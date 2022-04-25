Несколько детей получили травму на карусели новой детской площадки возле корпуса-новостройки 901Б. Причиной травм, судя по фотографиям, становится щель между вращающейся площадкой карусели и ведущим на неё пандусом. «Нога на полном ходу попала в щель, так как там нет защитного ограничения. Хорошо, что она была в прочной обуви — нос кроссовка просто срезан», написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Анна.
Для дочери Анны обошлось гематомой и сильным ушибом. Она медик и с травмой справилась сама, без обращения в травмпункт. Но это везение, считает Анна, которая каждый день видит на карусели детей разного возраста".
«Карусель огородили после первой травмы, — уточнила Анна. — Но, несмотря на то, что родители запрещают кататься на ней, дети есть дети — увы, ограждение для них не преграда, на карусели до сих пор катаются и получают травмы». По её словам, еще одну травму получила на опасной карусели девочка шести лет из корпуса 901.
«У моего сына нога попала между землёй и площадкой, у ботинка разорвало пополам подошву, нога, слава богу, цела… — писал в комментариях „Зеленоград.ру“ Алексей еще в конце марта, когда площадка только открылась. — Эта карусель специально низко установлена, даже наклонный настил сделан! Но беда в том, что зазор уж очень мал. Если обычно нога, попавшая под карусель, вращающейся площадки не касается, то тут всё плохо». С разорванным ботинком Алексей собирался обратиться ботинком в инженерную службу района, но заболел и не смог этого сделать.
На площадке у корпуса 901Б стоит стандартная табличка с правилами, в которых сказано, что дети до семи лет должны находиться на ней только под присмотром родителей или других взрослых. Перед использовании оборудования рекомендуется убедиться в его безопасности. Других подробностей использования карусели нет. Как ребенок старше семи лет может самостоятельно понять, что карусель небезопасна, непонятно.
На объявлении размещены телефоны экстренных служб, контакты единой диспетчерской Москвы (8-495-539-53-53) и балансодержателя — «Жилищника» (8-499-717-37-92).
Редакция "Зеленоград.ру" переслала информацию о травмах в "Жилищник".
Вокруг истории сына Алексея развернулся спор: считать ли произошедшее несчастным случаем — ребёнок не соблюдал технику безопасности, к тому же еще была зима и скользко — или причина всё-таки в небезопасной карусели.
Еще одна жительница 9 микрорайона Ганна рассказала, как при ней мальчик семи лет, гулявший без мамы, «как-то не аккуратно выставил ногу» — карусель затормозила об нее. «Он ушел в сторонку и рыдал. Я подошла, конечно, посмотрела, поспрашивала, предложила скорую вызвать… в общем, разобрались мы с ним, домой пошел, еле шел, плакал» , — описывала этот случай зеленоградка и удивлялась, что остальные родители на площадке проявили к ребенку полное равнодушие.
Точно так же у родителей, как правило, не вызывают интереса хулиганство и вандализм чужих детей, скажем, когда они начинают вместе прыгать на той же карусели. «На мои замечания дети орали, что она не сломается, — пишет Ганна. — Так еще и на деревянную беседку забираются на крышу и лежат. Крыша же проломиться может. А родители ничего им не говорят. Они сами собой заняты всегда. При мне папа один тоже делал замечания детям, но это такая редкость».
Что будет делать с этой проблемой «Жилищник», пока непонятно. Формально исправные, но все равно травмоопасные игровые или спортивные устройства встречались в зеленоградских дворах и раньше.
Например, год назад двое зеленоградских детей получили страшные травмы на уличных тренажёрах: одному ребёнку отрубило часть пальца, другому палец раздробило. После публикации «Зеленоград.ру» об этих происшествиях выяснилось, что подобные травмы происходят уже много лет. Однако прокуратура после молниеносной проверки посчитала, что тренажёры безопасны, а городские чиновники снова закупают их, чтобы ставить во дворы.
А убрать пандус - великая проблема? Тем более он там абсолютно не нужен.
Пандус точно должен быть удалён. Возможно сама карусель должна быть поднята выше, что бы не было возможности зажать ногу под каруселью.