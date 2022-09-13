Началась осень, а вместе с ней и новый учебный год. Школьные годы — чудесные, но, к сожалению, у многих родителей этот период вызывает волнения и тревоги. Особенно это касается старшеклассников, ведь год пролетит незаметно и наступит пора выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. А готовиться к экзаменам надо уже сейчас. Ведь хорошие результаты напрямую зависят от двух факторов — это твердые знания в области выбранного предмета и правильная подготовка к решению тестов и задач по алгоритмам, которые меняются ежегодно.
Рассказываем, как удается образовательному центру «Высший балл» системно и стабильно готовить школьников к сдаче итоговых государственных экзаменов. «Классный центр», — говорят о нём родители, чьи дети уже успешно сдали экзамены и поступили в вузы. А таких много, поскольку «Высший балл» работает в Зеленограде уже 20 лет. Последние 12 из которых — с момента введения ЕГЭ и ОГЭ — профессионально готовит к экзаменам в этих форматах по всем предметам.
Занятия проходят и в старом и новом городе — в корпусах 1011 и 1614. Добраться просто. Корпус 1011 расположен на Панфиловском проспекте в двух минутах ходьбы от автобусной остановки «Октябрьская».
Корпус 1614 находится в центре 16-го микрорайона, рядом с бульваром. Ближайшая остановка — «Корпус 1602» на улице Андреевка. Но можно дойти и от Георгиевского проспекта (остановка «Корпус 1620»), и от улицы Каменка (остановка «Корпус 1645»), и от Панфиловского проспекта (остановка «Михайловский пруд») — кому с какой стороны удобнее.
Начинать в январе — поздно. И обязательный экзамен после 9-го класса, и единый после 11-го — испытания, которые вызывают тревогу, а иногда это самый настоящий страх и у детей, и у родителей. Только заблаговременная, спокойная и последовательная подготовка дает спокойствие и уверенность. Начинать, например, в январе или марте — это уже поздно. Материала много — или очень много, в зависимости от уровня знания предмета. Будет не подготовка, а лихорадочная гонка. И как следствие, стресс, ошибки и неудачи.
Опытные преподаватели. Здесь работают только преподаватели с большим педагогическим стажем (больше десяти лет) и опытом работы в школах и вузах — это принципиальный момент. Многие из них являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, победителями педагогических конкурсов. Их цель — достижение высоких результатов. В нашем случае этот результат — высокие баллы на экзаменах. Вот статистика полученных на экзаменах баллов учениками центра: русский язык — 80-96, математика — 60-83, английский язык — 80-95, физика — 70-89, обществознание — 80-97, литература — 71-87, история — 80-97, химия и биология — 84-98.
Индивидуальный подход в небольших группах. Репетиторы центра знают и постоянно контролируют изменения и требования к ОГЭ и ЕГЭ. И форма, и содержание экзаменов по разным предметам меняются ежегодно. Как и система оценки результатов. Всё это важно проработать в течение года. При этом в небольших группах всегда индивидуальный подход, ведь у каждого ученика свой уникальный багаж знаний и «незнаний».
Цены на подготовку к экзаменам на удивление доступные. Кстати, в «Высшем балле» их не поднимали уже несколько лет.
Абонемент на месяц по одному предмету стоит восемь тысяч рублей. При посещении нескольких курсов каждый обойдется всего по семь тысяч. В то время как час работы с репетитором схожего уровня сейчас стоит не меньше двух тысяч. При единовременной оплате за год предусмотрена скидка. Есть пробные занятия для знакомства с центром и педагогами.
По обязательным и наиболее востребованным. Это математика, русский язык, история, физика, химия, биология, обществознание и английский язык. Занятия по каждому предмету проходят раз в неделю по 120 минут.
Конечно, каждый школьник и его родители выбирают самый подходящий для них вариант. Можно надеяться и на школу. Но в любой школе — даже самой рейтинговой — нет достаточного количества учебных часов на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. А в центре занимаются конкретно этой задачей. При этом не натаскивают на сдачу тестов, а формируют теоретическую базу, систематизируют и объясняют материал, убирают пробелы (а они иногда очень большие) в знаниях, учат рассуждать и применять эти знания на практике.
Занятия проходят в малых группах, где учитель уделяет внимание каждому, объясняет материал подробно, тщательно прорабатывают трудные вопросы. В школе, где в классах по 30 учеников, это невозможно. В центре спокойная, доброжелательная обстановка и коллективный настрой на продуктивную работу.
Частные индивидуальные репетиторы — тоже выход, но есть нюансы. Стоимость значительно выше, а готовиться, как правило, нужно по нескольким предметам — не каждый может себе это позволить. При этом уровень и опыт таких репетиторов сложно проверить, разве что поверить рекомендациям. Могут возникнуть какие-то межличностные проблемы между школьником и «личным учителем» — все-таки они общаются тет-а-тет. Практика показывает, что подготовка в малых группах в учебной обстановке, а не дома, более эффективна. Ученик встречается со сверстниками, понимает, что качественная и ответственная подготовка к экзамену — это их общая цель, а это значительно увеличивает учебную мотивацию каждого.
Подробнее можете ознакомиться на сайте центра «Высший балл» repetitor5plus.ru.
Узнать расписание и записаться на первое занятие можно по телефону 8-995-114-16-14 — просто позвоните или напишите в ватсап.
Успешного года вам и вашим детям!