— С какого возраста к вам могут попасть дети?

Мы можем поддерживать детей с 1 по 4 класс в условиях, которые дадут им возможность окрепнуть и в дальнейшем даже влиться в общеобразовательную школу.

Учиться можно с любого класса, а потом прикрепиться к государственной школе. Наша задача — дать детям возможность овладеть темами школьной программы по ГОСТам: письмо, чтение, счет и так далее. Мы создаем программу под каждого ребенка, которая позволит окрепнуть до подросткового возраста, а дальше влиться в массовую школу.

— У вас есть лицензия на обучение детей и тестирование по итогам обучения?

Мы являемся общественной организацией, поэтому лицензия нам не нужна. Мы сопровождаем детей, укрепляем их здоровье, готовим по программе начальных классов. По результатам обучения дети сдают независимое тестирование в той школе, которую выберут родители.

— Какие есть преимущества вашей семейной НЕшколы?

Для детей, которым тяжело учиться в массовой школе, есть много плюсов в таком формате обучения.

Во-первых, детям, которые часто болеют, имеют особенности ЖКТ, головные боли и прочие проблемы со здоровьем, сложно каждый день вставать к определенному часу. Тем более, школьная программа рассчитана на то, что в ранние часы ставят самые важные и сложные уроки.



Мы можем обучать детей не ежедневно с 8 утра до определенного времени, а разрабатывать свой режим, обучать столько времени, сколько родители сочтут нужным, например, 2 или 3 урока в день. И начинать занятия мы можем с того времени, с которого будет удобно ребенку, по согласованию с семьей.

Во-вторых, вся программа направлена на здоровьесбережение. Мы планируем давать материал блоками, чтобы он лучше усваивался. Например, одну неделю изучаем блок по математике, а другую — русский язык и письмо.

В-третьих, мы обязательно будем давать детям динамическую нагрузку. Это не только физминутка и гимнастика, у нас есть целый динамический час. Это занятия на воздухе: ходьба, физкультура, йога терапия, окружающий мир.

— Расскажите приблизительно, по какому графику занимаются дети в течение дня?

Мы подбираем график строго индивидуально: кому-то нужно заниматься 2-3 раза в неделю, а кому-то больше. Может быть так, что у родителей нет возможности приводить ребенка в первую смену, поэтому вторая смена тоже возможна. Занятия могут проходить, например, так:

8:30 — дети приходят в центр, мы идем на прогулку

9:00 — первый завтрак, углеводный, который даст заряд энергии

9:15 — 1-й урок длительностью 30 минут

9:45 — перемена

10:00 — 2-ой урок

10:30 — динамический час

11:15 — второй завтрак, белковый после физической нагрузки

11:30 — 3-й урок

12:00 — процедурно-профилактический час, во время которого дети проходят процедуры по индивидуальному назначению

13:00 — окончание занятий

Мы соблюдаем баланс между учебой и отдыхом, не делаем уроки длиннее получаса для первоклассников, чтобы сильно не перегружать детей, даем физическую нагрузку также по согласованию с родителями.

— Сколько человек будет в группах, и как они будут подбираться? Будет ли ребенок социализирован после такого обучения?

На аттестационные предметы — письмо, математику, русский язык и другие — мы набираем малокомплектные классы, максимум 4 человека. В малых группах дети получат достаточно внимания и поддержки от преподавателя, чтобы хорошо разобраться в теме урока и отработать навыки.

Малые группы будут подбираться в зависимости от особенностей детей. В одном классе не смогут заниматься дети с ослабленным здоровьем и с задержкой психического развития. К ним нужен абсолютно разный подход, поэтому мы будем их распределять в разные группы.

На уроки, которые можно изучать для удовольствия и общего развития, например, музыку, физкультуру, йога терапию, лепку, ИЗО и прочие мы будем собирать много детей. Они смогут общаться друг с другом под присмотром педагога, будут постепенно социализироваться и привыкать к большому количеству детей в классе. Также мы проводим праздники — 1-е сентября, Новый год, праздник весны и осени, выпускные и многие другие. В них тоже принимают участие все дети.

— Сколько будет стоить обучение в вашем Центре?

Так как у нас не частная школа, а семейная — финансово это менее затратно. У нас профинансированный центр, готовое помещение. Родители будут оплачивать только услуги преподавателей и процедуры.

Стоимость рассчитывается индивидуально, так как у всех детей свое расписание и график. В середине августа будет проходить родительское собрание, я приглашаю на него всех желающих. Там я буду говорить и про график, и про оплату, и обязательно отвечу на все интересующие вопросы!

Залогом нашей успешной работы является связь с родителями и мечта о том, чтобы школа и семья были вместе. Именно в таком взаимодействии должны расти и учиться дети, в этом залог их гармоничного развития. Мы приглашаем в наш проект родителей и единомышленников, которые хотят укрепить и сохранить здоровье своих детей!

Чтобы записаться на собрание, позвоните нам:+7-499-717-22-24,+7-915-222-02-03,+7-963-715-33-35

Сайт: https://centrrechi.com

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