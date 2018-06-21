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Новая «сказочная гостиная» в Центральной детской библиотеке — книги, кресла, игры, кино и много света (Фото) 21.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Открытие «гостиной сказок» отпраздновали в Центральной детской библиотеке (корпус 401) в начале июня. Это новое светлое пространство с настольными играми, головоломками, уютными «гнёздышками», рабочими местами с компьютерами и, конечно, с книгами для чтения — в экспозиции 400 сказок народов мира. На открытии побывала корреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник, которая делится своими впечатлениями.

— Оказывается, я давно не была в библиотеке. То, что я увидела — это полный восторг и абсолютно новый взгляд на то, какой может быть библиотека. Детские места для чтения расположены на возвышенности, чтобы дети были немного «выше» взрослых. Закуплено огромное количество современных книг ведущих издательских домов. Есть мягкие кресла, подушки, закуточек со шторкой и игрушками, настольные игры, бесплатные головоломки, журналы и раскраски, аудиокниги, квесты по сказкам, огромные шахматы и настольный футбол — занятие найдётся на любой вкус и возраст.

С окон убрали шторы, теперь внутри всё залито светом, а с улицы видно уютную гостиную. Вдоль окон устроены сидячие места. Есть кулеры с водой, небольшой кинозал, на втором этаже — игровая. А в фотобудке можно бесплатно сфотографироваться.

Как рассказала заведующая библиотеки, в этом году они зарегистрировали самого юного читателя: малышу три месяца, ему читает сказки мама — она посчитала, что это необходимо. Это первый подобный случай за много лет работы библиотеки. Ну, а мой ребёнок вместе со мной первый раз увидел, что такое библиотека, и теперь просто бредит книгами!

На открытии новой гостиной побывали более 200 гостей — зеленоградцев с детьми. В программе праздника был читающий стихи робот «Пушкин», Гарри Поттер с химическими опытами, сказка «Волшебное сердце» в исполнении автора, общение с психологом, квесты и призы. Рядом, в сквере, прошла акция «Моноспектакли на стуле» — выступить с трехметрового стула-сцены могли все желающие.

Видео: Юлия Пасечник / Zelenograd.ru

«Сказочная гостиная» расположена на первом этаже библиотеки — это многофункциональный зал с книгами, детским залом для чтения и игры, современными сервисами и услугами, а также лекторий с функцией кинозала.

Центральная детская библиотека (корпус 401) работает во все дни, кроме понедельника: со вторника по субботу 10:00—21:00, в воскресенье 10:00—20:00, последняя пятница месяца — санитарный день.

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