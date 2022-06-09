Зеленоградские «Макдоналдсы» могут открыться на следующей неделе. Там есть вакансии 09.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Рестораны «Макдоналдс» на Панфиловском проспекте и в 23-м микрорайоне открываются после трехмесячного перерыва. Возобновить их работу планировалось 15-го и 20-го июня, но могут открыть и пораньше. Точка в «Иридиуме» точка тоже должна открыться, но когда, пока неизвестно. Есть вакансии — можно устроиться на работу уже сейчас.

Точные сроки открытия точек в Зеленограде пока не называются, но осталось уже несколько дней, сообщил «Зеленоград.ру» источник в сети «Макдоналдс». В ресторанах ожидают большого потока посетителей в первые дни после открытия.

В зеленоградских ресторанах есть вакансии. Они называются «работник ПБО» (предприятия быстрого обслуживания). Это работа на кассе и в зале — с посетителями. Акцент сейчас делается не только на быстром обслуживании, но и на гостеприимстве, создании дружелюбной атмосферы — помочь гостям сориентироваться в обновленном ресторане, поприветствовать, выбрать блюда. Требования к соискателям: возраст 18+ и наличие медицинской книжки. Гарантированы 8-й часовой рабочий день, оформление по Трудовому кодексу, оплата отпусков и больничных. Оплата труда начинающим: 215 рублей в час + премии.

Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания закрылась в марте. Причина — операционные, технические и логистические сложности в связи с санкциями. Теперь она вновь открывается под новым брендом. Сеть сменила юридическое название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Система ПБО». Переименованы и некоторые блюда — например, исчезнет приставка «мак», а «Роял» переименуют в «Гранд». По данным «Известий», пока не будет услуги доставки.

Первые 15 «Макдоналдсов» откроются в Москве 12 июня. Это, в частности, рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Большой Дорогомиловской улице, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, на проспекте Маршала Жукова, в Коломенском проезде, а также расположенные на Ленинградском шоссе — напротив «Леруа Мерлен» в Химках и недалеко от остановки «Канал имени Москвы».

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 23 (зеленый бор), санкции, Макдоналдс (Панфиловский проспект), корпус 2309А
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