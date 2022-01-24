На станции Поварово открыли пешеходный тоннель. Но проблем с передвижением ещё много 24.01.2022 ZELENOGRAD.RU

На железнодорожной станции Поварово-1 открылся новый пешеходный тоннель. Раньше переход был неудобный и люди часто перебегали через пути, были жертвы. Переход начали строить примерно два года назад и открытие задержалось на год.

Этого события несколько лет ждали жители посёлка Поварово, деревень Ложки и Гончары, а ещё дачники и садоводы — в окрестностях станции почти сто СНТ и восемь деревень. Для многих, кто здесь живёт или приезжает на лето, новый переход был необходим. Раньше, чтобы попасть с одной стороны посёлка на другую, люди пользовались автомобильным тоннелем неподалёку. Но проход там очень узкий, идти приходилось рядом с едущими машинами, рассказал глава Солнечногорского округа Виктор Родионов.

Новый тоннель оборудован пандусами, есть даже подъемная платформа для инвалидных колясок. Прилегающую территорию обещают привести в порядок весной — отремонтировать дорожки, посеять газон и сделать прогулочную зону. Пандус стандартный для таких спусков и не всегда колеса детской коляски попадают на него. «У коляски половина колёс так по ступенькам и должна скакать? Какой инженер это проектировал?», пишет местный житель, опробовавший новый переход.

Жалуются и на уборку снега вокруг нового перехода: «Осталось пробраться через сугробы на не очищенных дорогах, чтобы попасть в тоннель». «Спасибо, но показуха в виде расчистки снега в радиусе 150 метров от перехода просто убивает. Вы бы проехали дальше станции и прокола. Это так противно видеть жителям посёлка! Мы-то думали, что наконец нас чистят, а оказалось, что это ради показухи открытия перехода».

Впрочем, проблемы станции не заканчиваются на переходе. Ещё требуется расширить автомобильный переезд под железной дорогой рядом со станцией. Губернатор Московской области просил РЖД расширить его ещё в 2018 году. «В час пик движение парализовано, а если вдруг ДТП, стоят часами, да и с началом дачного периода ещё больше увеличивается количество машин», пишут местные жители.

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Метки:
электричка, пешеходы, поварово, подземный пешеходный переход
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