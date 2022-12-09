Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить 09.12.2022 Реклама

В Зеленограде открылся новый маркет-бар Bootleggers в корпусе 1818 — это заведение общественного питания, в котором можно приобрести любые* напитки в вечернее и ночное время. Кроме напитков в ассортименте Bootleggers имеются закуски и блюда быстрого приготовления.

Цены в маркет-баре приятно удивят любого посетителя, так как они почти не отличаются от цен обычного магазина.

Адрес маркет-бара Bootleggers: Зеленоград, корпус 1818.

Режим работы: еженощно, с 22:00 до 08:00.

*В соответствии с Федеральным Законом №171 о реализации алкогольной продукции все напитки в буфете, как в заведении общепита, отпускаются только после вскрытия упаковки.

Метки:
рестораны и кафе, алкоголь, bootleggers, Корпус 1818
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Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить реклама
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