Магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» открылся в корпусе 900 Вот что там внутри 11.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» открылся в корпусе 900 на месте «Подружки». Это уже второй магазин сети в Зеленограде. Он работает ежедневно с 10 до 22. В честь открытия — скидки. Показываем, что там внутри.

Весь месяц после открытия на все товары с белым ценником по карте лояльности действует скидка 15%. Оформить её онлайн за несколько кликов можно, например, в приложении «Кошелёк». А до 13 февраля предоставят скидку 40% на товары для дома при предъявлении флаера. Раздавать их должны у магазина с 17 до 21 по будням и с 13 до 17 по выходным.

В магазине открыты вакансии мобильного продавца-кассира и мобильного укладчика в дневную смену с гибким графиком.

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Метки:
магазины, микрорайон 9, новое место, что внутри, косметика, Корпус 900
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