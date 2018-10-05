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Завершается снос крюковского вещевого рынка 05.10.2018 ZELENOGRAD.RU
фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Эпоха уличной торговли уходит — на рынке разобрали вещевые ряды за павильонами на Крюковской площади. Оставшиеся палатки снесут в ноябре. После этого будут решать, что делать с павильонами вдоль дороги.

Продавцы на крюковском рынке уходят с улицы под крышу — в построенные шатры. В ноябре планируется начало строительства двухэтажного ресторанного комплекса — второго торгового центра в проекте застройки Крюковской площади. На этом месте сейчас есть еще палатки, с началом стройки их уберут.

Но торговые павильоны, примыкающие к тротуару между рынком и зоной высадки пассажиров из автобусов, пока остаются на своем месте. Более того, там появляются новые арендаторы: закрылся салон связи «Связной», вместо него, по предварительной информации, будет работать «Мегафон».

Овощной рынок тоже постепенно переезжает: часть переместится в новый одноэтажный торговый центр на улице Панфилова, готовящийся к открытию, остальные — в шатры.

Решить же проблему с мешающими пешеходам павильонами у автобусных остановок планируют в процессе застройки Крюковской площади, то есть, до 2020 года. В 2019 году на территории рынка начнут строить третье здание — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин.

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Завершается снос крюковского вещевого рынка
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