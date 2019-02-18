Анонсированные в 2017 году продажи машиномест в зеленоградских многоуровневых и подземных гаражах так и не состоялись. Теперь гаражи в 20 микрорайоне и на Новокрюковской улице передали на обслуживание «Жилищнику района Крюково». Компания формирует списки жителей, готовых в будущем арендовать или купить места в гаражах через торги. Желающие могут обращаться в управляющую компанию — офис в корпусе 1553.

Речь идет о пяти многоуровневых и семи подземных гаражах по адресам: корпуса 2003, 2006, 2008, 2013 2014, 2019, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036 и Новокрюковская, 3А. «Мы должны составить списки желающих и проинформировать департамент городского имущества о примерном количестве человек, готовых участвовать в торгах», сообщила на встрече с жителями замдиректора «Жилищника района Крюково» Наталья Купрякова. Списки ни к чему не обязывают, это нужно, чтобы продумали удобную процедуру для реализации гаражей.

Для жителей домов с подземными парковками планируется упрощенная процедура аренды или продажи машиноместа в их корпусе — без участия в конкурсе. Глава управы Андрей Журавлев сказал, что стоимость места пока не определена. Формируемые списки — это нечто вроде соцопроса, чтобы понять, каков спрос на эти паркинги.

Между тем, «Жилищник» уже сдает места в подземных гаражах в корпусах 2003, 2008, 2013, 2019, 2027 — за 4950 рублей в месяц. И в многоуровневых гаражах: корпус 2006 — 4200 рублей, 2021 — 3500 рублей, 2025, 2036 — 2950 рублей.

А подземную парковку в корпусе 2039, наоборот, уже года полтора как закрыли. Причины закрытия в управляющей компании («ВК Комфорт») не объяснили, сообщила Zelenograd.ru жительница корпуса. Три года назад машиноместо здесь стоило 3500 рублей в месяц, а на момент закрытия — 6000. «Это дорого», отметила женщина. Второй подземный гараж возле дома сдают автосервису.