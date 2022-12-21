Много солнца холодной зимой. Всё для художников и творческих хобби 21.12.2022 Партнерский материал

Магазин-салон товаров для творчества «Много солнца» работает в Зеленограде уже 11 лет, из них четыре года — в 18-м микрорайоне. Есть и одноименный интернет-магазин. Здесь представлены качественные разнообразные материалы, инструменты и аксессуары для профессиональной и любительской живописи, а также мыловарения, декупажа. Это не просто набор товаров, а продуманные и комплексные решения. Например, художники найдут именно то, что нужно для занятий живописью — причём со скидкой. Рассказываем подробности.

Всё началось со студии. Что сейчас продается в магазине

13 лет назад в Зеленограде открылась школа рисования, творческая студия «Палитра увлечений». Сейчас она находится в 17-м микрорайоне. Через пару лет при студии открыли небольшой магазинчик товаров для рисования. Студия обрела популярность, одновременно вырос и спрос на нужные материалы, инструменты и прочее. Так постепенно увеличилось и помещение магазина, и его ассортимент.

Сейчас выбор товаров большой, а главное, подобранный точно под различные запросы — для профессионалов, любителей и начинающих. Это широкий ассортимент для художников, дизайнеров и людей, увлеченных творчеством: краски, карандаши, инструменты для живописи (кисти, мастихины, палитры и прочее), бумага для акварели и пастели, скетчбуки, мольберты, холсты больших и малых размеров, скульптурный пластилин, каллиграфические перья, тушь, сумки для художников, гипсовые фигуры и прочее. А также для различных творческих увлечений и хобби: мыловарения, декупажа, скрапбукинга, моделирования, флористики, домашней кондитерской.

Отдельно отметим товары для мыловарения — здесь огромный выбор пластиковых и силиконовых форм, специально изготавливаемых мастером. Кроме того, есть отдушки, красители, упаковка, мыльная основа российского производства. Мыловарением, как выяснилось, увлекается и занимается уже профессионально всё больше людей. Эти товары магазин успешно продает и на маркетплейсах.

Всё нужное для учебы в художественной школе и на художественных факультетах

В том же корпусе 1802, где работает «Много солнца», находится отделение зеленоградской художественной школы (ДХШ №9). Магазин является партнером школы, ученики закупают здесь всё нужное для занятий. А материалы художникам, и юным, и взрослым, нужны всегда — тем более, те же краски, карандаши, бумага имеют свойство быстро заканчиваться. И это не любые расходники, а вполне определенные, профессиональные, нужные для обучения. В магазине досконально знают, какими инструментами и материалам работают и ученики худшколы, и, например, студенты факультета дизайна МИЭТа. Ученикам художественных школ и студентам вузов делают хорошие скидки — имейте в виду.

Также скидки на различные товары предоставляются пенсионерам — участникам программы «Московское долголетие». Есть и эконом-наборы, стартовые наборы для начинающих художников, декораторов, мыловаров и прочих. Цены в магазине вполне доступные. Есть распродажи остатков с 40-процентными скидками. Можно приобрести подарочные сертификаты на 700, 1000 и 1500 рублей на покупку товаров в магазине «Много солнца» и оплату мастер-классов в студии «Палитра увлечений».

Отличие от сетевых магазинов. Качество и знание

Онлайн-торговля и крупные сети со временем вытесняют небольшие локальные магазины. Но не в этом случае. Сетевики порой продают под своей маркой дешевые китайские товары — те же краски и кисти. Художники берут попробовать и понимают, что они откровенно плохие. У «Много солнца» другая политика. Здесь представлены качественные российские марки — «Невская палитра», «Мастер-класс», «Белые ночи», «Гамма», «Палаццо», «Гознак», «Рублефф», ТК «Художник». О кистях «Гамма» и «Рублефф» преподаватели художественной школы говорят: «Они пережили пленэры» — а это высокая оценка от художников.

Кроме того, продавцы магазина, что называется, глубоко в теме. Они знают тонкости художественной продукции, знают, что именно нужно покупателю. Например, в крупном сетевом магазине вам не смогут объяснить отличительные особенности и разновидности пастельной и акварельной бумаги. Кстати, сейчас достаточно популярная акварельная бумага с хлопком в «Много солнца» представлена в большом ассортименте.

Если приходят родители, которые точно не знают, какой именно пластилин, краски, кисти или глину нужно купить ребенку в ту же художественную школу, в магазине подскажут. Потому что точно знают, чем и на чём учат.

Эксклюзив

В магазине продаются отличные удобные сумки для художников. С ними ходят практически все учащиеся художественной школы и студенты художественных направлений вузов. В отличие от китайских, эти сумки-рюкзаки сделаны из хорошего материала. В них помещается всё нужное — краски, пеналы, планшеты, различные материалы и инструменты. Есть отделение для треноги и даже подвеска для складного стульчика. Особенно хороши такие сумки для пленэров.

Декупаж
Мыловарение
Где купить

Адрес: Зеленоград, корпус 1802. Это жилой дом, вход в магазин находится в непосредственной близости с художественной школой. Рядом автобусные остановки «Корпус 1538» (на улице Каменка) и «Районный суд» (на Панфиловском проспекте). Рядом с магазином есть парковка.

Можно выбрать товар на сайте магазина, сделать заказ (минимальная сумма 500 рублей), а затем забрать в магазине. Или заказать доставку — 150 рублей по Зеленограду. Жителям Москвы и Подмосковья товары доставляются курьерской службой СДЭК.

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Метки:
магазины, Много солнца
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