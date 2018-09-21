Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр 21.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: Леонид Ханбеков

Торговые ряды с одеждой, обувью, посудой и прочими вещами перемещаются в новый крытый шатер внутри рынка. Сельскохозяйственный рынок тоже скоро уберут под крышу — в шатер или готовящийся к открытию фермерский ТЦ. В начале ноября на территории рынка начнут строить ресторанный комплекс.

Позади большого торгового шатра у станции Крюково, в глубине рынка, построен еще один — туда и перемещаются вещевые ряды. Строится еще один шатер, а всего их будет четыре. «Весь хаотичный рынок уберем до конца года, — рассказали Zelenograd.ru в компании «Вит-сириус"(инвестор застройки Крюковской площади). — В течение месяца вещевые ряды уйдут в шатер, а если все не поместятся, переместим в цивилизованные условия, с теплом, светом и кондиционерами».

Сейчас достроен небольшой одноэтажный торговый центр за рынком, возле улицы Панфилова. Туда завозят оборудование, открытие планируется в ближайшее время. В этот фермерский ТЦ переместят часть продуктового рынка. В начале ноября начнется строительство двухэтажного ресторанного комплекса площадью 3,6 квадратных метров — он будет расположен ближе к «Иридиуму». В 2019 году планируется завершающая стройка — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин.

В начале августа крюковский рынок подновили: поставили новые палатки и ярмарочные домики. Но это уже можно считать уходящей натурой — все торговцы уйдут в крытые помещения. Остается решить проблему с узким тротуаром, который ведёт от места высадки из автобусов — мимо торговых павильонов — к станции Крюково, переходам и кассам. Её обещают решить до 2020 года в процессе застройки Крюковской площади новыми торговыми комплексами.

ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по проекту, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, новые подъездные дороги.

Читайте также
Чем застроят Крюковскую площадь: фермерский рынок, торговый центр и ресторанный комплекс
 Реклама
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
Сломанный бивень, коллапс в «Ашане», конфликт в душевой, на колени перед ДПС - обзор происшествий
Около пятидесяти электричек отменят 23 сентября
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки»
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
EMEX - Качественные запчасти для комфортных и безопасных поездок на машине Объявления
«УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Центр восточных языков Mandarin School в Зеленограде Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама