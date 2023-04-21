«Политическое» решение

Объявили итоги игры — жюри присудило победу… команде из Белоруссии. Такому решению удивились многие, сочтя его странным и несправедливым.

«Мы понимали, что судейство в КВН — вещь субъективная, это же не футбол, где забитые голы уже из сетки ворот не вытащишь, — рассуждает Валерий Метайкин. — Но в этой игре, пока она шла, мы не сомневались в своей победе, поскольку лидировали по очкам всю игру, оставляя за собой победу в большинстве заданий с самого начала. И когда после объявления результата мы посчитали, как гладенько катились к победе, то стало очевидным, что нас по каким-то причинам в последний момент быстренько „завернули“. Это было несправедливо, и мы это знали, чувствовали».

«Насколько я помню, итог игры был заранее предрешен, — поделился воспоминаниями Борис Литинецкий. — Республиканская команда не могла проиграть городу Зеленограду, на что нам осторожно намекнули, хотя для зрителей видимость интриги сохраняли. А по факту, начало было за нами, и во всех конкурсах, где требовалась импровизация, мы были на высоте. А вот заранее подготовленные номера были сильнее у белорусов — сказывалось то, что на них работала „вся республика“».

Возможную причину такого решения жюри назвал в своих воспоминаниях Игорь Морозов: «Игру мы провели блестяще и, несомненно, заслуживали первого призового места. Но „наверху“ посчитали, что отдавать его команде из провинции (они воспринимали Зеленоград именно так) нельзя ни в коем случае. И победа досталась нашим „противникам“ — команде из Минска. Ведь они представляли целую республику, к тому же отмечавшую свое 50-летие. Мы оказались не в той весовой категории. Но проиграли мы всего лишь 1 очко».

В материале замдиректора по науке Зеленоградского музея Веры Беляевой приводится такой факт: «Спустя годы бывший капитан команды города Минска, наших соперников, в разговоре с Э.В. Сарнацким дал интересную оценку результатам той игры: „Ваша команда не проиграла нам, просто выиграла команда А. Маслякова“. Видимо, в этом была какая-то политика, так прокомментировал Олег Беликов данное высказывание. Действительно, Белоруссия отмечала 50-летие республики, поэтому минчанам и отдали предпочтение, сделали подарок».

После игры городские власти поощрили зеленоградскую команду трехдневной экскурсионной поездкой по Ладожскому озеру и на Валаам. КВНщики плыли на теплоходе «Надежда Крупская», всю дорогу веселились, шутили и острили напропалую, чем произвели неизгладимое впечатление на капитана, который пообещал: «Если ещё раз приедете — буду катать вас по всему озеру бесплатно!»