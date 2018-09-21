Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр

Торговые ряды с одеждой, обувью, посудой и прочими вещами перемещаются в новый крытый шатер внутри рынка. Сельскохозяйственный рынок тоже скоро уберут под крышу — в шатер или готовящийся к открытию фермерский ТЦ. В начале ноября на территории рынка начнут строить ресторанный комплекс.



Позади большого торгового шатра у станции Крюково, в глубине рынка, построен еще один — туда и перемещаются вещевые ряды. Строится еще один шатер, а всего их будет четыре. «Весь хаотичный рынок уберем до конца года, — рассказали Zelenograd.ru в компании «Вит-сириус"(инвестор застройки Крюковской площади). — В течение месяца вещевые ряды уйдут в шатер, а если все не поместятся, переместим в цивилизованные условия, с теплом, светом и кондиционерами».

Сейчас достроен небольшой одноэтажный торговый центр за рынком, возле улицы Панфилова. Туда завозят оборудование, открытие планируется в ближайшее время. В этот фермерский ТЦ переместят часть продуктового рынка. В начале ноября начнется строительство двухэтажного ресторанного комплекса площадью 3,6 квадратных метров — он будет расположен ближе к «Иридиуму». В 2019 году планируется завершающая стройка — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин.



В начале августа крюковский рынок подновили: поставили новые палатки и ярмарочные домики. Но это уже можно считать уходящей натурой — все торговцы уйдут в крытые помещения. Остается решить проблему с узким тротуаром, который ведёт от места высадки из автобусов — мимо торговых павильонов — к станции Крюково, переходам и кассам. Её обещают решить до 2020 года в процессе застройки Крюковской площади новыми торговыми комплексами.



ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по проекту, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, новые подъездные дороги.