— Оказывается, я давно не была в библиотеке. То, что я увидела — это полный восторг и абсолютно новый взгляд на то, какой может быть библиотека. Детские места для чтения расположены на возвышенности, чтобы дети были немного «выше» взрослых. Закуплено огромное количество современных книг ведущих издательских домов. Есть мягкие кресла, подушки, закуточек со шторкой и игрушками, настольные игры, бесплатные головоломки, журналы и раскраски, аудиокниги, квесты по сказкам, огромные шахматы и настольный футбол — занятие найдётся на любой вкус и возраст.

С окон убрали шторы, теперь внутри всё залито светом, а с улицы видно уютную гостиную. Вдоль окон устроены сидячие места. Есть кулеры с водой, небольшой кинозал, на втором этаже — игровая. А в фотобудке можно бесплатно сфотографироваться.

Как рассказала заведующая библиотеки, в этом году они зарегистрировали самого юного читателя: малышу три месяца, ему читает сказки мама — она посчитала, что это необходимо. Это первый подобный случай за много лет работы библиотеки. Ну, а мой ребёнок вместе со мной первый раз увидел, что такое библиотека, и теперь просто бредит книгами!