14 лет назад Вера Митина основала фонд помощи бездомным животным «Ника». В день рождения фонда Митина рассказала о своем пути в благотворительности и о том, как читатели «Зеленоград.ру» помогли ей встретиться с президентом. Почему отстрел бездомных животных неэффективен, как воспитать в людях ответственное отношение к питомцам и каким должен быть идеальный приют — читайте в материале «Зеленоград.ру».
«Я искала людей, которым не всё равно»
Я родилась и выросла в Зеленограде. В нашей семье была немецкая овчарка — ее взяли, когда я появилась на свет. Мы выросли вместе, и она стала для меня первым другом и защитником. Когда собака умерла, я переживала это очень тяжело. Родители не захотели заводить другую — для них это тоже была большая утрата.
Я всегда любила животных. В школе даже думала учиться на ветеринара, но родители отговорили. Я выросла, получила экономическое образование и начала искать приют, где могла бы помогать животным. О приютах я знала по документалкам на «Animal Planet» — там показывали американские приюты с врачами, вольерами и налаженной системой помощи животным. Мне казалось, что у нас должно быть похоже.
Но реальность оказалась совсем другой. В 2011 году в Зеленограде был единственный на тот момент частный приют — «Санта». Когда впервые приехала, мои представления о «классном приюте» рухнули. Всё выглядело ужасно: полуразвалившиеся уличные вольеры, собаки фактически жили прямо на земле.
Там находилось около двухсот животных. Почти все не были стерилизованы и продолжали размножаться прямо в приюте. Многие родились уже там. Прививок почти ни у кого не было — собаки часто болели. Кошки ютились в тёмной бытовке, где буквально ползали крысы.
У приюта не было постоянного источника корма. Что-то привозили с хлебозавода — какие-то бракованные булки. Еще привозили просроченные продукты из магазинов. Кормили всем подряд, даже тем, что животным нельзя. На всё это было больно смотреть.
Я создала группу ВКонтакте и начала рассказывать об этом приюте — сначала своим друзьям, потом они начали делиться информацией дальше. Я искала людей, которым не всё равно. Кто-то мог привезти корм, кто-то — приехать и помочь с уборкой. Там была жуткая грязь, и вольеры нужно было чистить постоянно.
Было понимание что с этими животными что-то нужно делать — это ненормально, что 200 брошенных собак живут в поселке Малино. Нужны были юридические основания принять этих животных и переписать их на фонд. Нас было три человека, когда мы зарегистрировали фонд «Ника». Это произошло 12 июля 2011 года — 14 лет назад.
Отсутствующая инфраструктура
Основная проблема в том, что у нас просто нет в стране инфраструктуры для работы с бездомными животными. Их в России около 3,6 миллионов, и только где-то 150 тысяч находятся в приютах.
При этом приют — это про работу со всеми животными, со всей популяцией. Домашних кошек и собак в стране намного больше, порядка 75 миллионов. И мы работаем с ними в том числе: сегодня животное может быть бездомным, завтра домашним — и наоборот.
В стране сейчас чуть больше 500 приютов — и это всего лишь одна треть от необходимого количества. Чаще всего это частные инициативы, которые сами ищут средства на свое существование. Они часто переполнены, они не справляются с такой нагрузкой.
Если мы хотим всех бездомных животных закрыть в приютах, то эти приюты нужно строить. К сожалению, у нас в стране нет никаких механизмов для того, чтобы стимулировать это строительство. До недавней поры даже не было понятной схемы выделения участков для строительства приютов.
В 2024 году нас пригласили участвовать в премии «Мы вместе». Мы подали заявку и прошли в финал с проектом фестивалей по пристройству бездомных животных.
А потом было народное голосование, в котором нас поддержали многие СМИ Зеленограда, и местные блогеры, и какие-то локальные паблики. Весь город объединился, и благодаря этому мы получили первое место в зрительском голосовании, набрав более 10 000 голосов. Это, безусловно, продвинуло проект вперед и позволило ему занять уже второе место в общем зачете.
Наверное, благодаря этому случилась встреча с президентом. Я рассказала Владимиру Путину о проблемах с получением земельных участков под строительство приютов. В 2025 году президент поручил городским поселениям выделять землю для открытия новых приютов. Мне кажется, что это заслуга всех горожан, которые нас поддерживали.
Работая, мы постоянно сталкиваемся с жестокостью и болью. Но самый главный кайф моей работы — тут возвращается вера в людей. На каждый ужасный случай, который мы видим, находится десять добрых поступков.
Помню, как мужчина обратился на горячую линию: он увидел в лесу собаку с огромной опухолью на шее. Эта опухоль была размером с футбольный мяч — значит собака не один год так ходила. Собака была обычной дворняжкой — и нашелся человек, который не прошел мимо, а позвонил нам.
Мы выехали на место, поймали собаку, провели ей операцию. Пес оказался совершенно адекватным, спокойным и общительным. Ему было лет 8, и мы заранее смирились, что она останется у нас доживать до смерти. Очень редко возрастные собаки покидают приют — а это была еще и собака с онкологией.
Но тут нашлись люди, которые прочитали эту историю в социальных сетях и решили подарить животному дом. Они понимали, что пес долго с ними не проживёт — но взяли его себе. Последние полтора года своей жизни он провел не просто в приюте, а дома — в тепле, любви и заботе.
Это особенно ценно — человек решает осознанно взять не просто собачку из приюта, а выбирает животное, у которого меньше всех шансов найти дом. Когда люди берут животных с особенными потребностями, они, безусловно, вызывают мое восхищение.
Направления работы
Сейчас «Ника» — самый крупный фонд помощи бездомным животным в России.
У нас работает больше 50 человек, мы содержим два собственных приюта. Один находится в Малино, другой в городском округе Химки. В них содержатся единовременно около 800 собак и кошек.
У нас работают зоопсихологи, кинологи и фелинологи, которые работают с проблемами в поведении наших подопечных. Более того, наши специалисты помогают тем людям, которые взяли у нас питомца. Мы никогда не бросаем бывших подопечных — помогаем, если животное заболевает, договариваемся с коммерческими клиниками о скидках, иногда открываем сборы на какие-то серьезные случаи.
Безусловно, деятельность фонда на сегодняшний день заключается не только в содержании приютов. У нас есть горячая линия, которая работает на данный момент на Москву и Московскую область. На базе нашего центра работает программа скорой помощи. Центр «Мокрый нос» в Брехово — уникальное место, где бездомные животные могут получить совершенно бесплатную ветеринарную помощь. Если люди заметили где-то покалеченных животных, они могут обратиться на горячую линию. В таких случаях наши специалисты выезжают на место и забирают их.
Мы не волшебники, конечно. Есть безнадежные случаи, когда животному не помочь. Тогда мы обеспечиваем безболезненный уход. Они не умирают в холоде, на дороге, в канаве, а мирно уходят под наблюдением врачей — мне кажется, это максимально гуманно.
К нам приезжают школьники и студенты — это для них возможность убедиться, что бездомные животные тоже нормальные. Мы стараемся бороться с предубеждениями, которые существуют в обществе: что на улице оказываются только больные агрессивные собаки.
У нас есть программа помощи другим приютам. Мы помогаем кормить животных с помощью партнеров, которые нам выделяют корм. В год отгружаем нуждающимся больше 1000 тонн корма. Приюты обращаются к нам по заявкам — на сайте есть форма. У нас сейчас порядка 600 организаций, которые постоянно получают от нас поддержку.
В прошлом году в Оренбургской области был потоп — наши врачи больше месяца были там и обслуживали пункт временного содержания животных. В Курской, Белгородской области сложная ситуация, многие люди уезжают, животные остаются брошенными. Они попадают в приюты, те перенаселены — мы отправляем туда постоянно помощь, чтобы кормить всех этих несчастных собак и кошек.
До прошлого года 80% пожертвований фонду составляли пожертвования физических лиц. В 2024 году мы стали более известны — в том числе и из-за участия в премии. Постепенно стали появляться и юридические лица. Сейчас «Ника» финансируется из пожертвований частных лиц примерно на 60%, 20% жертвуют юридические лица и 20% приходится на грантовую поддержку.
Отстрел животных: «жестокость, которая ни к чему не приведет»
Я не думаю, что федеральный закон, разрешающий отстрел животных, примут. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы его никогда не приняли. Я, безусловно, против — это ни с какой точки зрения не решение проблемы бездомных животных.
Нужно следить за подрядными организациями, которые выполняют работу по животным. Если подрядчик безответственный, неважно, какая программа у вас работает — отстрел животных или их вакцинация и стерилизация. Безответственному подрядчику невыгодно, чтобы животные заканчивались — он на этом зарабатывает деньги.
Решение проблемы все то же— изыскивать средства и строить приюты. При хороших подрядчиках и наличии инфраструктуры приютов прекрасно работает программа «отлов— стерилизация — вакцинация — выпуск». Для того, чтобы сокращалось поголовье бездомных животных, нужно отловить и обработать 60% из них. Так эту проблему можно решить за пять лет без жестокости, которая с большой вероятностью ни к чему не приведет.
Есть регионы, где бездомных животных отлавливают и усыпляют на территории приюта. Иногда делают это жестоким способом. Но даже в регионах, где есть такие законы, идут суды — и в многих регионах приостановлено исполнение. Для того, чтобы так поступать, нужно ввести режим экстраординарной ситуации у себя в регионе. Если у вас собаки нападают на людей 10 раз подряд, то это причина для введения такого режима. А просто так решить убивать животных нельзя — есть решение Конституционного суда, запрещающее это.
Идеальный приют
Мне довольно просто ответить на то, каким должен быть идеальный приют. Первый пункт — простой бытовой комфорт для подопечных и сотрудников. Даже в некоторых московских приютах нет волонтерской комнаты, в которой люди могли бы спокойно переодеться. О каком комфорте говорить, если у вас туалета нет?
Во-вторых, приют должен быть общественным пространством. Там должны проходить просветительские мероприятия: лекции, мастер-классы. Для этого должны быть выделены помещения. Ну и последнее, без чего нельзя представить современный приют — наличие профессиональной команды.
Должны быть люди, которые не просто кормят животных — нужно создавать условия, чтобы те адаптировались, социализировались и уезжали домой.
Бездомные животные — это результат деятельности людей. Если бы не было плохих хозяев, не было бы этой проблемы. Нет такого вида — бездомная собака. Есть просто собаки, за которых люди не хотят нести ответственность. Недавно к нам привезли детеныша той-пуделя, которого нашли на улице. Второй щенок умер, не дождавшись помощи. Это — породистая собака. Очевидно, что она оказалась на улице по вине человека.
Я хочу верить, что можно воспитать в людях ответственное отношение к животным. Оно начинается с ответственного отношения ко всему окружающему, с уважения к людям, с которыми ты живешь. Если твоя собака бегает по улицам и кого-то кусает — это ненормально. Бездомных собак на улицах должно становиться все меньше и меньше. Не должно быть бездомных стай, которые нападают на детей.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести тему ответственного обращения с животными в курс «Разговоров о важном». Я надеюсь, что наша молодежь не будет допускать тех ошибок, которые допускали мы свое время — ошибок, которые привели тому, что проблема бездомных животных стала настолько серьезной.