безопасность для посетителей.
Занятия проходят в небольших группах по 4-5 человек, дети распределяются по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом. Во всех аудиториях центра установлена система видеонаблюдения. Родители могут в режиме онлайн смотреть видео или слушать, как проходят занятия.
Ознакомительный урок — бесплатный. Записаться на него можно по телефону 8-925-090-26-34.
Программа адаптирована для разных возрастов и уровня подготовки. Но в любом случае это интересные интерактивные занятия с акцентом на разговорную практику. Дети учатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. В основе методики — ведущие зарубежные пособия. У детей снимается языковой барьер и страх перед общением на иностранном языке.
Занятия рассчитаны на школьников 5-8 и 9-11 классов. Здесь учат понимать, а не зубрить математику. Цель занятий — сформировать крепкую математическую базу, убрать пробелы в школьном обучении, научиться точному счету, повысить успеваемость, системно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. И в конечном счете успешно сдать выпускные и вступительные экзамены.
Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. Ребёнок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учёбы.
Это развитие способностей через систему устного счета. Методика математических вычислений в уме гармонично развивает ребенка, тренирует ум — активируется работа правого полушария. Развиваются концентрация внимания, творческое и аналитическое мышление, память, воображение, логика и интуиция. Как следствие, повышается успеваемость.
Дети учатся составлять рассказы по картинкам, анализировать слова с разной звуковой конструкцией, различать гласные, твердые и мягкие согласные буквы, знакомятся со слогами и ударениями, всеми буквами алфавита и обучаются чтению. На занятиях по математике знакомятся с геометрическими фигурами, величиной предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, изучают числа, учатся писать цифры и примеры, решают простые логические и арифметические задачи. На занятиях по художественному творчеству учатся лепке, рисованию, оригами, аппликации, конструированию.
Одно из редких направлений в детских развивающих центрах, но при этом неоценимо полезное. Многие думают, что каллиграфия решает проблему плохого почерка. Да, но не только. Это в целом правильная постановка руки, усвоение письма, соединений букв, увеличение объема памяти, мышления и грамотности. А при правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.
Китайский язык, конечно, сложен, но его преподают по специальной методике максимального погружения в языковую среду — детям очень интересно. В детском возрасте звуки и тоны иностранного языка усваиваются быстрее, чем у взрослых. Занятия проводятся в виде игр, квестов, создания проектов, конкурсов и выставок. Особое внимание — фонетике, лексике и иероглифам. Кстати, изучение иероглифов отлично развивает мышление и память.
Это не зубрежка, а полноценное погружение в мир китайского языка. Заодно дети узнают много интересного о Китае и восточной культуре.
Это индивидуальные занятия. В школе у ребенка могут быть самые разные трудности, без них обходится крайне редко. Например, он может быстро уставать, отвлекаться, плохо запоминать и понимать материал, быть неусидчивым или, наоборот, заторможенным. Или часто приходить в плохом настроении. Нейропсихология призвана решить эти проблемы, подобрать программу индивидуально для каждого ребенка по результатам диагностики. Заодно и подправить проблемы с эмоциями и волей.
Это индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В комплекс входит артикуляционная и пальчиковая гимнастика, упражнения для правильного произношения отдельных звуков, общее развитие речи, внимания, памяти, мышления, логики, восприятия. Обучение чтению по логопедическим букварям, графомоторика (определённое положение и движения пишущей руки). Кроме того, занятия с логопедом — это ещё и профилактика дислексии и дисграфии.
Ребенок будет правильно и внятно выговаривать слова и в целом разговаривать.
Ребенок научится рассуждать вслух, запоминать, обобщать, делать выводы. Развивается речь, дети учатся внимательно слушать текст, отвечать на вопросы, пересказывать, управлять силой голоса. Тренируют мелкую и крупную моторику, поскольку на занятиях учат правильно пользоваться карандашами и фломастерами, рисовать основные геометрические фигуры, складывать пазлы и проходить нарисованные лабиринты.
Ребёнок или подросток научится профессионально снимать и монтировать крутые видеоролики. Это творческая работа: детей научат не бояться камеры, виртуозно импровизировать в кадре, стать раскованными и артистичными, а также адаптироваться к работе в команде. И всё это под контролем опытного педагога-практика. Ребята снимают видео, делают монтаж, подбирают музыку, озвучивают тексты, выкладывают видео в интернет и делают презентацию своих проектов. И всё это на современном качественном оборудовании.
«Талант-клуб» ведёт свою деятельность на основании выданной Департаментом образования Москвы лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3
Запись на занятия и прочие вопросы по телефонам: 8 (495) 981-56-01, 8(925) 090-26-34
Сайт: talent-club.ru
Вконтакте: vk.com/club187141348
Телеграм: t.me/talentclub5
Инстаграм*: @talentclub5
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