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Возле остановки на Крюковской площади откроют пекарню «Фабрика хлеба» 26.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Пекарня находится возле дороги в павильоне рядом с «Мегафоном», в зоне высадки пассажиров автобусов.

«Фабрика хлеба» принадлежит сети европейских пекарен Bakery Mart, в Москве работают четыре таких пекарни. Здесь можно купить пшеничный и ржаной хлеб, багеты, пирожки, булочки, плюшки, круассаны и прочую выпечку, в том числе диетическую, а также кофе. Новому заведению в Зеленограде нужны сотрудники, телефон для связи 8(903)210-97-30.

Торговые павильоны на первой линии Крюковского рынка — вдоль тротуара, где высаживают пассажиров автобусов, и идет большой поток пешеходов, — пока остаются на местах. А уличная торговля уходит под крышу: за павильонами строят новый шатер, а на улице Панфилова готовится к открытию торговый центр «Авангард» — в него должны переместиться продуктовые ряды.

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