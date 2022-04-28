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Лучшей вожатой России стала зеленоградка Александра Родина. Мы с ней поговорили 28.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Три первых места во всех номинациях финала Всероссийской олимпиады вожатых забрала Александра Родина из Зеленограда. Она выиграла в командном и индивидуальном зачёте по версии профессионального и детского жюри. Мы поговорили с ней о заданиях олимпиады и о самом лучшем в работе вожатого.

— Мне 21 год, окончила школу 618. С 2019 года работаю в детском туроператоре «Мосгортур». За это время я побывала уже на пяти сменах в качестве вожатого, активно принимала участие во всех мероприятиях и конкурсах и, конечно, я не могла пропустить олимпиаду вожатых. Ранее я уже пробовала свои силы, но не смогла пройти отборочный этап. Поэтому в этом году попробовала свои силы снова и победила.

На олимпиаде было несколько отборочных испытаний. Первое — собеседование. Второе — тест на внимательность. Он проходил в очень необычном формате: на экране была картинка чемодана ребёнка и к ней различные вопросы. Время на ответ, кстати, было ограничено. И третий этап — «просто о сложном». Нужно было снять видео, в котором объясняешь ребёнку 7-8 лет, что такое эффект гало (Википедия определяет его как группу атмосферных оптических явлений, характеризуемую возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли») — так что задача была не из простых.

Финал проходил три дня в лагере «Радуга». На разных этапах мы строили мебель из картона, презентовали собственные настольные игры, раскрывали творческие способности детей, готовили их к выходу на сцену, составляли календарь вожатого, решали педагогические задачи, участвовали в интеллектуальных играх, готовили номера для группы ребят, мотивировали их на активно участие в мероприятии, разрабатывали и проводили свои игры.

В работе вожатого мне нравятся эмоции, огромная поддержка, воспоминания, которые я получаю от смен, возможность путешествовать и работать с детьми. Дети и вожатые настолько крутые, что я всегда беру от них что-то новое для себя. А ещё лагерь способствует раскрытию талантов как детей, так и вожатых: если ты никогда не танцевал или не рисовал, то в лагере ты попробуешь все и сразу.

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Метки:
конкурсы, детский лагерь
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Обсуждение
Елена Федорова
1 час назад
Молодец девушка! Приятно, что именно в нашем городе лучшая вожатая!
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