Работники останутся в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе, сообщили в пресс-службе «Макдоналдса». Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет им компания. Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания. Помещения некоторых ресторанов могут использовать как волонтёрские центры.

Но защитить всех, чей бизнес был связан с «Макдоналдсом» не получится. К примеру, могут пострадать люди, работающие в службах доставки. «Я работаю в службе доставки и очень много заказов поступает с продукцией Макдоналдс, — рассказал корреспонденту „Зеленоград.ру“ курьер Николай. — Если рестораны закроются, наша заработная плата станет значительно меньше».

В Зеленограде и окрестностях работали четыре «Макдоналдса». Первый ресторан сети появился в Москве 32 года назад и даже во время локдауна продолжал работать навынос.