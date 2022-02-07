Новый продуктовый магазин «ПродСклад» открылся в 11-м микрорайоне, в корпусе 1106, в помещении, где прежде располагался «Дом книги на Панфиловском». Часы работы — с 9:00 до 23:00. Показываем, что внутри нового магазина.
«ПродСклад» — это современный формат магазина-дискаунтера. Здесь обещают высокий уровень сервиса, разнообразный ассортимент товаров и качественные продукты по складским ценам. Примеры смотрите в галерее.
Кроме продуктов питания в магазине продаются сопутствующие товары: бытовая химия, товары для животных, табачные изделия, живые цветы и товары для садоводства.
Дискаунтеры «ПродСклад» запущены торговой сетью «Авоська», поэтому здесь можно купить продукты торговой марки «А вкусно», принадлежащие этой сети. На всю кулинарию бренда «А вкусно» по вечерам, после 20:00, действует скидка 30%.
Также есть скидки и для пенсионеров: по социальной карте в будни с 9:00 до 15:00 покупка обойдётся на 5% дешевле.
Общее оформление магазина — вывески, большие ценники, широкие проходы между рядами, упаковочные принадлежности на видном месте — упрощают совершение покупок. Для самостоятельных покупателей есть кассы самообслуживания.