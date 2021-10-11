В июле — сентябре город продавал машиноместа в многоуровневых гаражах и подземных паркингах в корпусах 845, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036 и на Новокрюковской, дом 3. Около трети — 65 мест — ушли с молотка, большинство из них с нулевой стартовой ценой. В среднем за одно место на торгах конкурировало два участника.

На торги выставили машиноместа разной площади, от 9 до 24 квадратных метров. 56 мест продавали без объявления цены (с нулевой стартовой стоимостью). Цена покупки составила от 234 до 240 тысяч рублей. Остальные девять— по так называемому публичному предложению (торги идут от минимальной стоимости объекта — половины стартовой цены ). Их продали от 70 до 128 тысяч, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте по конкурентной политике.

Продана часть мест в многоуровневых паркингах в корпусах 846, 2006, 2025, 2036 и подвальных в корпусах 2022 и 2027. По этим и остальным адресам, где находятся гаражи, торги продолжаются. Например, сейчас предлагают места в многоуровневом паркинге на Новокрюковской, 3 с нулевой начальной ценой.

Девять упомянутых торгов со стартом от половины начальной цены касались многоуровневого паркинга в корпусе 2036. За все предлагаемые места в этом гараже конкурировали друг с другом только два человека — Ибрагим Хадзуев и Светлана Чаянова, — не особо повышая начальную цену. И выиграли примерно поровну. Участвовать в таких аукционах может любое физическое или юридическое лицо.

Вероятно, часть машиномест покупают для дальнейшей сдачи в аренду. Это подтверждают некоторые объявления на сервисе «Циан». Например, в объявлении о продаже машиноместа в 20-м микрорайоне сказано, что «большинство мест с арендаторами, кого интересует арендный бизнес». В другом пишут «машиноместо хорошо сдается в аренду, поэтому можно наладить пассивный доход».

Сейчас на «Циане» продается 40 машиномест в паркингах по средней цене почти 300 тысяч рублей (минимальная — 150 тысяч). Средняя цена аренды машиноместа в паркингах — 4250 рублей в месяц

Сделками купли-продажи машиномест, принадлежащих городу, занимается зеленоградский «Жилищник», в чьем оперативном управлении находятся эти гаражи. Он же сдает места в паркингах в аренду. Продавать машиноместа через электронные аукционы начали в позапрошлом году. Тогда их выставляли на торги со стартовой ценой от 413 до 624 тысяч рублей, но покупателей не нашлось. В первой половине этого года, после появления торгов с нулевой ценой и некоторого снижения стоимости квадратного метра в гаражах, с торгов ушло более 150 машиномест.