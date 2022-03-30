Открылась новая детская площадка у корпуса-новостройки 901Б — очень подробный обзор 30.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая детская площадка у корпуса 901Б, который называют «домом для обманутых дольщиков», уже с неделю открыта для всех. До этого она была обнесена забором — с момента сдачи дома в эксплуатацию в декабре, когда вокруг него сняли строительное ограждение. Рассмотрели площадку подробнее — вот что там есть.

Фанерный домик «Хижина» с маленькой пластиковой горкой для малышей и двумя длинными и пологими металлическими пандусами-скатами. В окошках — «счёты» и кубики для игры в крестики-нолики.

Лазилки «Черепаха» с веревочными снарядами, мини-скалодромом, кольцами, столбиками — «пеньками», двумя верхними площадками и с металлической горкой вниз. Они для детей постарше.

Карусель с поручнями и лавочками, на которых поместятся шесть-восемь детей. Вход — по пологому пандусу, можно не запрыгивать с земли.

Качели с разными сиденьями на цепочках и тросах: два из них — сетчатые «гнёзда», на них встают ногами и раскачиваются дети постарше, другие два — небольшие, для малышей, открытое и закрытое.

Затенённая деревянная беседка

Небольшая песочница, пока она закрыта крышкой

Покрытие на площадке — цветная резиновая крошка. По периметру расставлены деревянные лавочки и скамейки с урнами. Рядом на газонах еще осенью высадили и живую изгородь кустарников, и немного саженцев.

Хоть площадка и открыта совсем недавно, карусель за это время уже успели и сломать, и отремонтировать. По словам охраны корпуса, она вышла из строя после того, как на ней покатались подростки.

Корпус 901Б пока не заселён (продажу квартир в нём запланировали на третий квартал этого года), но все ограждения на территории, а также ворота на въезде уже убрали. По вечерам новая площадка заполнена детьми и родителями — она стала даже популярнее, чем соседняя детская площадка с искусственной травой у корпуса 902А.

Читайте также
Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, микрорайон 9, благоустройство, детские площадки, дворы, Корпус 901
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Контролёры рассказали сколько пассажиров 400-х автобусов не платят за проезд Истории
Открылась новая детская площадка у корпуса-новостройки 901Б — очень подробный обзор Истории
Планы связать Ленинградское шоссе с Пятницким отложены на неопределенный срок. Сделают только небольшой фрагмент дороги и развязку возле Юрлово Истории
Маленький мальчик попал в реанимацию после избиения у себя дома. Полицейских подозревают в том, что они плохо следили за неблагополучной семьёй Новости
Мои соседи плохо обращаются с ребёнком — что делать? Гид
Шоу под дождём «Дышу тобой» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Магазин «Декатлон» приостанавливает работу Новости
Машина с камерами контроля ПДД уже месяц создает пробку на въезде в Зеленоград. Не надо так! Истории
«Надеемся, что нас не разбомбят, потому что до подвала мы не дойдем» Зеленоградка Наталия Назарук — о жизни с пожилыми родителями на окраине Киева Истории
«Иногда снаряды прямо над головой летали». История молодой мамы, беженки из Донецка, которой прямо сейчас нужна помощь: детское питание, одежда, лекарства Истории
Новая лыжероллерная трасса рядом с 17 микрорайоном оказалась негодной для использования не только летом, но и зимой. Вот когда и как её доведут до ума Истории
В Андреевке сносят ресторан «Очаг». Как удалось поставить точку в десятилетней истории с незаконной постройкой Истории
В Крюково сносят старые дома, построенные ещё до Зеленограда. Посмотрите на уходящую эпоху — снаружи и внутри Истории
«Простое ТО может подорожать вдвое». Зеленоградские автосервисы о росте цен на масло, запчасти и работу Истории
Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру». Выдвижение любимых компаний и важных людей города продлится ещё три недели Новости
Старейшая школа Зеленограда приглашает на юбилейную встречу выпускников Афиша
«Жалею, что не убил, хочу повторить». Эволюция убийцы — как бессилие государства привело к гибели зеленоградского школьника Истории
Начало строительства сквозного проезда от Центрального проспекта к Московскому снова откладывается Новости
Реагенты для уборки улиц собираются сделать безопасней, а саму уборку проводить быстрей. Обсуждается проект нового регламента. Вы можете принять участие Истории
Где купить офисную бумагу в Зеленограде. И когда закончится дефицит Истории
Ваш ребенок заканчивает 9-й или 11-й класс? Думает о выборе колледжа или вуза? Разумный выбор с большими перспективами — Академия бизнеса и инновационных технологий Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Телефоны, имена и адреса нескольких тысяч зеленоградцев появились в открытом доступе. Все они делали заказы в сервисе Яндекс.Еда Новости
Фитнес-клуб «Гринсити» приобрел клуб «Физкульт» в 18 микрорайоне Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру