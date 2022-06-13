Цены выросли примерно на десять процентов «из-за логистики и инфляции», пояснил гендиректор бывшего «Макдоналдса». Например, чизбургер стоил 50 рублей, гамбургер — 48, а сейчас 59 и 55 рублей соответственно. Подорожала кола — раньше она стоила 49, 65 и 75 рублей в зависимости от объема, теперь 69, 79 и 89 рублей. Новое меню доступно на сайте «Скоро тут будут бургеры».

Возможно «Кока-колу» сменит Pepsi или «Черноголовка», но пока компания работает на старых запасах. В день открытия в здание завозили паллеты с колой и другими запасами с отметкой «Макдоналдса».