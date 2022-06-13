2
«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда 13.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» на пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта. Окошко для водителей тоже работает. Меню вроде бы осталось прежним, но с многочисленными мелкими изменениями. Цены на многие позиции выросли.

Пока это выглядит как безымянный фастфуд. Новое название «Вкусно — и точка» удалось найти только на в киосках для самостоятельного заказа. Почти не встречается и новый логотип. Пакеты с заказами навынос и коробочки с едой не брендированные. В остальном интерьер остался прежним.

Меню немного сократилось. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.

Цены выросли примерно на десять процентов «из-за логистики и инфляции», пояснил гендиректор бывшего «Макдоналдса». Например, чизбургер стоил 50 рублей, гамбургер — 48, а сейчас 59 и 55 рублей соответственно. Подорожала кола — раньше она стоила 49, 65 и 75 рублей в зависимости от объема, теперь 69, 79 и 89 рублей. Новое меню доступно на сайте «Скоро тут будут бургеры».

Возможно «Кока-колу» сменит Pepsi или «Черноголовка», но пока компания работает на старых запасах. В день открытия в здание завозили паллеты с колой и другими запасами с отметкой «Макдоналдса».

Похоже, пока кухня работает на старых запасах и по прежней рецептуре, вкус останется привычным. Вот как выглядит бургер «Гранд де люкс» (бывший «Роял де люкс» с беконом), большая картошка и девять креветок (всё это обошлось в 709 рублей).

Раздача для автомобилей работает по прежнему — круглосуточно, с техническим перерывов с трёх до четырёх часов ночи.

Сам ресторан работает с шести утра до полуночи. Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек. Другие зеленоградские «Макдоналдсы» будут открываться постепенно. Например, ресторан в 23-м микрорайоне планировали открыть 20-го июня.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, макдоналдс
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ирина Bi
Вчера, 14:56
Заголовок статьи неудачный. Перестаньте называть эту сеть Макдональдс. Открылась очередная забегаловка под названием Вкусно и точка. Никакого отношения к MCDonalds она не имеет.
Раздалбай Долбоклюев
Вчера, 19:23
"Вкусно и точка" - каким нужно быть ограниченным, чтобы такое название придумать? Буду и дальше называть Макдональдсом. Вон китаезы названия и то лучше придумывают для своих аналогов
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В «Зеленопарке» установили зарядную станцию для электромобилей Новости
Научно-популярные лекции под открытым небом «Воздух» — на площади возле МИЭТа Афиша
Отключение горячей воды в 5, 6, 7 и части 3 и 4 микрорайонов — со среды 15 июня Гид
«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда Истории
На въезде в Зеленоград ставят новый светофор. Он может уменьшить пробку Истории
Жилой комплекс сделали вместо общежития в 8-м микрорайоне. Там уже продаются квартиры с отделкой Новости
Студия танцев, фитнеса и растяжки для детей и взрослых возле станции Крюково. Чем там занимаются, что внутри, и как записаться Партнерский материал
Крюковская школа в 1960-е: форма с картузом, чернильная каллиграфия и уроки пения под аккордеон. Воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Травмоопасную новую карусель в 9 микрорайоне заменили на старую модель. Правда, она не крутится, но «Жилищник» обещал её починить Истории
Зеленоградские «Макдоналдсы» могут открыться на следующей неделе. Там есть вакансии Новости
Роспотребнадзор запретил купаться в Школьном и Черном озерах Новости
Концерт группы «Ария» — 23 июня в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Владельца крупных зеленоградских строительных компаний подозревают в мошенничестве. Его компания строит дома по программе реновации Новости
Поликлиники во 2-м и 14-м микрорайонах закроют только после завершения ремонта поликлиники в 9-м Новости
Заброшенное здание в 16-м микрорайоне отреставрируют и сделают жилым домом Истории
Кафе «Вам сюда» открылось в 9-м микрорайоне. Что внутри? Истории
Ярмарка на Яблоневой аллее зазывает покупателей громкой аудио-рекламой. Не надо так! Истории
Началось строительство нового коттеджного поселка в Бакеево. Рассказываем подробности проекта Партнерский материал
Взрослую поликлинику во 2-м микрорайоне отремонтируют до конца 2023 года. Это значит, что её могут закрыть в этом году Новости
Ректор МИЭТа и учёные зеленоградских предприятий избраны в Российскую академию наук. Вот их научные достижения Истории
Магазин-кулинария «Пекарня Хлебница» открылся на площади Юности. Что внутри? Истории
Карты «Тройка» с зеленоградским чипом впервые поступили в продажу. Что мешало использовать российский чип раньше? Хайтек
Поставщик вонючего грунта для зеленоградских дворов объяснил неприятный запах. И как собирается от него избавляться Истории
На Привокзальную площадь вернут стоянку такси Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру