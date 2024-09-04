Перед голосованием по выбору депутатов Мосгордумы, спросили зеленоградских кандидатов, что изменится через пять лет, если они сами и их партия получит в городе реальную власть, попросили оценить работу действующего депутата и рассказать о плане на случай проигрыша. Действующий депутат Андрей Титов (партии «Единая Россия») сразу отказался от разговора, поэтому его ответов здесь нет.
— Основная задача депутата — представлять интересы жителей, чтобы бюджет Москвы работал на интересы москвичей, а не в интересах фирм по перекладыванию и производству плитки и бордюров, считает Иван Ульянченко (партия КПРФ). Раз бюджет города почти на половину формируется за счет налогов на доходы москвичей, то надо включать в бюджет то, что хотят жители, а не исполнительная власть
— Москву ожидают сложные времена из-за того, что около половины бюджета с 2026 года «уйдет из города» из-за того, что организации добывающего сектора начнут платить налоги в регионах добычи, считает Ольга Сорокина (партия «Новые люди»). Поэтому Мосгордуме за два года надо будет перестроиться, провести аудит ЖКХ, медицины, образования, оценить эффективность, необходимость и достаточность ГБУ, чиновников, программ и подходов. При этом важно не скатиться в грубую оптимизацию жизненно важных отраслей, а сокращать расходы необходимо, начиная с губительного благоустройства там, где в нем нет необходимости. Она считает, что после изменения структуры бюджетных доходов, Зеленоград станет одним из ключевых центров прибыли города и видит свою депутатскую задачу в том, чтобы сделать его инновационным центром Москвы. Кроме того, через пять лет изменятся общие подходы, так как её партия выступает за развитие добрососедства, открытости, диалога и ответственности.
— «Я не буду говорить, как изменится Зеленоград и Москва через пять лет, потому что не люблю пустые разговоры, я даже обещать ничего не хочу избирателям — я люблю слушать и что-то делать» , — говорит Дмитрий Баранов (партия ЛДПР). Будущее он видит через решение текущих проблем. Например, огромного количества мигранта в автобусном парке Зеленограда, есть вопросы к местной медицине. Ещё он отмечает, что в Зеленограде можно многое сделать для спорта и досуга молодежи.
— Установить контроль над чиновниками считает важной частью работы Мосгордумы Ольга Васильева (партия Справедливая России"). «Законодательный орган, в который я решила пойти — защита и голос жителей. Но за последние годы жители ни того, ни другого у депутатов не находят — эту ситуацию надо менять. Я не про лозунги менять старых депутатов на новых — нужно менять сами подходы и принципы работы, а это уже к вопросу, насколько депутат имеет стержень, так как нельзя прогибаться, отстаивая интересы граждан. Этот стержень у меня есть». Ещё одну задачу Васильева видит во всеобщей (от каждого жителя до заводов) заинтересованности развивать свой город. Решение этой задачи не уложится в пять лет, но постепенно, шаг за шагом, к этому можно прийти — тогда все изменится.
— «Депутат МГД может включать район в программы развития города, выбивать средства из бюджета на нужды своего района, но почему деньги на интересные программы не запрашивались и не получались» — говорит Ольга Сорокина и добавляет, что последние пять лет показали, что в Зеленограде никто не чувствует себя хозяином.
— «Он отвернулся от народа, ничего за пять лет не сделал из того, что обязан делать депутат, как избранник народа» , — говорит Ольга Васильева. Она имеет в виду и частные проблемы конкретных жителей, которые не нашли у него поддержки, и его работу как законодателя. В частности, она вспоминает «полностью антинародное решение», когда действующий депутат голосовал против возврата общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки.
— «Мы с вами живем в этом городе и видим много частных проблем, которые не решаются, — говорит Дмитрий Баранов. — В соцсетях правящей партии все хорошо — они раздают подарки, целуют бабушек, так происходит всегда перед выборами. А в течение года им эти бабушки не нужны, не нужны мамаши с детьми, не нужны люди, которых кидают на деньги работодатели, их не интересуют водители автобусного парка, в котором масса проблем». Баранов признаёт, что избиратели привыкли к действующему депутату, но называет эту привычку вредной. «Вредно курить, пить, употреблять наркотики и вредно голосовать за одного и того же кандидата, особенно если в результате его пребывания в Мосгордуме в городе ничего не поменялось».
— «Оценку его работе должны дать жители, придя на выборы 8 сентября», говорит Иван Ульянченко, называя себя основным конкурентом действующего депутата.
— Полномочия депутата нужно Ольге Васильевой, чтобы делать больше для жителей: писать депутатские запросы, общаться с мэрией, вносить свои законопроекты. Для неё позиция депутата — это недостающий инструмент в текущей работе. Если избраться не получится, она планирует и продолжать свою общественно-политическую деятельность: «Конечно, сложно будет пробивать стены, но для меня это дорога, которую я уже давно выбрала».
— Такой же подход у Дмитрия Баранова, который был активистом, общественником и волонтером еще до участия в выборах. Вне зависимости от итогов голосования он продолжит работать в волонтерской группа, которая собирает и доставляет гуманитарную помощь, а также «поднимать» деятельность зеленоградского отделения своей партии. «Продолжу делать вещи, которые будет видно».
— «Пройдя не одни выборы, я не опустил руки и продолжаю бороться в интересах жителей Зеленограда и Подмосковья, так как наш город окружён со всех сторон областью, где проблем побольше чем в Москве» , — говорит Иван Ульянченко.
— «Мы планируем победить, но при любом раскладе от нашей партии на муниципальных выборах в 2025 году будут сильные кандидаты» , — говорит Ольга Сорокина, которая в ходе кампании по выборам в Мосгордуму встретила активистов, которых сразу после голосования будем готовить к муниципальным выборам. Также уже начата подготовка к выборам в Госдуму. «В политику я пришла из общественной деятельности и как ЖКХ- активист и моя общественная деятельность началась не для выборов — я занимаюсь этим с 2019 года и открыто делюсь этим в своих соцсетях, поэтому пусть дела скажут за меня».