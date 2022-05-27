Новая библиотека для взрослых и детей открылась в Крюково. Из этого маленького помещения в корпусе 2008 выжали максимум — говорят, здесь вообще нет площадей, закрытых для читателей. Получилось очень хорошо — насыщенно, разнообразно, но не тесно. Показываем и рассказываем, что внутри новой библиотеки.
Вход в библиотеку расположен со стороны улицы Каменка. Рядом автобусная остановка «Корпус 1645» с маршрутами 14, 22, 32, 400К.
На входе — небольшое фойе с вешалками для одежды, зарядками для телефонов, полками книгообмена, кофейным автоматом и большим зеркалом.
Ещё в фойе есть постамат для получения заранее заказанных книг или, как его называют в библиотеке, «полка автоматической выдачи» — для тех, кто не хочет лично общаться с библиотекарем или подниматься на второй этаж, где расположены основные помещения.
На втором этаже: детское и взрослое отделения, класс для занятий, игровая, конференц-зал, компьютерные места, копицентр, туалет.
В конференц-зале на 25 мест есть проектор с экраном, флипчарт
Места для работы — с компьютером и без — буквально повсюду, иногда с хорошим видом из окна. Есть бесплатный вай-фай.
Класс для занятий на десять мест — с партами и экраном
Игровая для малышей — с книгами, играми, телевизором, фломастерами и карандашами
Рядом с детской комнатой — особая полка с книгами для родителей
Этот закуток хорошо подходит для настольных игр — можно принести с собой или взять в библиотеке
Узкий коридор приспособили под фотовыставку
Есть два туалета — обычный и для инвалидов
Услуги копи-центра: ксерокопирование — от 10 рублей, сканирование — от 20, печать черно-белая A4 — 10, А3 — 15, печать цветная А4 — 20, А3 — 50, ламинирование — от 20, брошюровка, переплёт — от 50.
Библиотека откроется с 28 мая, работает со вторника по субботу с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20, понедельник — выходной. Последняя пятница месяца — санитарный день. Телефон библиотеки 8-499-710-67-53. Её номер в библиотечной системе — №250.