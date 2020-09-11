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Мультибрендовый магазин автохимии и автокосметики SVMarket на проспекте Генерала Алексеева. Что внутри? 11.09.2020 Магазин автохимии и автокосметики «SVMarket»

Мультибрендовый магазин автохимии SVMarket открылся в Зеленограде по адресу: проспект Генерала Алексеева, дом 13 строение 4. Здесь рады видеть как тех, кто профессионально связан с автомобилями, так и рядовых владельцев автотранспортных средств. Магазин работает: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье по договоренности.

В магазине представлена продукция десятка востребованных брендов, в том числе таких, как SVLab, Koch Chemie, Menzerna, AutoMagic, Soft 99, «Wilson», Atas и других.

В SVMarket есть всё, чтобы ваш автомобиль был чистым и ухоженным. Здесь продаются ароматизаторы, полироли, всевозможные лосьоны и многое другое.

Также в магазине можно найти средства для сушки автомобилей, очистители стекол, автошампуни, омыватели. Вся автохимия и автокосметика сертифицирована, что гарантирует защиту от подделок. Продавец даст консультацию по любому товару.

Особой популярностью пользуется продукция Koch Chemie. Этому бренду уже более полувека. Производится автохимия Koch Chemie в Германии.

Также на полках не залёживаются товары от итальянского бренда Atas. Они используются для полировки кузова, пластика и стекла, для очистки дисков и смазки заржавевших деталей.

Преимущество магазина SVMarket в том, что его ассортимент включает в себя сотни наименований товаров. Посетив его один раз, вы сможете закупиться необходимой продукцией на год вперед. Наиболее востребованные позиции всегда есть в наличии.

Кстати, как давно вы меняли щетки для чистки авто? Возможно, пора это сделать?

Также не забудьте пополнить запасы средств для ухода за дисками и мотором.

В уходе за автомобилем также не обойтись без мягких тряпок. Они производятся из синтетических тканей, которые хорошо впитывают воду и не царапают поверхности.

В наличии имеются и пенокомплекты. Стоит приобрести их, если вы хотите мыть автомобиль самостоятельно, без обращения в автомойку. С пенокомплектом вы сможете равномерно наносить на поверхности моющее средство.

Тем, кто хочет, чтобы их машины всегда выглядели как новые (ну или почти), магазин предлагает большой выбор очистителей и полиролей.

Также компания выпускает продукцию под собственным брендом.

Так, например, компания предлагает полироль для пластика. Полироль дает глянцевый блеск, он используется для обновления приборной панели и обшивки салона.

Покупатели часто берут в магазине очистители Kerry. Они отлично справляются с жировыми и масляными загрязнениями, а также следами от насекомых.

Если вы не знаете, что выбрать, спросите у консультантов магазина.

Еще одно преимущество магазина — просторный торговый зал. Можно спокойно выбрать нужный товар, не толпясь в очереди.

Магазин автохимии и автокосметики SVMarket:

Готовы ли вы посетить магазин в ближайший месяц?
Да, интересно посмотреть, что мне предложат
Нет, приеду позже, пока нет потребности
Подумаю. Спасибо за публикацию
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Метки:
автомобиль, магазины, проспект генерала алексеева, SV Market
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