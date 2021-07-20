СТО Зеленоград: спонсор темы
Машиноместа в гаражах в 8-м, 20-м микрорайонах и на Новокрюковской улице массово выставили на продажу. Некоторые с нулевой стартовой ценой 20.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Город продает более двухсот мест в многоуровневых гаражах и подземных паркингах в корпусах 845, 2021, 2022, 2025, 2027, 2036 и на Новокрюковской, дом 3. Сейчас идет сбор заявок, а сами торги пройдут с 26 июля по 16 августа.

Больше половины — с нулевой стартовой ценой. А в корпусе 2036 стоимость парковочного места — от 365 тысяч рублей. Предложения можно посмотреть на портале торгов investmoscow.ru. Аукцион за право заключения договора купли-продажи идет на повышение стоимости. С нулевой начальной ценой продаются парковочные места разной площади — от 9 до 23 квадратных метров. Участник торгов вносит задаток, который составляет от 28 до 50 тысяч рублей в зависимости от площади машиноместа. Победителю торгов задаток не возвращается, остальным участникам возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В гараже в корпусе 2036 места продаются со стартовой ценой от 365 до 498 тысяч рублей, площадью от 16 до 24 кв.м. Здесь торги идут от минимальной стоимости объекта — половины стартовой цены. Почему именно в этом паркинге выставлена начальная цена, а в других гаражах она нулевая, неизвестно. Многоуровневый гараж в корпусе 2036 ничем не отличается от подобных — например, от гаража в корпусе 2021. Возможно, у корпуса 2036 более выгодное расположение — напротив уже построенных и будущих многоэтажных домов 19-го микрорайона.

Сделками купли-продажи занимается зеленоградский «Жилищник», в чьем оперативном управлении находятся эти гаражи. Продавать машиноместа через электронные аукционы начали в позапрошлом году. Тогда их выставляли на торги со стартовой ценой от 413 до 624 тыс. рублей. Покупателей не нашлось. В этом году, после появления торгов с нулевой ценой и некоторого снижения стоимости квадратного метра в гаражах, с торгов ушли более 150 мест.

Участвовать в аукционах может любое физическое или юридическое лицо. Сами торги проходят на электронной торговой площадке Росэлторг.

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Метки:
автомобиль, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 14, микрорайон 8, микрорайон 20
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Машиноместа в гаражах в 8-м, 20-м микрорайонах и на Новокрюковской улице массово выставили на продажу. Некоторые с нулевой стартовой ценой Новости
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