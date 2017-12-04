Что продают

К продаже готовят места по адресам: корпуса 532, 845, 846, 2003, 2006, 2008, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036, 2Б по 2-му Западному проезду, 3А по Новокрюковской улице. Гаражи находятся в ведении госпредприятия «Дирекция гаражного строительства».

На карте продаж можно посмотреть план гаража, число свободных мест и отправить заявку на просмотр машиноместа (сейчас для просмотра зеленоградских гаражей надо включить отметку «скоро в продаже»).

Конкретных цен на машиноместа в зеленоградских гаражах пока нет. Для примера, стартовая цена места в таком же паркинге в Митино — от 325 тысяч рублей, на улице Бобруйская в Кунцево — 196 рублей. Чем ближе к центру Москвы, тем дороже.