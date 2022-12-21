Всё началось со студии. Что сейчас продается в магазине

13 лет назад в Зеленограде открылась школа рисования, творческая студия «Палитра увлечений». Сейчас она находится в 17-м микрорайоне. Через пару лет при студии открыли небольшой магазинчик товаров для рисования. Студия обрела популярность, одновременно вырос и спрос на нужные материалы, инструменты и прочее. Так постепенно увеличилось и помещение магазина, и его ассортимент.



Сейчас выбор товаров большой, а главное, подобранный точно под различные запросы — для профессионалов, любителей и начинающих. Это широкий ассортимент для художников, дизайнеров и людей, увлеченных творчеством: краски, карандаши, инструменты для живописи (кисти, мастихины, палитры и прочее), бумага для акварели и пастели, скетчбуки, мольберты, холсты больших и малых размеров, скульптурный пластилин, каллиграфические перья, тушь, сумки для художников, гипсовые фигуры и прочее. А также для различных творческих увлечений и хобби: мыловарения, декупажа, скрапбукинга, моделирования, флористики, домашней кондитерской.

Отдельно отметим товары для мыловарения — здесь огромный выбор пластиковых и силиконовых форм, специально изготавливаемых мастером. Кроме того, есть отдушки, красители, упаковка, мыльная основа российского производства. Мыловарением, как выяснилось, увлекается и занимается уже профессионально всё больше людей. Эти товары магазин успешно продает и на маркетплейсах.