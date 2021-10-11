СТО Зеленоград: спонсор темы
Машиноместа в паркингах 8 и 20 микрорайонов распродали в среднем за 150 тысяч рублей. Возможно, их купили для дальнейшей сдачи в аренду 11.10.2021 ZELENOGRAD.RU

После неудачных попыток продавать машиноместа в паркингах по явно завышенной начальной цене, городская администрация начала ставить нулевую стартовую цену. После этого продажи пошли. При этом конкуренция небольшая и часть покупателей берут места для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи. Рассказываем об итогах торгов за последние три месяца и ценах в объявлениях частников.

В июле — сентябре город продавал машиноместа в многоуровневых гаражах и подземных паркингах в корпусах 845, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036 и на Новокрюковской, дом 3. Около трети — 65 мест — ушли с молотка, большинство из них с нулевой стартовой ценой. В среднем за одно место на торгах конкурировало два участника.

На торги выставили машиноместа разной площади, от 9 до 24 квадратных метров. 56 мест продавали без объявления цены (с нулевой стартовой стоимостью). Цена покупки составила от 234 до 240 тысяч рублей. Остальные девять— по так называемому публичному предложению (торги идут от минимальной стоимости объекта — половины стартовой цены ). Их продали от 70 до 128 тысяч, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте по конкурентной политике.

Продана часть мест в многоуровневых паркингах в корпусах 846, 2006, 2025, 2036 и подвальных в корпусах 2022 и 2027. По этим и остальным адресам, где находятся гаражи, торги продолжаются. Например, сейчас предлагают места в многоуровневом паркинге на Новокрюковской, 3 с нулевой начальной ценой.

Девять упомянутых торгов со стартом от половины начальной цены касались многоуровневого паркинга в корпусе 2036. За все предлагаемые места в этом гараже конкурировали друг с другом только два человека — Ибрагим Хадзуев и Светлана Чаянова, — не особо повышая начальную цену. И выиграли примерно поровну. Участвовать в таких аукционах может любое физическое или юридическое лицо.

Вероятно, часть машиномест покупают для дальнейшей сдачи в аренду. Это подтверждают некоторые объявления на сервисе «Циан». Например, в объявлении о продаже машиноместа в 20-м микрорайоне сказано, что «большинство мест с арендаторами, кого интересует арендный бизнес». В другом пишут «машиноместо хорошо сдается в аренду, поэтому можно наладить пассивный доход».

Сейчас на «Циане» продается 40 машиномест в паркингах по средней цене почти 300 тысяч рублей (минимальная — 150 тысяч). Средняя цена аренды машиноместа в паркингах — 4250 рублей в месяц

Сделками купли-продажи машиномест, принадлежащих городу, занимается зеленоградский «Жилищник», в чьем оперативном управлении находятся эти гаражи. Он же сдает места в паркингах в аренду. Продавать машиноместа через электронные аукционы начали в позапрошлом году. Тогда их выставляли на торги со стартовой ценой от 413 до 624 тысяч рублей, но покупателей не нашлось. В первой половине этого года, после появления торгов с нулевой ценой и некоторого снижения стоимости квадратного метра в гаражах, с торгов ушло более 150 машиномест.

Читайте также
Большую парковку в Никольском проезде благоустроят и огородят забором. Оплату брать не планируют
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 8, микрорайон 20
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Камни на новой лыжероллерной трассе привели к падениям и травмам спортсменов. Там обещают перекрыть входы и поставить побольше табличек Истории
На скользких ступенях моста в Крюково кое-где появились прорезиненные порожки. До этого здесь травмировалось несколько человек Новости
Машиноместа в паркингах 8 и 20 микрорайонов распродали в среднем за 150 тысяч рублей. Возможно, их купили для дальнейшей сдачи в аренду Истории
Супермаркеты «Билла» закрываются на ребрендинг. Они вернутся под вывесками «Ленты» Новости
Автобусы в «Зеленопарк» теперь видны на картах Яндекса Новости
Пассажир «ГАЗели», загоревшейся от удара нарушителя, не пережил ночь в реанимации — в субботу его похоронили. Родные просят помощи в розыске очевидцев ДТП Истории
Магазин техники DNS откроется в «Иридиуме». Есть вакансии Новости
Зеленоградский стартап EMIIA создал цифровую карту загруженности спортивных площадок Хайтек
На месте кафе «Андерсон» на площади Юности открывается новое заведение Новости
«Самое важное — это переломанный ребёнок, у неё болит спина». Уже несколько человек получили травмы на пешеходном мосту станции Крюково Истории
Асимметрия в фитнесе и спорте. Интервью с Денисом Осиповым, тренером высшей категории, специалистом по кондиционной подготовке единоборцев Партнерский материал
Соревнование «Кросс лыжников» — 16 октября на лыжероллерной трассе Афиша
Большие детские праздники от BY Shop — по выходным в Зеленопарке Реклама
«Однажды на станции Крюково…» — криминальные драмы, скандалы и аварии из газет столетней давности: кольцо баронессы, бандитская пуля, невнимательный машинист Истории
Двор «Флейты» с обеих сторон: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Открылся после реконструкции магазин «Мяснов» в 9 микрорайоне. Смотрите, что внутри Новости
Занятия с репетиторами в группах по математике, русскому и обществознанию для ОГЭ и ЕГЭ — вот что предлагает АБИТ Партнерский материал
Большую парковку в Никольском проезде благоустроят. Оплату брать не планируют Новости
«Ваши коммуникации в наших руках» — письмо в редакцию о том, как «Жилищник» выполняет капитальный ремонт Истории
Бесплатный автобус между Крюковской и Привокзальной площадями изменит маршрут, чтобы не стоять в пробках Новости
Гастрономический фестиваль «Папа повар» — 17 октября в 10 микрорайоне Афиша
Французская кофейня Noir в Зеленограде. Кофе на миндальной обжарке, хрустящие круассаны и потрясающая десертная карта Реклама
Более пятисот дольщиков строительства ЖК в Андреевке получат квартиры, которые они ждали шесть лет Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру