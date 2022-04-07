Корнер японской и паназиатской кухни «Мако» в гастроцентре «Станция» — что внутри? 07.04.2022 Партнерский материал

В гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади открылся корнер японской и паназиатской кухни «Мако», в котором авторские блюда из премиальных продуктов готовят прямо на глазах посетителей. Показываем и рассказываем, что внутри.

«Мако» располагается на втором этаже «Станции», напротив эскалатора. Корнер оформлен как шоу-китчен с барной рассадкой: кухня всё время находится на виду у посетителей. Так что гости могут проследить процесс приготовления блюд от начала до конца, а заодно послушать интересные истории от шеф-повара.

В меню — огромный выбор суши и роллов: от классических до авторских — подпаленных татаки, пресованных осидзуси, роллов сашими без риса и других. Японская кухня также представлена гунканами, темаки (ручными роллами) и супами.

Тем, кто не привык к японской экзотике, понравятся более привычные для европейцев блюда паназиатской кухни. Это жареный рис с разными добавками, тартары с тунцом и лососем и популярный Том Ям от «Мако». Средний чек на одного составляет 1000 рублей. На эту сумму можно приобрести 1-2 блюда и прохладительный напиток.

Поставщиков для «Мако» тщательно отбирали месяцами. Свежую рыбу закупают с Фарерских островов, Шри-Ланки, Индии и Дальнего Востока. Предпочтение отдается охлажденной, а не замороженной рыбе, чтобы та не теряла свои вкусовые качества, вид и текстуру. Помимо всевозможных СанПиНов, свежесть продуктов соблюдается благодаря строжайшим внутренними правилам и технологиям. Перед тем, как ингредиенты будущих блюд появляются на кухне, шеф-повара лично удостоверяются в их высоком качестве. Продукты даже с минимальными изъянами отправляют обратно поставщикам.

Рис в «Мако» готовится по секретному рецепту. Он получается в меру клейким, рассыпчатым и ароматным. При этом опытные повара соблюдают идеальный баланс ингредиентов, чтобы риса было меньше, чем рыбы, так как рис должен подчёркивать вкус свежей рыбы, а не заглушать его.

Так же внимательно в ресторане подошли к выбору кухонной утвари и оборудования. Кадки для риса, циновки для создания роллов и ножи привозили из Японии под чутким контролем опытных шеф-поваров. Остальное оборудование преимущественно отечественного производства.

Попробовать блюда премиального качества из «Мако» можно не только в «Станции», но и заказать любым удобным способом: по телефону 8-985-828-73-73, на Яндекс.Еде или Delivery Club, а также на сайте mako.moscow.

Особое место в концепции проекта занимает символизм, который прослеживается в выборе цветов, материалов и, конечно же, названия. В оформлении корнера преобладает тёмное дерево, бамбук, красный и золотой. Красный цвет и бамбук в японской культуре символизируют процветание и долголетие. Золотой — символ Солнца. Темный (чёрный) — исконно мужской цвет в японской культуре, а по японской традиции готовить должны именно мужчины.

Название ресторана, в свою очередь, отсылает к популярному в японии женскому имени. Также имя Мако на протяжении десятков лет использовалось в семье создателя проекта Зураба Даниловского.

Первый корнер «Мако» открылся ещё в 2019 году в Сочи. Там он довольно быстро успел обзавестись постоянными гостями, любителями премиальной японской кухни, что позволило проекту пережить пандемию коронавируса. Также Зураб Даниловский владеет пекарней-кондитерской La Tartine & Bagel, а теперь развивает свой бизнес в Москве.

Корнер японской и паназиатской кухни «Мако»

Адрес: улица Панфилова, 11, гастрономический центр «Станция», 2 этаж.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (понедельник — четверг), до 23:00 (пятница — воскресенье).
Инстаграм: mako.moscow
Яндекс.Еда: ресторан Мако
Delivery Club: ресторан Мако

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Метки:
рестораны и кафе, что внутри, партнерский материал, гастрономический центр станция
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