«Я искала людей, которым не всё равно»

Я родилась и выросла в Зеленограде. В нашей семье была немецкая овчарка — ее взяли, когда я появилась на свет. Мы выросли вместе, и она стала для меня первым другом и защитником. Когда собака умерла, я переживала это очень тяжело. Родители не захотели заводить другую — для них это тоже была большая утрата.

Я всегда любила животных. В школе даже думала учиться на ветеринара, но родители отговорили. Я выросла, получила экономическое образование и начала искать приют, где могла бы помогать животным. О приютах я знала по документалкам на «Animal Planet» — там показывали американские приюты с врачами, вольерами и налаженной системой помощи животным. Мне казалось, что у нас должно быть похоже.

Но реальность оказалась совсем другой. В 2011 году в Зеленограде был единственный на тот момент частный приют — «Санта». Когда впервые приехала, мои представления о «классном приюте» рухнули. Всё выглядело ужасно: полуразвалившиеся уличные вольеры, собаки фактически жили прямо на земле.

Там находилось около двухсот животных. Почти все не были стерилизованы и продолжали размножаться прямо в приюте. Многие родились уже там. Прививок почти ни у кого не было — собаки часто болели. Кошки ютились в тёмной бытовке, где буквально ползали крысы.

У приюта не было постоянного источника корма. Что-то привозили с хлебозавода — какие-то бракованные булки. Еще привозили просроченные продукты из магазинов. Кормили всем подряд, даже тем, что животным нельзя. На всё это было больно смотреть.

Я создала группу ВКонтакте и начала рассказывать об этом приюте — сначала своим друзьям, потом они начали делиться информацией дальше. Я искала людей, которым не всё равно. Кто-то мог привезти корм, кто-то — приехать и помочь с уборкой. Там была жуткая грязь, и вольеры нужно было чистить постоянно.

Было понимание что с этими животными что-то нужно делать — это ненормально, что 200 брошенных собак живут в поселке Малино. Нужны были юридические основания принять этих животных и переписать их на фонд. Нас было три человека, когда мы зарегистрировали фонд «Ника». Это произошло 12 июля 2011 года — 14 лет назад.