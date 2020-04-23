Завершаются работы по перепрофилированию в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом Московского областного госпиталя для ветеранов войн рядом с Зеленоградом. В самом Солнечногорске больных коронавирусом уже лечат в инфекционном отделении Центральной районной больницы и реконструируют здание бывшей казармы воинской части «Выстрел» под дополнительный стационар. Обе больницы ведут набор сотрудников: требуются врачи, средний и младший медперсонал.
Московский областной госпиталь для ветеранов войн расположен рядом с деревней Жилино, неподалёку от Пятницкого шоссе. Его закрыли на реконструкцию с 10 апреля — из стационара выписали и перевели всех пациентов, а сотрудников отправили в отпуск. До конца апреля здесь будет открыто отделение на 511 коек с кислородом, сообщил минздрав Подмосковья.
В госпитале уже идёт набор персонала: требуются врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, гериатры (зарплаты для врачей — 250 тысяч рублей в месяц), рентгенолаборант, палатные медсёстры, а также уборщицы в помещения и санитарки, как рассказали «Зеленоград.ру» в стационаре. У врачей и среднего медперсонала должны быть сертификаты по Covid-19 (36 часов). Контакты для связи: kadr@mogvv.ru, ВКонтакте, инстаграм.
На переоснащение и запуск госпиталя отведено всего 14 дней. Запланирован ремонт помещений с заменой дверей, светильников, организация фильтр-блока между «грязной» и «чистой» зонами, перепрофилирование ряда внутренних помещений. «В настоящее время завершается монтаж внутренних инженерных сетей, системы подачи медицинских газов, создание фильтр-блока в приемном отделении. Ведется внутренняя отделка помещений, поставка мебели и оборудования», — доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, на объекте задействовано более 600 человек. Работы ведутся в три смены.
Новый инфекционный стационар будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием, добавляет минздрав Подмосковья. Сведений о количестве и видах оборудования, в том числе необходимых пациентам с коронавирусом аппаратах ИВЛ, ЭКМО, КТ и прочих, не сообщается.
В ведомстве не ответили на вопрос «Зеленоград.ру» о том, будет ли обеспечиваться межрегиональное взаимодействие по приёму больных коронавирусом из Московской области — в столичные клиники, и наоборот, например, зеленоградцев — в госпиталь в Жилино. Такое взаимодействие рекомендовал обеспечить Президент РФ Владимир Путин в своём обращении 8 апреля.
Новый инфекционный корпус Солнечногорской центральной районной больницы разместят в четырехэтажном здании бывшей казармы воинской части «Выстрел», в котором с начала апреля идёт реконструкция. В отделении будет 432 места, приемное отделение с изолированными боксами и всё необходимое медицинское оборудование, как утверждают областные власти.
Сюда также срочно требуются на работу специалисты всех уровней: врачи (зарплата 250 тысяч рублей), средний медперсонал (130 тысяч рублей), младший медперсонал (65 тысяч рублей). График работы сменный, по графику работы отделения. Проживание, питание и проезд предоставляются бесплатно. Контакты: отдел кадров 8(495)994-1551, scrb_ok@mail.ru .
В здании запланирован монтаж систем вентиляции и подачи медицинских газов, внутренняя отделка помещений, устройство фильтр-блока между «грязной» и «чистой» зонами, работы по внешним сетям. Также здесь будет размещен корпус для сотрудников скорой помощи и административный корпус, сообщает солнечногорское издание «Город под солнцем».
С начала апреля на объекте работают 177 человек. «Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведется устройство стяжки пола, установка перегородок, монтаж внешних инженерных сетей», отчитывался министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. На объект обеспечены прямые поставки стройматериалов.
В конце марта Центральная районная больница Солнечногорска, как и многие другие, приостановила оказание медицинской помощи за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной или неотложной помощи. За апрель коронавирусное отделение больницы пополнилось пациентами с установленным диагнозом и с подозрением на коронавирус — среди них был, в частности, российский гимнаст Сергей Найдин.
На 8 апреля в Солнечногорском городском округе было выявлено 5 случаев коронавируса, к 20 апреля их стало уже 86, при этом 14 апреля глава округа Владимир Слепцов сообщил, что от коронавируса скончались уже 8 человек.
Всего в Подмосковье 12 медучреждений перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, до 26 апреля планируется завершить работы по переоснащению еще четырех больниц (на почти 1400 коек), пишет агентство «Москва», в их числе — Солнечногорская ЦРБ, Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Жилино и два корпуса МОНИКИ.
Пять больниц (на 1900 коек) уже работают — в Клину, Звенигороде, Яхроме, Талдоме и Подольске. Еще семь стационаров (более чем 1500 коек) перепрофилированы к 20 апреля, сейчас идёт передача их медикам и оснащение — в Химках, Егорьевске, Жуковском, Ногинске, Балашихе, Одинцово, Наро-Фоминске. В работе еще восемь больниц в разных районах Подмосковья.