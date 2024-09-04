Если вы станете депутатом Мосгордумы, что через пять лет изменится в Москве и в Зеленограде? Представьте, что ваша партия взяла большинство в Мосгордуме и получила реальную власть в городе.

— Основная задача депутата — представлять интересы жителей, чтобы бюджет Москвы работал на интересы москвичей, а не в интересах фирм по перекладыванию и производству плитки и бордюров, считает Иван Ульянченко (партия КПРФ). Раз бюджет города почти на половину формируется за счет налогов на доходы москвичей, то надо включать в бюджет то, что хотят жители, а не исполнительная власть

— Москву ожидают сложные времена из-за того, что около половины бюджета с 2026 года «уйдет из города» из-за того, что организации добывающего сектора начнут платить налоги в регионах добычи, считает Ольга Сорокина (партия «Новые люди»). Поэтому Мосгордуме за два года надо будет перестроиться, провести аудит ЖКХ, медицины, образования, оценить эффективность, необходимость и достаточность ГБУ, чиновников, программ и подходов. При этом важно не скатиться в грубую оптимизацию жизненно важных отраслей, а сокращать расходы необходимо, начиная с губительного благоустройства там, где в нем нет необходимости. Она считает, что после изменения структуры бюджетных доходов, Зеленоград станет одним из ключевых центров прибыли города и видит свою депутатскую задачу в том, чтобы сделать его инновационным центром Москвы. Кроме того, через пять лет изменятся общие подходы, так как её партия выступает за развитие добрососедства, открытости, диалога и ответственности.

— «Я не буду говорить, как изменится Зеленоград и Москва через пять лет, потому что не люблю пустые разговоры, я даже обещать ничего не хочу избирателям — я люблю слушать и что-то делать» , — говорит Дмитрий Баранов (партия ЛДПР). Будущее он видит через решение текущих проблем. Например, огромного количества мигранта в автобусном парке Зеленограда, есть вопросы к местной медицине. Ещё он отмечает, что в Зеленограде можно многое сделать для спорта и досуга молодежи.

— Установить контроль над чиновниками считает важной частью работы Мосгордумы Ольга Васильева (партия Справедливая России"). «Законодательный орган, в который я решила пойти — защита и голос жителей. Но за последние годы жители ни того, ни другого у депутатов не находят — эту ситуацию надо менять. Я не про лозунги менять старых депутатов на новых — нужно менять сами подходы и принципы работы, а это уже к вопросу, насколько депутат имеет стержень, так как нельзя прогибаться, отстаивая интересы граждан. Этот стержень у меня есть». Ещё одну задачу Васильева видит во всеобщей (от каждого жителя до заводов) заинтересованности развивать свой город. Решение этой задачи не уложится в пять лет, но постепенно, шаг за шагом, к этому можно прийти — тогда все изменится.