Мобилизация в Москве пока закончилась, но те, кого призвали неправомерно, до сих пор не могут вернуться домой. У одних препятствие в военкомате, у других — в воинской части. Вот только две истории, о которых редакции «Зеленоград.ру» рассказали родственники мобилизованных.
У 49-летнего Андрея из 1-го микрорайона — целый букет хронических заболеваний. В том числе сахарный диабет, хронический бронхит, язвенная болезнь. Как рассказала его жена, медицинской комиссии в военкомате фактически не было — Андрею проверили зрение, зубы и подписали бумагу о годности, не дав возможности предъявить документов о состоянии здоровья. Особой ценности для армии он не представляет — старший сержант без боевого опыта и подходящей специальность. До мобилизации много лет он работал электриком в «Жилищнике».
В первую неделю его пересылали из трех частей обратно на место призыва, как непригодного по специальности, возрасту и состоянию здоровья. Врач в военной части рекомендует обследование по месту призыва, но, по словам жены Андрея, командир части игнорирует рапорт врача и не подписывает необходимые бумаги. Военная прокуратура молчит.
Между тем, состояние Андрея ухудшается, за время нахождения в армии он потерял шесть килограмм, его мучают резкие боли в желудке, есть он практически не может. Таких как он в части больше десяти человек. Во вторник утром их отправили своим ходом в ещё один госпиталь.
Все обращения жены Андрея — от районных депутатов для администрации президента — пока остались без ответа.
Инженера-разработчика зеленоградской компании по производству электроники Алексея мобилизовали 3 октября. В этот же день у сотрудников компании, как у предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), появилась бронь. Его жена каждый день ходила в военкомат, пытаясь оформить ходатайство на возврат Алексея домой, но не могла застать военкома Мерзликина — у него то было совещание, то не приёмный день. А 17-го числа, после заявления мэра о завершении мобилизации в Москве, юрист военкомата заявила, что мобилизация окончена и документы по отсрочке никто смотреть не будет — «всё ушло в архив».
При этом сотруднику той же организации с тем же комплектом документов в один из дней удалось подписать ходатайство на возврат. Юрист сказала жене Алексея прийти на следующий день, он снова и снова приходила в военкомат, но безуспешно. Она написала жалобу в военную прокуратуру и зеленоградскую префектуру — ответа оттуда тоже нет. Пока Алексей находится в военной-части в Московской области.