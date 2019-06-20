На электронные аукционы выставлены машиноместа в многоуровневом крытом паркинге в корпусе 2036 на улице Летчицы Тарасовой и в 8 микрорайоне на «старом» мосту (в Новокрюковском проезде). Начальная цена — от 413 до 624-х тысяч рублей в зависимости от площади парковки и этажа здания. На очереди — продажи в «народных» гаражах в корпусах 2006, 2021, 2025 и на улице Новокрюковская, 3А.

Например, стартовая цена машиноместа площадью 16 квадратных метра на третьем этаже гаража в 20 микрорайоне — 581 тысяча рублей, машиноместа площадью 20 кв.м на четвертом этаже — 563 тысячи. В 8 микрорайоне исходная цена за место площадью 14 кв.м. — 438 тысяч руб., за место площадью 16 кв.м. — 506 тысяч.

Аукцион идёт на повышение цены. Участники торгов должны внести задаток — 20% стоимости от стартовой цены. Его возвращают за исключением ситуации, когда победитель аукциона уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи (не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона).

Чтобы принять участие в электронных торгах, надо зарегистрироваться и подать заявку на инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru. Чтобы найти продажи машиномест, нужно выбрать эту опцию в разделе «назначение» вверху страницы. Также надо выбрать округ (ЗелАО), а в опции «состояние торгов» выбрать «объявленные». Аукционы по продаже гаражей в 20 микрорайоне будут проходить на портале «Сбербанк -АСТ», в 8 микрорайоне — на портале РТС-тендер. Уточнить подробности процедуры можно по телефонам: 8(495)787-29-97, 8(495)787-29-99, 8(495)539-59-21.