В первую неделю его пересылали из трех частей обратно на место призыва, как непригодного по специальности, возрасту и состоянию здоровья. Врач в военной части рекомендует обследование по месту призыва, но, по словам жены Андрея, командир части игнорирует рапорт врача и не подписывает необходимые бумаги. Военная прокуратура молчит.

Между тем, состояние Андрея ухудшается, за время нахождения в армии он потерял шесть килограмм, его мучают резкие боли в желудке, есть он практически не может. Таких как он в части больше десяти человек. Во вторник утром их отправили своим ходом в ещё один госпиталь.

Все обращения жены Андрея — от районных депутатов для администрации президента — пока остались без ответа.