Кто виноват

Вокруг истории сына Алексея развернулся спор: считать ли произошедшее несчастным случаем — ребёнок не соблюдал технику безопасности, к тому же еще была зима и скользко — или причина всё-таки в небезопасной карусели.

Еще одна жительница 9 микрорайона Ганна рассказала, как при ней мальчик семи лет, гулявший без мамы, «как-то не аккуратно выставил ногу» — карусель затормозила об нее. «Он ушел в сторонку и рыдал. Я подошла, конечно, посмотрела, поспрашивала, предложила скорую вызвать… в общем, разобрались мы с ним, домой пошел, еле шел, плакал» , — описывала этот случай зеленоградка и удивлялась, что остальные родители на площадке проявили к ребенку полное равнодушие.

Точно так же у родителей, как правило, не вызывают интереса хулиганство и вандализм чужих детей, скажем, когда они начинают вместе прыгать на той же карусели. «На мои замечания дети орали, что она не сломается, — пишет Ганна. — Так еще и на деревянную беседку забираются на крышу и лежат. Крыша же проломиться может. А родители ничего им не говорят. Они сами собой заняты всегда. При мне папа один тоже делал замечания детям, но это такая редкость».