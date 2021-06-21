20 июня стартовала Приёмная кампания 2021. В этом году вузы принимают абитуриентов по новым правилам, многое изменилось: перемены коснулись сроков подачи документов, исчезла вторая волна зачисления, в заявлении поступающего теперь можно указать большее количество направлений подготовки.

У абитуриентов МИЭТа появилась возможность сдавать вместо физики на технические направления химию или информатику, список экзаменов на выбор на гуманитарные направления заметно расширился. Количество бюджетных мест в бакалавриате увеличилось почти на 10%, а значит, шансы зеленоградских школьников поступить в этом году на бюджет выросли.



Однако процесс поступления всегда вызывает серьёзное напряжение и много вопросов. Чтобы снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей, всё лето мы будем знакомить читателей с особенностями и ходом приёмной кампании, делиться экспертным мнением по теме и рассказывать интересные факты о направлениях подготовки. Уже в первом материале цикла вы узнаете, почему именно зеленоградцы имеют самые высокие шансы поступить в МИЭТ и как выбрать направления подготовки так, чтобы максимально увеличить свои шансы на бюджетное место.



Публикации будут выходить на странице «Наш МИЭТ», созданной к 55-летию университета. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации