Анастасия Шульгач перешла в 9 класс школы 1194 и у нее, как и у многих подростков, есть разные хобби. Помимо амбициозности, среди сверстников ее выделяет огромное количество побед на конкурсах различных масштабов, недавно она стала одной из лучших выпускниц проекта «Московский экскурсовод». Анастасия рассказала корреспонденту Zelenograd.ru Маргарите Шевченко о том, откуда у нее такой интерес к истории и как преуспеть в том деле, которое приносит удовольствие.
Мне кажется, всё всегда начинается в семье. Меня старались всесторонне развивать: водили в театр, в музеи, на выставки, на концерты, учили видеть что-то прекрасное во всем. Но при этом не ограничивали — хочешь, пробуй. Я занималась в театральной студии, кружке рукоделия, рисования, лепки, занималась спортом, участвовала в городских спортивных соревнованиях, у меня два значка ГТО — серебро и золото. Также я рано начала читать, брала пример с домашних. Особенно нравилось читать про разные эпохи — отсюда, наверно, интерес к истории и возник. Без истории нет ни человека, ни народа. Дедушка много рассказывает о военном деле, об истории нашей семьи — он собирает семейный архив, хранит документы, награды.
Брат моего прадеда, Андрей Ковязин, служил на флоте, на подводной лодке «С-6». Ночью 6 августа 1941 лодка с сорока девятью членами экипажа вышла из Таллина в свой последний поход. В базу она не вернулась. Много лет судьба ее была неизвестна, предполагалось, что погибла она на мине в Финском заливе. А в 2012 году к югу от острова Эланд в шведских водах нашлись обломки совестской лодки. На корабль случайно наткнулась группа шведских аквалангистов. Корпус был расколот на две части. Шведское военное судно обследовало остатки лодки и установило, что нашли они подводную лодку Балтфлота С-6. Так нашелся брат прадедушки. 2 сентября 2014 года на месте гибели прошла траурная церемония и были спущены на воду венки, а в городе Сосновый Бор через год открылся памятник экипажам подводных лодок. Теперь там есть и имя Ковязина Андрея Галактионовича, строевого краснофлотца, погибшего 30 августа 1941 на подводной лодке С-6.
Также мне очень повезло со школьным учителем — Ольга Михайловна Ивановец практически влюбила нас в свой предмет. С ее подачи мы начали готовить и проводить экскурсии в школьном музее. А потом я узнала о проекте «Московский экскурсовод» и решила развить свои навыки в этом направлении. За два года обучения мы получили колоссальнейший опыт. По итогам обучения мы сдавали экзамен, и в его практической части нужно было самостоятельно разработать и провести экскурсию в любом музее. Я выбрала Центральный Музей Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. Мне удалось стать одним из лучших выпускников проекта и во время церемонии награждения отличников в Царицыно, Музей Победы подписал со мной договор о сотрудничестве. В июне я проходила там стажировку, слушала лекции старших коллег, изучала тонкости профессии экскурсовода и уже в конце месяца сама проводила экскурсии для детей. Работать с детьми невероятно интересно, это столько любопытства, такая эмоциональная отдача!
Пробовать себя с камерой в руках я начала еще лет в десять. Помню самый первый снимок — капли на паутинке после дождя, такие красивые, так хотелось сохранить память о них! Мама показала мне основы фотографии, потом я начала читать обучающую литературу. Постепенно стала участвовать в конкурсах. В 2017 и 2018 заняла вторые места в конкурсах, проводимых префектурой города — «Красота в деталях» и «К 60-летию Зеленограда». Было очень приятно получить награду из рук префекта!
В 2018 году впервые прошла моя выставка «Краски лета». Она была посвящена моментам лета — мне нравится пейзажная и макросъемка. Каждый день быстротечного лета наполнен чудесами. Такими, как полёт стрекозы, копошение шмеля в цветке или красивый закат. Фотография помогает поделиться этими красочными моментами с окружающими.
А в этом году в библиотеке №254 при поддержке Аллы Геннадьевны Степайтис открылась вторая моя выставка — «Города и люди». Я люблю путешествовать, и отовсюду привожу много фотографий — из Пскова, Суздаля, Санкт-Петербурга, Плеса, Владимира, Казани. Мне показалось интересным объединить все их в один проект и показать, что города, как и люди, имеют свой характер и свою историю.
До конца лета эту выставку можно увидеть в досуговом центре клуба «Фаворит» в корпусе 1505. В этом году я закончила обучение на курсе «Юный фотограф» при МПГУ и думаю и дальше развиваться и применять полученные знания. В планах — сделать фотопроект, посвященный музеям.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Професиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.