По словам Константина, владельца «Чайки», судьба у таких машин обычно печальная. Часто их отправляли в загсы, где те быстро выходили из строя. Но жизнь этой «Чайки» сложилась по-другому. После списания из кремлёвского парка её выкупило предприятие, которое позже продало машину Константину во время своего закрытия. Мотоцикл, в свою очередь, служил в ГАИ, пока не был списан и оттуда.

Константин — автослесарь. Он отремонтировал ГАЗ-13, используя оригинальные запчасти и технологии. Тем не менее, некоторые элементы машины восстановить в первозданном виде оказалось невозможно. Например, старую шумоизоляцию пришлось заменить на более современную. Кроме того, рацию, спецсвязь, сирену и проблесковые огни демонтировали уже давно.

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Всего таких машин было выпущено около трех тысяч. Их серийное производство началось в 1959 году, а закончилось в 1981, но ещё в 1958 году экспериментальный образец ГАЗ-13 отправили на всемирную выставку в Брюсселе, где экспозиция СССР завоевала золото. В широкой продаже они не участвовали. «Чайки» перевозили высокопоставленных лиц, а на Рижском автобусном заводе из них делали санитарные автомобили, которые обслуживали руководство страны. Для конца 50-х — начала 60-х это был революционный автомобиль. Впервые его оборудовали гидроусилителем руля, вакуумным усилителем тормозов, четырёхкамерным верхнеклапанным карбюратором.

Андрей Андреевич Громыко — министр иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год. Получил прозвище «Мистер Нет» за то, что более 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН. Был сторонником мирных советско-американских отношений, выдвинул более сотни инициатив в области разоружения. Вместе с тем Громыко поддержал подавление «Пражской весны» и ввод советских войск в Афганистан.