Госпиталь в Жилино

Московский областной госпиталь для ветеранов войн расположен рядом с деревней Жилино, неподалёку от Пятницкого шоссе. Его закрыли на реконструкцию с 10 апреля — из стационара выписали и перевели всех пациентов, а сотрудников отправили в отпуск. До конца апреля здесь будет открыто отделение на 511 коек с кислородом, сообщил минздрав Подмосковья.

В госпитале уже идёт набор персонала: требуются врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, гериатры (зарплаты для врачей — 250 тысяч рублей в месяц), рентгенолаборант, палатные медсёстры, а также уборщицы в помещения и санитарки, как рассказали «Зеленоград.ру» в стационаре. У врачей и среднего медперсонала должны быть сертификаты по Covid-19 (36 часов). Контакты для связи: kadr@mogvv.ru, ВКонтакте, инстаграм.

На переоснащение и запуск госпиталя отведено всего 14 дней. Запланирован ремонт помещений с заменой дверей, светильников, организация фильтр-блока между «грязной» и «чистой» зонами, перепрофилирование ряда внутренних помещений. «В настоящее время завершается монтаж внутренних инженерных сетей, системы подачи медицинских газов, создание фильтр-блока в приемном отделении. Ведется внутренняя отделка помещений, поставка мебели и оборудования», — доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, на объекте задействовано более 600 человек. Работы ведутся в три смены.