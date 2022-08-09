Математика для средних и старших классов

Занятия рассчитаны на школьников 5-8 и 9-11 классов. Здесь учат понимать, а не зубрить математику. Цель занятий — сформировать крепкую математическую базу, убрать пробелы в школьном обучении, научиться точному счету, повысить успеваемость, системно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. И в конечном счете успешно сдать выпускные и вступительные экзамены.

Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. Ребёнок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учёбы.