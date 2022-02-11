Весь месяц после открытия на все товары с белым ценником по карте лояльности действует скидка 15%. Оформить её онлайн за несколько кликов можно, например, в приложении «Кошелёк». А до 13 февраля предоставят скидку 40% на товары для дома при предъявлении флаера. Раздавать их должны у магазина с 17 до 21 по будням и с 13 до 17 по выходным.

В магазине открыты вакансии мобильного продавца-кассира и мобильного укладчика в дневную смену с гибким графиком.