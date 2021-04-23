Есть мужские, женские и детские кроссовки Asics. О них стоит сказать отдельно. В подошве технология амортизации Asics Gel — специальный силикон, который поглощает ударную нагрузку и обеспечивает высокий уровень амортизации при приземлении. А также защиту суставов — прежде всего голеностопного и коленного — и высокий уровень комфорта. Технология Duomax для поддержки стопы и повышения стабильности помогает уменьшить пронацию. Также есть непромокаемые кроссовки, в которых используется мембрана Gore-Tex, позволяющая ногам оставаться сухими во влажных погодных условиях.

Обувь очень легкая. В среднем мужской кроссовок на размер 42 весит 310 грамм, женский на размер 37 — 255 грамм.

Существуют несколько категорий беговых кроссовок, в частности, для начинающих или опытных бегунов, для людей с плоскостопием или, наоборот, гипопронацией — высоким сводом стопы. В зависимости от этого помогут подобрать и нужные кроссовки с нужной поддержкой стоп. Все модели высокого качества, необыкновенно комфортные и для пробежек, и для повседневного ношения.