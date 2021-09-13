Восьмую часть комедии «Ёлки» снимали в воскресенье на площади Юности. На съемки пригласили и зеленоградцев. По задумке режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор») они выстроились в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри. Смотрите, как это было.