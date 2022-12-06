90 лет назад в СССР начали собирать автомобиль ГАЗ-АА — лицензионную копию американского «Форда». А в годы Великой Отечественной войны это был самый распространенный автомобиль в Красной армии. Полуторкой его прозвали из-за грузоподъемности в полторы тонны. На таких машинах перевозили солдат, боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых, вывозили людей из блокадного Ленинграда по Дороге жизни. За давностью таких машин не осталось, но водитель Алексей Сазонов за десять лет собрал детали и практически точную копию полуторки — из оригинальных деталей и по оригинальным чертежам. В Голубом его называют «наш Кулибин». Всё началось со случайно найденной в лесу рамы, а потом была колоссальная работа по восстановлению машины. Об этом Алексей рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру».
Реставраторы старых, уже не существующих машин — люди сумасшедшие. Они ищут подлинные запчасти и двигатели, которые за десятки лет уже проржавели или развалились, покупают аутентичные детали за большие деньги, изучают чертежи, находят нужное по сараям и гаражам. Долгие годы делают шедевры фактически из металлолома.
Алексей Сазонов, впрочем, не называет себя реставратором, а считает просто любителем. Работает он водителем «скорой помощи». Машину собирал шесть лет, а детали для неё начал искать намного раньше.
— Есть люди с тем же увлечением, группы в интернете, реставраторы. Я нашел их, мы познакомились. У меня была цель: собрать автомобиль, максимально приближенный к реально существовавшему. Получилось на 90%. Исключения — разве какие-то нюансы типа резьбы, которые пришлось перетачивать и пересверливать. Ну вот сиденье сделал по чертежам. Пол деревянный заново вырезал — оригинальных деревяшек, понятно, сохраниться просто не могло.
Всё началось с того, что в лесу случайно нашлась рама от полуторки. Вообще, сначала я собирал детали в самых разных местах и с помощью самых разных людей. Например, знакомые поисковики подняли со дна Ладожского озера такую полуторку. В ней сохранилось стекло с маркировкой «Форда». Конечно, пришлось его восстанавливать, оно же пролежало в земле несколько десятков лет.
Некоторые детали находились в заброшенных гаражах. Дверь и руль 30-х годов, например, приехали из США — искал и в результате заказал за границей. А ветровое стекло сделали по чертежам в мастерской в Крюково. Есть «копаные» детали (выкопанные из земли). Что-то копатели искали, что-то я. В земле, конечно, стоящего — того, что можно, восстановить — уже очень мало. Чаще всего это гнилые, трухлявые фрагменты. Но попадаются останки техники — колес, дисков, запчастей. Забираю всё, что нашёл, потому что можно заняться обменом деталей — и таким образом найти именно то, что мне нужно.
Крылья приехали из Америки далеко не новыми — они были мятые, гнилые, с дырками. Помогли знакомые профи — жестянщики. Знаете, если просто прийти с такой машиной в автосервис и попросить починить крыло, они разведут рукам — «это мы не можем, не умеем». Сейчас жестяных дел мастеров хватает только на то, чтобы отсверлить деформированную деталь современного автомобиля, взять новую со склада, приклепать и покрасить. А тут же надо смоделировать, вырезать, покрасить, приварить, чтобы не было заметно. Это неподъемные деньги, конечно. Но нашлись друзья в этой области, сильно помогли.
Кабину собирали в Питере, потому что в Москве нет таких мастеров — делают или сверхдорого или криво. В Питере нашлись ребята с общими интересами. Взаимообразно общались: я им что-то собрал, они мне что-то собрали. Когда они узнали, что у Питере у меня кабина стоит готовая, у одного из них нашлась фура. И он бесплатно привез мне эту кабину.
Диск от колеса был найден в лесу в Смоленской области. Покрышка — в Московской области. Ободная резинка была куплена в Питере. А камера колеса в Хабаровске. Интернационал. Это все нужно было найти, договориться, привезти. Пескоструилось в одном месте, красилось в другом. Собиралась коробка передач по шестеренкам.
С двигателем мне повезло больше всего — достался целым и рабочим. Он стоял у одного пожилого уже человека в гараже. Тот хотел отдать его в московский профильный музей. В музее как-то не горели желанием и предложили прислать фото или сдать в металлолом. А у человека и телефона-то подходящего не было для фото. Он хотел сохранить агрегат, это же история, раритет. В общем, дали мне его телефон, созвонились, приехал я к нему в Волоколамск — и он просто отдал мне двигатель, не взял ни копейки.
Надо отметить, что в данном случае оригинальные запчасти проще найти в США. ГАЗ-АА был грузовой машиной, в СССР ими запрещено было владеть частным лицам до 1986 года. Полуторки, сохранившиеся после войны, разошлись по колхозам, совхозам, заводам. А по мере выхода из строя их списывали на металлолом — дальнейший ремонт и эксплуатация старой техники становились проблемой. Может, единицы остались по деревням в разобранном виде. Какие-то остались в виде памятников, но со временем, понятно, разрушались. В США эти машины были в частной собственности, поэтому по дворам и сараям еще остались — конечно, немного. «Видят надпись „Форд“, говорят — „ну это копия“ , — отмечает Алексей реакцию на его машину несведущих людей. — Просто не знают истории».
В 1929 году Высший совет народного хозяйства СССР и компания Ford Motor подписали соглашение о строительстве нового автомобильного завода и налаживании серийного грузовика и легковой машины с предоставлением всей необходимой технической документации. Американцы предоставили лицензию на производство автомобилей марки Форд-А и Форд-АА и оказывали техническую помощь в организации процесса. В 1932-м машины стали выпускать на Горьковском автомобильном заводе. В 33-м удалось наладить производство из советских комплектующих.
Полуторки использовали не только по прямому назначению, но и как легкие тягачи, шасси применяли для модификаций военного и гражданского назначения, как то: радиостанции, санитарные машины, ремонтные мастерские. В годы войны в кузовы ставили пулеметы, иногда и 25-миллиметровые автоматические пушки. Агрегаты использовались для создания бронеавтомобилей БА-6 и БА-10, а также самоходной установки СУ-12, артиллерийских тягачей и катюши БМ-8-48. На полуторках перевозили солдат, боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненных.
Полуторки за их историю собирали на Горьковском автозаводе, Московском автозаводе имени КИМ, Ростовском автосборочном, Ульяновском автозаводе.
— Где учился всему этому? Отец дальнобойщик, всю жизнь за рулем. Водил рабочие ЗИЛы, КамАЗы, «Уралы», МАЗы. У меня с детства были мопеды, мотоциклы, потом машины. Но что значит были? Это значит достать, купить старый транспорт и перебрать своими руками. Вот всему этому и учился, раньше всё делали сами. Первым моим автомобилем была гнилая «Волга» представительского класса — ГАЗ-3102. На ней ездил в своё время член ЦК КПСС, а потом её списали. Я купил её за символическую сумму и восстановил. Поездить на ней особо не удалось, потому что мне было тогда лет 16-17 — водительских прав не было. Потом еще был развалившийся «Запорожец» от дедушки.
Между прочим, Алексею помогает дочь-школьница — Катя. Готовила бампер к покраске, снимала ржавчину. Вдвоем тянули электрику, крепили кабину. «Держала тормозную систему, а я ползал под машиной». Катя говорит, что ей интересно. И собирается учиться автоделу.
Машина, собранная Алексеем Сазоновым, на ходу, можно сесть и поехать. Однажды он поехал на неё в сход-развал рядом с гаражом. Её появление на дороге произвело фурор — движение остановилось, водители выходили на дорогу и фотографировали.
Но — это не заводская сборка, а самоделка. На самодельных машинах по дорогам общего пользования ездить нельзя. У Алексей не прав собственности на машину. Юристы, к которым он обращался, говорят, что ничем помочь не могут — не сталкивались с такой ситуацией.
И второй момент — машина довольно сложная в управлении, тяжелая. «Если говорят, что это простой неприхотливый и ремонтопригодный автомобиль — это заблуждение», — говорит Алексей. Конструкция очень сложная. В случае чего — затраты и время на ремонт неизмеримо больше, чем с современным автомобилем.
Тем не менее, до Красной площади машина доехала — на прицепе. ГАЗ Алексея Сазонова и он сам стали участниками музея под открытым небом — техники времен Великой Отечественной войны. Выставка была посвящена 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.