Новый год в сентябре отметили на площади Юности — это снимали фильм «Ёлки 8» 13.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Восьмую часть комедии «Ёлки» снимали в воскресенье на площади Юности. На съемки пригласили и зеленоградцев. По задумке режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор») они выстроились в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри. Смотрите, как это было.

Подготовка к съемках началась днем. Площадку перед зданием фитнес-клуба «Электрон» огородили и засыпали искусственным «снегом». Чуть дальше поставили новогоднюю ёлку. На подъемниках установили прожекторы и камеру.

Несмотря на теплую погоду не меньше сотни зеленоградцев пришли на съемки в зимней одежде, с лыжами, снегокатами и бенгальскими огнями

Людей выстроили в огромный елочный шар с зеленой буквой Z

Участникам съемок вручили дипломы. После Зеленограда съемочная группа отправилась в Пермь, где новогодняя игрушка будет уже в форме звезды.

Съёмки в Зеленограде прошли при поддержке бренда BY и сети ритейл-маркетов для семьи и дома BY Shop.

Показывать «Елки 8» в кино будут с 16 декабря.

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Метки:
площадь юности, новый год, снимают кино
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