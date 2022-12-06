— Есть люди с тем же увлечением, группы в интернете, реставраторы. Я нашел их, мы познакомились. У меня была цель: собрать автомобиль, максимально приближенный к реально существовавшему. Получилось на 90%. Исключения — разве какие-то нюансы типа резьбы, которые пришлось перетачивать и пересверливать. Ну вот сиденье сделал по чертежам. Пол деревянный заново вырезал — оригинальных деревяшек, понятно, сохраниться просто не могло.

Всё началось с того, что в лесу случайно нашлась рама от полуторки. Вообще, сначала я собирал детали в самых разных местах и с помощью самых разных людей. Например, знакомые поисковики подняли со дна Ладожского озера такую полуторку. В ней сохранилось стекло с маркировкой «Форда». Конечно, пришлось его восстанавливать, оно же пролежало в земле несколько десятков лет.

Некоторые детали находились в заброшенных гаражах. Дверь и руль 30-х годов, например, приехали из США — искал и в результате заказал за границей. А ветровое стекло сделали по чертежам в мастерской в Крюково. Есть «копаные» детали (выкопанные из земли). Что-то копатели искали, что-то я. В земле, конечно, стоящего — того, что можно, восстановить — уже очень мало. Чаще всего это гнилые, трухлявые фрагменты. Но попадаются останки техники — колес, дисков, запчастей. Забираю всё, что нашёл, потому что можно заняться обменом деталей — и таким образом найти именно то, что мне нужно.

Крылья приехали из Америки далеко не новыми — они были мятые, гнилые, с дырками. Помогли знакомые профи — жестянщики. Знаете, если просто прийти с такой машиной в автосервис и попросить починить крыло, они разведут рукам — «это мы не можем, не умеем». Сейчас жестяных дел мастеров хватает только на то, чтобы отсверлить деформированную деталь современного автомобиля, взять новую со склада, приклепать и покрасить. А тут же надо смоделировать, вырезать, покрасить, приварить, чтобы не было заметно. Это неподъемные деньги, конечно. Но нашлись друзья в этой области, сильно помогли.

Кабину собирали в Питере, потому что в Москве нет таких мастеров — делают или сверхдорого или криво. В Питере нашлись ребята с общими интересами. Взаимообразно общались: я им что-то собрал, они мне что-то собрали. Когда они узнали, что у Питере у меня кабина стоит готовая, у одного из них нашлась фура. И он бесплатно привез мне эту кабину.

Диск от колеса был найден в лесу в Смоленской области. Покрышка — в Московской области. Ободная резинка была куплена в Питере. А камера колеса в Хабаровске. Интернационал. Это все нужно было найти, договориться, привезти. Пескоструилось в одном месте, красилось в другом. Собиралась коробка передач по шестеренкам.

С двигателем мне повезло больше всего — достался целым и рабочим. Он стоял у одного пожилого уже человека в гараже. Тот хотел отдать его в московский профильный музей. В музее как-то не горели желанием и предложили прислать фото или сдать в металлолом. А у человека и телефона-то подходящего не было для фото. Он хотел сохранить агрегат, это же история, раритет. В общем, дали мне его телефон, созвонились, приехал я к нему в Волоколамск — и он просто отдал мне двигатель, не взял ни копейки.