Камер на углу корпуса 1471 нет, сказала супруга Михаила. «Рабочие „Жилищника“, скорее всего, не пойдут в суд в качестве свидетелей. То, как ее переставляли, видел брат, который проезжал там. Он подошел к рабочим, те объяснили, что переставят обратно. Но почему-то не переставили в итоге, я переместил уже сам, потому что штраф и два раза может прийти. Мы так поняли, что им нужен был этот пятачок для разворота транспорта, поэтому они переместили машину из парковочного кармана», — сказал Михаил.

Сейчас он не видит смысла обращаться в суд для обжалования штрафа по двум причинам. Первая — судебная практика: «По такой категории дел все, что скажет инспектор или зафиксирует инспектор МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), считается установленным фактом, и в суде тебе надо предоставить доказательства, что это не соответствует действительности. То есть они сфотографировали нашу припаркованную машину, а мы должны доказать, что мы там не парковались. А как мы докажем? Тут помог бы ответ из „Жилищника“, что это они переставили на один метр в сторону газона, тогда состава правонарушения не было бы. Но раз они отрицают это, мы бессильны», — объясняет Михаил.

Он не знает наверняка, почему коммунальщики не хотят брать на себя ответственность, предполагая только, что те «испугались, что я им потом буду предъявлять за это, что они что-то сломали».

Вторая причина не обращаться в суд — нахождение собственника машины в другой стране. По мнению Михаила, процесс получения от него доверенности и доказывания в суде предварительно пропуск срока обращения по уважительной причине не стоят пяти тысяч рублей.

«Жилищник» в установленный законом срок не ответил на запрос «Зеленоград.ру» о том, есть ли у них регламент для таких случаев: оформляется ли перестановка машин актом, производится ли фото- или видеофиксация, застрахована ли ответственность исполнителей по перемещению машины.