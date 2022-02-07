Дискаунтеры «ПродСклад» запущены торговой сетью «Авоська», поэтому здесь можно купить продукты торговой марки «А вкусно», принадлежащие этой сети. На всю кулинарию бренда «А вкусно» по вечерам, после 20:00, действует скидка 30%.

Также есть скидки и для пенсионеров: по социальной карте в будни с 9:00 до 15:00 покупка обойдётся на 5% дешевле.

Общее оформление магазина — вывески, большие ценники, широкие проходы между рядами, упаковочные принадлежности на видном месте — упрощают совершение покупок. Для самостоятельных покупателей есть кассы самообслуживания.