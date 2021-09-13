Восьмую часть комедии «Ёлки» снимали в воскресенье на площади Юности. На съемки пригласили и зеленоградцев. По задумке режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор») они выстроились в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри. Смотрите, как это было.
Подготовка к съемках началась днем. Площадку перед зданием фитнес-клуба «Электрон» огородили и засыпали искусственным «снегом». Чуть дальше поставили новогоднюю ёлку. На подъемниках установили прожекторы и камеру.
Несмотря на теплую погоду не меньше сотни зеленоградцев пришли на съемки в зимней одежде, с лыжами, снегокатами и бенгальскими огнями
Людей выстроили в огромный елочный шар с зеленой буквой Z
Участникам съемок вручили дипломы. После Зеленограда съемочная группа отправилась в Пермь, где новогодняя игрушка будет уже в форме звезды.
Съёмки в Зеленограде прошли при поддержке бренда BY и сети ритейл-маркетов для семьи и дома BY Shop.
Показывать «Елки 8» в кино будут с 16 декабря.