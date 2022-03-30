Новая детская площадка у корпуса 901Б, который называют «домом для обманутых дольщиков», уже с неделю открыта для всех. До этого она была обнесена забором — с момента сдачи дома в эксплуатацию в декабре, когда вокруг него сняли строительное ограждение. Рассмотрели площадку подробнее — вот что там есть.
Фанерный домик «Хижина» с маленькой пластиковой горкой для малышей и двумя длинными и пологими металлическими пандусами-скатами. В окошках — «счёты» и кубики для игры в крестики-нолики.
Лазилки «Черепаха» с веревочными снарядами, мини-скалодромом, кольцами, столбиками — «пеньками», двумя верхними площадками и с металлической горкой вниз. Они для детей постарше.
Карусель с поручнями и лавочками, на которых поместятся шесть-восемь детей. Вход — по пологому пандусу, можно не запрыгивать с земли.
Качели с разными сиденьями на цепочках и тросах: два из них — сетчатые «гнёзда», на них встают ногами и раскачиваются дети постарше, другие два — небольшие, для малышей, открытое и закрытое.
Затенённая деревянная беседка
Небольшая песочница, пока она закрыта крышкой
Покрытие на площадке — цветная резиновая крошка. По периметру расставлены деревянные лавочки и скамейки с урнами. Рядом на газонах еще осенью высадили и живую изгородь кустарников, и немного саженцев.
Хоть площадка и открыта совсем недавно, карусель за это время уже успели и сломать, и отремонтировать. По словам охраны корпуса, она вышла из строя после того, как на ней покатались подростки.
Корпус 901Б пока не заселён (продажу квартир в нём запланировали на третий квартал этого года), но все ограждения на территории, а также ворота на въезде уже убрали. По вечерам новая площадка заполнена детьми и родителями — она стала даже популярнее, чем соседняя детская площадка с искусственной травой у корпуса 902А.