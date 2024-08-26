«Там мусор везде — от наркоманов маленькие пакетики с изолентой, бутылки с дырками и шприцы, от алкашей пивные банки и всякое другое», — рассказала она в чате района. Аналогичная ситуация в лесу вокруг Георгиевского шоссе, говорят местные жители.

Гузеля просит всех, кто тоже ходит в этот лес, брать с собой на прогулку пакет для мусора и по чуть-чуть его собирать. «Иначе через пару лет лес превратится в свалку и подрастающему поколению останется только отравленная природа».

Конечно, мусор в лесу собирает не только Гузеля. В зеленоградском телеграм-чате о такой же волонтёрской работе говорят и другие: «Весной проводим 1-2 субботника в близлежащем лесопарке силами жильцов-добровольцев» , — говорит Виктория. «Мы ходили убирать в прошлом году с соседкой по району, — рассказывает Ксения. — Столько всего вынесли, что впору возненавидеть людей».