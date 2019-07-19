Также мне очень повезло со школьным учителем — Ольга Михайловна Ивановец практически влюбила нас в свой предмет. С ее подачи мы начали готовить и проводить экскурсии в школьном музее. А потом я узнала о проекте «Московский экскурсовод» и решила развить свои навыки в этом направлении. За два года обучения мы получили колоссальнейший опыт. По итогам обучения мы сдавали экзамен, и в его практической части нужно было самостоятельно разработать и провести экскурсию в любом музее. Я выбрала Центральный Музей Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. Мне удалось стать одним из лучших выпускников проекта и во время церемонии награждения отличников в Царицыно, Музей Победы подписал со мной договор о сотрудничестве. В июне я проходила там стажировку, слушала лекции старших коллег, изучала тонкости профессии экскурсовода и уже в конце месяца сама проводила экскурсии для детей. Работать с детьми невероятно интересно, это столько любопытства, такая эмоциональная отдача!

