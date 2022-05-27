Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор 27.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая библиотека для взрослых и детей открылась в Крюково. Из этого маленького помещения в корпусе 2008 выжали максимум — говорят, здесь вообще нет площадей, закрытых для читателей. Получилось очень хорошо — насыщенно, разнообразно, но не тесно. Показываем и рассказываем, что внутри новой библиотеки.

Вход в библиотеку расположен со стороны улицы Каменка. Рядом автобусная остановка «Корпус 1645» с маршрутами 14, 22, 32, 400К.

На входе — небольшое фойе с вешалками для одежды, зарядками для телефонов, полками книгообмена, кофейным автоматом и большим зеркалом.

Ещё в фойе есть постамат для получения заранее заказанных книг или, как его называют в библиотеке, «полка автоматической выдачи» — для тех, кто не хочет лично общаться с библиотекарем или подниматься на второй этаж, где расположены основные помещения.

На втором этаже: детское и взрослое отделения, класс для занятий, игровая, конференц-зал, компьютерные места, копицентр, туалет.

В конференц-зале на 25 мест есть проектор с экраном, флипчарт

Места для работы — с компьютером и без — буквально повсюду, иногда с хорошим видом из окна. Есть бесплатный вай-фай.

Класс для занятий на десять мест — с партами и экраном

Игровая для малышей — с книгами, играми, телевизором, фломастерами и карандашами

Рядом с детской комнатой — особая полка с книгами для родителей

Этот закуток хорошо подходит для настольных игр — можно принести с собой или взять в библиотеке

Узкий коридор приспособили под фотовыставку

Есть два туалета — обычный и для инвалидов

Услуги копи-центра: ксерокопирование — от 10 рублей, сканирование — от 20, печать черно-белая A4 — 10, А3 — 15, печать цветная А4 — 20, А3 — 50, ламинирование — от 20, брошюровка, переплёт — от 50.

Библиотека откроется с 28 мая, работает со вторника по субботу с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20, понедельник — выходной. Последняя пятница месяца — санитарный день. Телефон библиотеки 8-499-710-67-53. Её номер в библиотечной системе — №250.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, микрорайон 16, новое место, библиотека, что внутри
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор Истории
Фестиваль «Детство!» — 4 июня в Андреевке. Подробная программа Афиша
Пожарные провели высотные учения — в 25-этажном доме Истории
«Зеленопарк» спросил наших читателей, что сделать на уличной развлекательной площадке. И вот что они ответили Истории
Школа «Фуэте» проводит набор в 1 предпрофессиональные классы — просмотр кандидатов 30 мая Реклама
Почтовое отделение в 4 микрорайоне открылось после капитального ремонта Новости
Фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» приглашает на работу продавца-кассира — зарплата от 55 тысяч Реклама
«Жилищник» самовольно «продлил» срок отключения горячей воды Истории
На станции Крюково затопило проход к мосту. Похоже, никто не подумал, что может пойти дождь Новости
Детская гаражная распродажа — 1 июня на парковке у ресторана «Никольский» Афиша
Единый тест на грипп и ковид разработала зеленоградская компания. После запуска производства его начнут делать на площадке «Алабушево» ОЭЗ Хайтек
Новый магазин «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
«Никор» приглашает отпраздновать своё 30-летие — 1 июня в салоне красоты на Панфиловском проспекте Реклама
Зеленоградский роддом больше не будут полностью закрывать на мойку Новости
В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил Истории
Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне. На некоторые товары цены ниже, чем в «Пятёрочке» Истории
Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go Афиша
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Александре Галактионовой Истории
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
Четвертый прокат электросамокатов начал работать в Зеленограде Новости
Автобус 128 «Зеленоград — Поварово» возобновил работу. В апреле перевозчик закрыл его из-за экономической нецелесообразности Новости
Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру