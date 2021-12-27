— Кого вы хотите видеть среди своих кандидатов в муниципальные депутаты?

— Мы выступаем как «Совет отцов», поэтому наша повестка — воспитание, образование, здравоохранение, безопасная и благоприятная среда. Всё. У кандидата, который к нам хочет присоединиться, должен быть хоть какой-то жизненный опыт — это первое. Я считаю, что возраст должен быть от 30 — возраст, который позволяет уже иметь тот самый небольшой жизненный опыт. Желательно, чтобы человек осуществлял свою деятельность на территории Зеленограда. У него может быть какой-то малый бизнес или он неплохо себя зарекомендовал на работе. Мы никогда не были ярыми оппозиционерами, такими, чтобы просто поорать и ничего не сделать.

— Партийная принадлежность важна?

— В «Совете отцов» у нас нет партийной принадлежности. У нас есть люди из «Единой России», есть из «Яблока» — никто из этих партий не говорит, что мы против семьи, против демографии, нет такого человека в принципе. в природе не существует, кроме отморозков, естественно.

— От «Совета отцов» могут идти женщины?

— Да, почему нет? Мамы — наше все. С удовольствием.

— Как ваш штаб будет работать с кандидатами?

— Я это вижу так, что сначала мы проводим собеседование с каждым человеком, чтобы понять, какие у него есть навыки — не хочется, чтобы от нас шли люди, которые говорят обо всем. Например, ты врач-стоматолог, тебе не нравится бюджетная стоматология в Зеленограде (она действительно ужасная), ты понимаешь изъяны системы здравоохранения в Зеленограде, то можно заниматься этой темой, идти с ней к избирателям.

Это не значит, что ты не можешь быть депутатом, если ты просто фрезеровщик на заводе, а не стоматолог. Но у тебя есть желание, у тебя многодетная семья, и ты понимаешь, как детей надо воспитывать и так далее. Почему тебе не быть депутатом? Я не вижу здесь никаких противопоказаний. Но тогда мы тебе предлагаем тему — займись тем, что ты понимаешь: спортивная, безопасная и благоприятная среда, раздельный сбор мусора, правильные дорожки во дворе — для этого не надо быть супергением. Будем актуализировать идею, с которой кандидат пойдет к своим избирателям.

- В чем вы можете помочь организационно?

— Люди, которые имеют опыт избирательных кампаний (сами избирались либо просто сопровождали), могут подсказать, как кандидату лучше выстроить свою систему ценностей, с которой он пойдет на выборы. И, наверное, она не будет у всех одна и та же. Нет, есть общие понятия: большая семья, «большая семья — крепкая Россия», это все понятно. Но ты должен в чем-то разбираться. Это одно из основных, все-таки у тебя должен быть какой-то навык, если он есть. Как минимум, вводный курс депутатства мы дадим, чтобы люди понимали, что они могут, что они не могут.

Мы будем проводить мероприятия во всех муниципалитетах, где будем поддерживать своих кандидатов. Поэтому участвовать в мероприятиях «Совета отцов» обязательно. Есть десятка полтора мероприятий, которые мы проводили и понимаем, как их делать. Мы даем методички, как что надо провести. Они проводят это, знакомятся со своими избирателями. Ходить по домам тоже надо — личное общение никто не отменял.

- Сколько денег по вашим оценкам может потребоваться кандидату на кампанию?

— Если человек готов «работать ногами», то больших денег на муниципальных выборах, я думаю, не надо, потому что одна-две засветки в каких-то СМИ — тысяч 20, соответственно; это проход по территории, участие в праздниках. Я думаю от 50 до 70 тысяч вполне можно уложиться. Опять же, если работает команда, это будет дешевле.

— На выборах в Госдуму вы выдвигались от партии «Новые люди». Будут ли они помогать вашим кандидатам на муниципальных выборах?

— Я не член партии «Новые люди», но у меня остались взаимоотношения с ней. Нужны они будут или нет — это время покажет ближе к выборам. Хорошо иметь такой запасной вариант, хотя на муниципальных выборах собрать подписи и стать самовыдвиженцем не очень сложно. При наличии наших возможностей это, наверное, вообще не проблема. Но они могут выдвигать без подписей.

Я не собираюсь ни за кого из кандидатов это решать — это личное дело каждого. Так как я знаю руководителя «Новых людей», я представляю, что это за партия, я познакомил их с куратором, который есть по Зеленограду. Мы создали чат, они могут общаться с ним. Если они поймут, что у них душа лежит выдвигаться от партии «Новые люди», мы их поддержим. Если мы их тоже через свое сито пропускали, то будет написано, что он выдвигается от партии «Новые люди», поддержан движением «Общественный совет отцов», потому что про нас пока в Зеленограде знают больше, чем про партию «Новые люди».

— Когда вы ждёте анкеты от желающих присоединиться к вашей команде?

— По-хорошему, муниципальную кампанию надо начинать делать сейчас, а в августе уже просто пожинать плоды. Заполняйте анкету присылайте на info@mospapa.ru, вопрос по телефону 8-926-311-68-38.