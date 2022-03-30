Хоть площадка и открыта совсем недавно, карусель за это время уже успели и сломать, и отремонтировать. По словам охраны корпуса, она вышла из строя после того, как на ней покатались подростки.

Корпус 901Б пока не заселён (продажу квартир в нём запланировали на третий квартал этого года), но все ограждения на территории, а также ворота на въезде уже убрали. По вечерам новая площадка заполнена детьми и родителями — она стала даже популярнее, чем соседняя детская площадка с искусственной травой у корпуса 902А.