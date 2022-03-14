Желающих в последний раз поесть в «Макдоналдсе» оказалось столько, что очередь собиралась уже у входа. С понедельника, 14-го марта, рестораны «Макдоналдс» должны были приостановить работу в России.
Впрочем, ещё один-два дня некоторые рестораны могут продолжать работать — пока не закончатся уже отгруженные продукты, сообщил Mash.
Причина закрытия — операционные, технические и логистические сложности в связи с санкциями. Когда «Макдоналдс» возобновит работу, неизвестно. Решение такого рода проблем может занять около 1,5 месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. У работников «Макдоналдса», опрошенных корреспондентами «Зеленоград.ру», нет информации о сроках возобновления работы.
Работники останутся в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе, сообщили в пресс-службе «Макдоналдса». Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет им компания. Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания. Помещения некоторых ресторанов могут использовать как волонтёрские центры.
Но защитить всех, чей бизнес был связан с «Макдоналдсом» не получится. К примеру, могут пострадать люди, работающие в службах доставки. «Я работаю в службе доставки и очень много заказов поступает с продукцией Макдоналдс, — рассказал корреспонденту „Зеленоград.ру“ курьер Николай. — Если рестораны закроются, наша заработная плата станет значительно меньше».
В Зеленограде и окрестностях работали четыре «Макдоналдса». Первый ресторан сети появился в Москве 32 года назад и даже во время локдауна продолжал работать навынос.
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