Так же внимательно в ресторане подошли к выбору кухонной утвари и оборудования. Кадки для риса, циновки для создания роллов и ножи привозили из Японии под чутким контролем опытных шеф-поваров. Остальное оборудование преимущественно отечественного производства.

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Особое место в концепции проекта занимает символизм, который прослеживается в выборе цветов, материалов и, конечно же, названия. В оформлении корнера преобладает тёмное дерево, бамбук, красный и золотой. Красный цвет и бамбук в японской культуре символизируют процветание и долголетие. Золотой — символ Солнца. Темный (чёрный) — исконно мужской цвет в японской культуре, а по японской традиции готовить должны именно мужчины.