В следующем году на продажу выставят машиноместа в паркингах в МЖК, 8 и 20 микрорайонах, на Новокрюковской улице и во 2-м Западном проезде. Их будут продавать через электронные торги. Рассказываем, как принять в них участие.
К продаже готовят места по адресам: корпуса 532, 845, 846, 2003, 2006, 2008, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036, 2Б по 2-му Западному проезду, 3А по Новокрюковской улице. Гаражи находятся в ведении госпредприятия «Дирекция гаражного строительства».
На карте продаж можно посмотреть план гаража, число свободных мест и отправить заявку на просмотр машиноместа (сейчас для просмотра зеленоградских гаражей надо включить отметку «скоро в продаже»).
Конкретных цен на машиноместа в зеленоградских гаражах пока нет. Для примера, стартовая цена места в таком же паркинге в Митино — от 325 тысяч рублей, на улице Бобруйская в Кунцево — 196 рублей. Чем ближе к центру Москвы, тем дороже.
Процесс выдачи электронной включает в себя проверку документов получателя, генерацию пары ключей — открытого и закрытого, известного только владельцу ЭП, — и выпуск сертификата открытого ключа в бумажном и электронном виде. Сертификат и ключевая пара записываются на типа ruToken или eToken — защищенные флеш-устройства. Для работы с ЭП необходимо установить на компьютер специальное программное обеспечение — криптопровайдер. Его можно приобрести вместе с ЭП (наиболее распространены Lissi CSP и CryptoPro CSP). После установки криптопровайдера надо вставить в компьютер ключевой носитель, после чего появляется возможность подписания документов.
Стоимость ЭП вместе с программным обеспечением — от 3500 до 6000 рублей, в зависимости от количества площадок, работу на которых обеспечивает электронная подпись. Срок действия ЭП — один год. Заказать ЭП можно по ссылке.
Для получения аккредитации надо зайти по ссылке «поставщикам» и перейти в раздел «аккредитация». После выполнения требований системы нажать кнопку «продолжить работу». Вам откроется краткая форма предварительной регистрации. Надо пройти регистрацию и подписать форму сертификатом ЭП (следуйте подсказкам системы). Дальше на электронную почту придет сообщение с паролем для входа на площадку и необходимая ссылка. По ссылке откроется форма аккредитации, надо заполнить все поля, а внизу формы приложить необходимые документы. Затем нажать кнопку «подписать и направить». Проверка заявки проводится в течение пяти дней. Подробнее об аккредитации.
Когда вы подготовились к участию в торгах, нужно отслеживать их на различных электронных площадках. Это investmoscow.ru (раздел продажа машиномест), etp-torgi.ru, на сайте департамента по конкурентной политике (в разделе «назначение» надо найти «машиноместа») и на сайте roseltorg.ru (раздел «торги»). На некоторых площадках можно подписаться на получение обновлений. Дирекция гаражного строительства приводит подробный алгоритм участия в аукционах.
Аукционы по продаже машиномест идут на повышение цены. Например, в этом году машиноместо площадью 14,7 кв. метров в открытом многоэтажном паркинге на улице Кедрова (ЮЗАО) со стартовой ценой 289 тысяч рублей было продано за 303 тысячи, то есть, особой конкуренции не наблюдалось. Больше желающих купить место в закрытых подземных гаражах. Так, машиноместо в подвале под домом на улице Свободы (СЗАО) поднялось во время аукциона в цене с 619 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
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