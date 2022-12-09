Цены в маркет-баре приятно удивят любого посетителя, так как они почти не отличаются от цен обычного магазина.
Адрес маркет-бара Bootleggers: Зеленоград, корпус 1818.
Режим работы: еженощно, с 22:00 до 08:00.
*В соответствии с Федеральным Законом №171 о реализации алкогольной продукции все напитки в буфете, как в заведении общепита, отпускаются только после вскрытия упаковки.
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