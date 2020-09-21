История о «Жигулях», которые «Жилищник» замуровал на газоне во время замены асфальта в начале августа получила продолжение. Михаил из того же корпуса 1471 рассказал «Зеленоград.ру», что их «Тойоту» рабочие тогда же перетащили на траву — они с женой в это время были на даче. И теперь им пришёл штраф — пять тысяч рублей — за парковку на газоне. Однако коммунальщики отрицают, что трогали машину.
Машину на газоне сфотографировали около семи утра на следующий день после ремонтных работ. Тогда же пришел штраф. Михаил написал официальное обращение в «Жилищник» с просьбой подтвердить, что авто переставили его рабочие: «…Рабочими был передвинут автомобиль, так как в итоге он помешал укладке асфальта, хотя я предварительно спрашивал об этом. Я обратился к рабочим за разъяснениями, они посоветовали написать официальное обращение. Факт передвижения автомобиля подтверждают. Предлагали его передвинуть обратно».
Но официально коммунальщики ответили, что машину не трогали: меняли асфальт на пожарном проезде, а «Тойота» находилась в парковочном кармане, где ремонт не производился и «потребности двигать машины не было».
Камер на углу корпуса 1471 нет, сказала супруга Михаила. «Рабочие „Жилищника“, скорее всего, не пойдут в суд в качестве свидетелей. То, как ее переставляли, видел брат, который проезжал там. Он подошел к рабочим, те объяснили, что переставят обратно. Но почему-то не переставили в итоге, я переместил уже сам, потому что штраф и два раза может прийти. Мы так поняли, что им нужен был этот пятачок для разворота транспорта, поэтому они переместили машину из парковочного кармана», — сказал Михаил.
Сейчас он не видит смысла обращаться в суд для обжалования штрафа по двум причинам. Первая — судебная практика: «По такой категории дел все, что скажет инспектор или зафиксирует инспектор МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), считается установленным фактом, и в суде тебе надо предоставить доказательства, что это не соответствует действительности. То есть они сфотографировали нашу припаркованную машину, а мы должны доказать, что мы там не парковались. А как мы докажем? Тут помог бы ответ из „Жилищника“, что это они переставили на один метр в сторону газона, тогда состава правонарушения не было бы. Но раз они отрицают это, мы бессильны», — объясняет Михаил.
Он не знает наверняка, почему коммунальщики не хотят брать на себя ответственность, предполагая только, что те «испугались, что я им потом буду предъявлять за это, что они что-то сломали».
Вторая причина не обращаться в суд — нахождение собственника машины в другой стране. По мнению Михаила, процесс получения от него доверенности и доказывания в суде предварительно пропуск срока обращения по уважительной причине не стоят пяти тысяч рублей.
«Жилищник» в установленный законом срок не ответил на запрос «Зеленоград.ру» о том, есть ли у них регламент для таких случаев: оформляется ли перестановка машин актом, производится ли фото- или видеофиксация, застрахована ли ответственность исполнителей по перемещению машины.
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