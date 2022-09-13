Три причины начинать готовиться к экзаменам сейчас и в центре «Высший балл»

Начинать в январе — поздно. И обязательный экзамен после 9-го класса, и единый после 11-го — испытания, которые вызывают тревогу, а иногда это самый настоящий страх и у детей, и у родителей. Только заблаговременная, спокойная и последовательная подготовка дает спокойствие и уверенность. Начинать, например, в январе или марте — это уже поздно. Материала много — или очень много, в зависимости от уровня знания предмета. Будет не подготовка, а лихорадочная гонка. И как следствие, стресс, ошибки и неудачи.

Опытные преподаватели. Здесь работают только преподаватели с большим педагогическим стажем (больше десяти лет) и опытом работы в школах и вузах — это принципиальный момент. Многие из них являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, победителями педагогических конкурсов. Их цель — достижение высоких результатов. В нашем случае этот результат — высокие баллы на экзаменах. Вот статистика полученных на экзаменах баллов учениками центра: русский язык — 80-96, математика — 60-83, английский язык — 80-95, физика — 70-89, обществознание — 80-97, литература — 71-87, история — 80-97, химия и биология — 84-98.

Индивидуальный подход в небольших группах. Репетиторы центра знают и постоянно контролируют изменения и требования к ОГЭ и ЕГЭ. И форма, и содержание экзаменов по разным предметам меняются ежегодно. Как и система оценки результатов. Всё это важно проработать в течение года. При этом в небольших группах всегда индивидуальный подход, ведь у каждого ученика свой уникальный багаж знаний и «незнаний».