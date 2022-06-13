Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» на пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта. Окошко для водителей тоже работает. Меню вроде бы осталось прежним, но с многочисленными мелкими изменениями. Цены на многие позиции выросли.
Пока это выглядит как безымянный фастфуд. Новое название «Вкусно — и точка» удалось найти только на в киосках для самостоятельного заказа. Почти не встречается и новый логотип. Пакеты с заказами навынос и коробочки с едой не брендированные. В остальном интерьер остался прежним.
Меню немного сократилось. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.
Цены выросли примерно на десять процентов «из-за логистики и инфляции», пояснил гендиректор бывшего «Макдоналдса». Например, чизбургер стоил 50 рублей, гамбургер — 48, а сейчас 59 и 55 рублей соответственно. Подорожала кола — раньше она стоила 49, 65 и 75 рублей в зависимости от объема, теперь 69, 79 и 89 рублей. Новое меню доступно на сайте «Скоро тут будут бургеры».
Возможно «Кока-колу» сменит Pepsi или «Черноголовка», но пока компания работает на старых запасах. В день открытия в здание завозили паллеты с колой и другими запасами с отметкой «Макдоналдса».
Похоже, пока кухня работает на старых запасах и по прежней рецептуре, вкус останется привычным. Вот как выглядит бургер «Гранд де люкс» (бывший «Роял де люкс» с беконом), большая картошка и девять креветок (всё это обошлось в 709 рублей).
Раздача для автомобилей работает по прежнему — круглосуточно, с техническим перерывов с трёх до четырёх часов ночи.
Сам ресторан работает с шести утра до полуночи. Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек. Другие зеленоградские «Макдоналдсы» будут открываться постепенно. Например, ресторан в 23-м микрорайоне планировали открыть 20-го июня.