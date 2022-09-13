Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 13.09.2022 Партнерский материал

Началась осень, а вместе с ней и новый учебный год. Школьные годы — чудесные, но, к сожалению, у многих родителей этот период вызывает волнения и тревоги. Особенно это касается старшеклассников, ведь год пролетит незаметно и наступит пора выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. А готовиться к экзаменам надо уже сейчас. Ведь хорошие результаты напрямую зависят от двух факторов — это твердые знания в области выбранного предмета и правильная подготовка к решению тестов и задач по алгоритмам, которые меняются ежегодно.

Рассказываем, как удается образовательному центру «Высший балл» системно и стабильно готовить школьников к сдаче итоговых государственных экзаменов. «Классный центр», — говорят о нём родители, чьи дети уже успешно сдали экзамены и поступили в вузы. А таких много, поскольку «Высший балл» работает в Зеленограде уже 20 лет. Последние 12 из которых — с момента введения ЕГЭ и ОГЭ — профессионально готовит к экзаменам в этих форматах по всем предметам.

Где находится?

Занятия проходят и в старом и новом городе — в корпусах 1011 и 1614. Добраться просто. Корпус 1011 расположен на Панфиловском проспекте в двух минутах ходьбы от автобусной остановки «Октябрьская».

Корпус 1614 находится в центре 16-го микрорайона, рядом с бульваром. Ближайшая остановка — «Корпус 1602» на улице Андреевка. Но можно дойти и от Георгиевского проспекта (остановка «Корпус 1620»), и от улицы Каменка (остановка «Корпус 1645»), и от Панфиловского проспекта (остановка «Михайловский пруд») — кому с какой стороны удобнее.

Три причины начинать готовиться к экзаменам сейчас и в центре «Высший балл»

Начинать в январе — поздно. И обязательный экзамен после 9-го класса, и единый после 11-го — испытания, которые вызывают тревогу, а иногда это самый настоящий страх и у детей, и у родителей. Только заблаговременная, спокойная и последовательная подготовка дает спокойствие и уверенность. Начинать, например, в январе или марте — это уже поздно. Материала много — или очень много, в зависимости от уровня знания предмета. Будет не подготовка, а лихорадочная гонка. И как следствие, стресс, ошибки и неудачи.

Опытные преподаватели. Здесь работают только преподаватели с большим педагогическим стажем (больше десяти лет) и опытом работы в школах и вузах — это принципиальный момент. Многие из них являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, победителями педагогических конкурсов. Их цель — достижение высоких результатов. В нашем случае этот результат — высокие баллы на экзаменах. Вот статистика полученных на экзаменах баллов учениками центра: русский язык — 80-96, математика — 60-83, английский язык — 80-95, физика — 70-89, обществознание — 80-97, литература — 71-87, история — 80-97, химия и биология — 84-98.

Индивидуальный подход в небольших группах. Репетиторы центра знают и постоянно контролируют изменения и требования к ОГЭ и ЕГЭ. И форма, и содержание экзаменов по разным предметам меняются ежегодно. Как и система оценки результатов. Всё это важно проработать в течение года. При этом в небольших группах всегда индивидуальный подход, ведь у каждого ученика свой уникальный багаж знаний и «незнаний».

Сколько стоит?

Цены на подготовку к экзаменам на удивление доступные. Кстати, в «Высшем балле» их не поднимали уже несколько лет.

Абонемент на месяц по одному предмету стоит восемь тысяч рублей. При посещении нескольких курсов каждый обойдется всего по семь тысяч. В то время как час работы с репетитором схожего уровня сейчас стоит не меньше двух тысяч. При единовременной оплате за год предусмотрена скидка. Есть пробные занятия для знакомства с центром и педагогами.

По каким предметам готовят?

По обязательным и наиболее востребованным. Это математика, русский язык, история, физика, химия, биология, обществознание и английский язык. Занятия по каждому предмету проходят раз в неделю по 120 минут.

В школе тоже готовятся к экзаменам. А еще есть частные репетиторы. Зачем нужны занятия в учебном центре?

Конечно, каждый школьник и его родители выбирают самый подходящий для них вариант. Можно надеяться и на школу. Но в любой школе — даже самой рейтинговой — нет достаточного количества учебных часов на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. А в центре занимаются конкретно этой задачей. При этом не натаскивают на сдачу тестов, а формируют теоретическую базу, систематизируют и объясняют материал, убирают пробелы (а они иногда очень большие) в знаниях, учат рассуждать и применять эти знания на практике.

Занятия проходят в малых группах, где учитель уделяет внимание каждому, объясняет материал подробно, тщательно прорабатывают трудные вопросы. В школе, где в классах по 30 учеников, это невозможно. В центре спокойная, доброжелательная обстановка и коллективный настрой на продуктивную работу.

Частные индивидуальные репетиторы — тоже выход, но есть нюансы. Стоимость значительно выше, а готовиться, как правило, нужно по нескольким предметам — не каждый может себе это позволить. При этом уровень и опыт таких репетиторов сложно проверить, разве что поверить рекомендациям. Могут возникнуть какие-то межличностные проблемы между школьником и «личным учителем» — все-таки они общаются тет-а-тет. Практика показывает, что подготовка в малых группах в учебной обстановке, а не дома, более эффективна. Ученик встречается со сверстниками, понимает, что качественная и ответственная подготовка к экзамену — это их общая цель, а это значительно увеличивает учебную мотивацию каждого.

Как записаться

Подробнее можете ознакомиться на сайте центра «Высший балл» repetitor5plus.ru.

Узнать расписание и записаться на первое занятие можно по телефону 8-995-114-16-14 — просто позвоните или напишите в ватсап.

Успешного года вам и вашим детям!

Метки:
образование и обучение, подготовка к егэ и огэ, курсы и репетиторы, Высший балл, Высший балл
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Осенняя ярмарка мастеров — 18 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
Пешеходный мост через Савелкинский проезд ремонтируют. Проход по нему ограничен Новости
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу Реклама
«Микрону» одобрили кредит на двукратное масштабирование производства Хайтек
Сайт «Зеленоград.ру» подвергся кибер-атаке во время выборов муниципальных депутатов Новости
«Ламборгини» врезался в 400-й автобус и полностью сгорел Новости
Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран Новости
Как автомобили гоняли гоняли по Ленинградскому шоссе, когда еще там не было асфальта. А гонщики гибли на тех же местах, что и сейчас Истории
Временный пешеходный мост на станции Крюково уберут к концу 2023 года Новости
Кросс «Октябрь» — забег на 5 и 15 километров — 15 октября в зеленоградском лесопарке Афиша
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — с 9 по 12 сентября Реклама
Ролл Филадельфия от SURA SUSHI — классика есть классика! Реклама
Кинопремьера сказочного приключения «Красная шапочка». 17 сентября в Синема Парк Зеленопарк Афиша
«Загадки зеленоградских адресов. Почему в адресах нашего города почти нет улиц» — в лектории «Зеленоград.ру» 5 октября Афиша
Отопление в Москве начали включать в социальных учреждениях и только по заявке. Ожидается потепление Новости
Как я построил дом в строительной компании «Алексеев». С «белым» договором и за небольшие деньги Реклама
Берег Школьного озера оцепили из-за найденной в воде мины Новости
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества Истории
Семейный ресторан «Сопрано» открылся в Савелкинском проезде Реклама
МИЭТ приглашает зеленоградцев на выставку электроники — её «оформил» искусственный интеллект Афиша
«Остров сокровищ». Приключенческая музыкальная сказка-фантазия для всей семьи — 2 октября в КЦ «Зеленоград» Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру