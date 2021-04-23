Новый спортивный магазин открылся в корпусе 2033. Этот жилой дом находится в 10 минутах ходьбы от станции Крюково на улице Летчицы Тарасовой. Вход в магазин со двора. Он работает с 10:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 19:00 по выходным. Рассказываем и показываем, что там продают.
Asics — это японская корпорация, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви. Всемирно известный бренд хорошо знают спортсмены, как профессионалы, так и любители.
В последние годы всё больше людей выбирают кроссовки и одежду этой фирмы не только для спортивных занятий, но и просто для жизни — ходить в них необыкновенно удобно и даже полезно. Вся обувь промаркирована через «Честный знак» — это система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции.
Здесь представлена мужская и женская спортивная одежда из технологичных синтетических тканей для активного спорта, а также одежда из хлопка, которая подойдет для повседневного ношения и для занятий фитнесом в спортивном зале.
Есть мужские, женские и детские кроссовки Asics. О них стоит сказать отдельно. В подошве технология амортизации Asics Gel — специальный силикон, который поглощает ударную нагрузку и обеспечивает высокий уровень амортизации при приземлении. А также защиту суставов — прежде всего голеностопного и коленного — и высокий уровень комфорта. Технология Duomax для поддержки стопы и повышения стабильности помогает уменьшить пронацию. Также есть непромокаемые кроссовки, в которых используется мембрана Gore-Tex, позволяющая ногам оставаться сухими во влажных погодных условиях.
Обувь очень легкая. В среднем мужской кроссовок на размер 42 весит 310 грамм, женский на размер 37 — 255 грамм.
Существуют несколько категорий беговых кроссовок, в частности, для начинающих или опытных бегунов, для людей с плоскостопием или, наоборот, гипопронацией — высоким сводом стопы. В зависимости от этого помогут подобрать и нужные кроссовки с нужной поддержкой стоп. Все модели высокого качества, необыкновенно комфортные и для пробежек, и для повседневного ношения.
В магазине консультируют каждого пришедшего, исходя из его пожеланий. Помогут правильно подобрать экипировку для активных занятий спортом при любой погоде — чтобы было удобно бегать и ходить.
Продукцию можно посмотреть на официальном сайте Asics. Там же в разделе «поиск магазинов» можно увидеть расположение зеленоградского магазина «Страна бегунов».
В ассортименте есть и спортивная одежда других брендов, а также различные аксессуары. Это шапочки для бега и плавания, перчатки, рюкзаки, спортивные сумки, мячи, скакалки со счетчиком прыжков, коврики для йоги и фитнеса, палки для скандинавской ходьбы и прочее. Если не найдете нужного — свои пожелания по ассортименту можно оставить прямо в магазине. Продавцы здесь грамотные и доброжелательные.
Адрес: Зеленоград, корпус 2033, вход со двора.
Телефон: 8(919)410-02-32, 8(919)410-15-35
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