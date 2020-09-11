Мультибрендовый магазин автохимии SVMarket открылся в Зеленограде по адресу: проспект Генерала Алексеева, дом 13 строение 4. Здесь рады видеть как тех, кто профессионально связан с автомобилями, так и рядовых владельцев автотранспортных средств. Магазин работает: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье по договоренности.
В магазине представлена продукция десятка востребованных брендов, в том числе таких, как SVLab, Koch Chemie, Menzerna, AutoMagic, Soft 99, «Wilson», Atas и других.
В SVMarket есть всё, чтобы ваш автомобиль был чистым и ухоженным. Здесь продаются ароматизаторы, полироли, всевозможные лосьоны и многое другое.
Также в магазине можно найти средства для сушки автомобилей, очистители стекол, автошампуни, омыватели. Вся автохимия и автокосметика сертифицирована, что гарантирует защиту от подделок. Продавец даст консультацию по любому товару.
Особой популярностью пользуется продукция Koch Chemie. Этому бренду уже более полувека. Производится автохимия Koch Chemie в Германии.
Также на полках не залёживаются товары от итальянского бренда Atas. Они используются для полировки кузова, пластика и стекла, для очистки дисков и смазки заржавевших деталей.
Преимущество магазина SVMarket в том, что его ассортимент включает в себя сотни наименований товаров. Посетив его один раз, вы сможете закупиться необходимой продукцией на год вперед. Наиболее востребованные позиции всегда есть в наличии.
Кстати, как давно вы меняли щетки для чистки авто? Возможно, пора это сделать?
Также не забудьте пополнить запасы средств для ухода за дисками и мотором.
В уходе за автомобилем также не обойтись без мягких тряпок. Они производятся из синтетических тканей, которые хорошо впитывают воду и не царапают поверхности.
В наличии имеются и пенокомплекты. Стоит приобрести их, если вы хотите мыть автомобиль самостоятельно, без обращения в автомойку. С пенокомплектом вы сможете равномерно наносить на поверхности моющее средство.
Тем, кто хочет, чтобы их машины всегда выглядели как новые (ну или почти), магазин предлагает большой выбор очистителей и полиролей.
Также компания выпускает продукцию под собственным брендом.
Так, например, компания предлагает полироль для пластика. Полироль дает глянцевый блеск, он используется для обновления приборной панели и обшивки салона.
Покупатели часто берут в магазине очистители Kerry. Они отлично справляются с жировыми и масляными загрязнениями, а также следами от насекомых.
Если вы не знаете, что выбрать, спросите у консультантов магазина.
Еще одно преимущество магазина — просторный торговый зал. Можно спокойно выбрать нужный товар, не толпясь в очереди.
Магазин автохимии и автокосметики SVMarket:
- Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 13 строение 4.
- Телефон 8-495-740-37-98
- svlabz.ru
- инстаграм svmarketrus