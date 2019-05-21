Машиноместа в так называемых «народных» гаражах во 2 микрорайоне и 2-м Западном проезде планируют продавать через электронный аукцион этим летом. Примерная стоимость — от 400 тысяч рублей за место. «Жилищник района Матушкино» принимает заявки от желающих.

Все вопросы можно задать по телефону 8(985)425-04-63 или в помещении «Жилищника» в корпусе 419 (понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу до 16:00). Речь идет о машиноместах в многоуровневых гаражах в корпусе 226 и во 2-м Западном проезде, 2Б. В них 154 и 412 мест соответственно. С прошлого года эти паркинги переданы в оперативное управление «Жилищникам», как и ряд гаражей в других районах Зеленограда.

Заявки от жителей принимают с тем, чтобы потом оповестить желающих о начале торгов, пояснили Zelenograd.ru в «Жилищнике». Аукционы (они идут на повышение цены — кто больше предложит, тот и выиграет) будут проходить на инвестиционном портале Москвы. Торги начнутся, возможно, уже в июне.

Начальная стоимость машиноместа — от 400 тыс. руб. — определилась по результатам отчета об оценке экспертной организации. Цена зависит и от площади места, она разная — 14, 16, 20 кв.метров.

Такие же списки в начале года составляли в районе Крюково. Искали желающих купить или снять машиноместа в пяти многоуровневых и семи подземных гаражах корпуса 2003, 2006, 2008, 2013 2014, 2019, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036 и Новокрюковская, 3А. Пока они не выставлены на аукционы. В Матушкино же речь идет только о продаже машиномест.

«Народные» гаражи построили в Зеленограде в 2010—2012 годах, машиноместо в них тогда стоило 350 тыс. рублей. За право управлять паркингами — не только многоуровневыми, но и подземными, — несколько лет боролись две московские госструктуры. Государственная организация «Дирекция гаражного строительства», продававшая и сдававшая места в аренду, — сейчас ликвидирована.