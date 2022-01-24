Жалуются и на уборку снега вокруг нового перехода: «Осталось пробраться через сугробы на не очищенных дорогах, чтобы попасть в тоннель». «Спасибо, но показуха в виде расчистки снега в радиусе 150 метров от перехода просто убивает. Вы бы проехали дальше станции и прокола. Это так противно видеть жителям посёлка! Мы-то думали, что наконец нас чистят, а оказалось, что это ради показухи открытия перехода».

Впрочем, проблемы станции не заканчиваются на переходе. Ещё требуется расширить автомобильный переезд под железной дорогой рядом со станцией. Губернатор Московской области просил РЖД расширить его ещё в 2018 году. «В час пик движение парализовано, а если вдруг ДТП, стоят часами, да и с началом дачного периода ещё больше увеличивается количество машин», пишут местные жители.