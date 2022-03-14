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В последние дни работы «Макдоналдса» очередь выходила на улицу 14.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Желающих в последний раз поесть в «Макдоналдсе» оказалось столько, что очередь собиралась уже у входа. С понедельника, 14-го марта, рестораны «Макдоналдс» должны были приостановить работу в России.

Впрочем, ещё один-два дня некоторые рестораны могут продолжать работать — пока не закончатся уже отгруженные продукты, сообщил Mash.

Причина закрытия — операционные, технические и логистические сложности в связи с санкциями. Когда «Макдоналдс» возобновит работу, неизвестно. Решение такого рода проблем может занять около 1,5 месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. У работников «Макдоналдса», опрошенных корреспондентами «Зеленоград.ру», нет информации о сроках возобновления работы.

Работники останутся в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе, сообщили в пресс-службе «Макдоналдса». Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет им компания. Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания. Помещения некоторых ресторанов могут использовать как волонтёрские центры.

Но защитить всех, чей бизнес был связан с «Макдоналдсом» не получится. К примеру, могут пострадать люди, работающие в службах доставки. «Я работаю в службе доставки и очень много заказов поступает с продукцией Макдоналдс, — рассказал корреспонденту „Зеленоград.ру“ курьер Николай. — Если рестораны закроются, наша заработная плата станет значительно меньше».

В Зеленограде и окрестностях работали четыре «Макдоналдса». Первый ресторан сети появился в Москве 32 года назад и даже во время локдауна продолжал работать навынос.

Верите ли вы, что «Макдоналдс» откроется через 1,5 месяца?
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Метки:
рестораны и кафе, санкции, сюжет: ***** с украиной 2022
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Обсуждение
Сергей а
5 часов назад
Всегда использовал макдонас как доступный общественный туалет. В ТЦ-рах свои уборные, так что без разницы есть там макдонас или нет.
В опрос не внесли один значимый вариант: "мне безразлично"
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