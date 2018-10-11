Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки

Внезапно появившиеся решетки один из жителей подъезда описал как «черные, старые, грязные, криво повешенные железяки». Он не понимал, как теперь мыть окна? Почему такие страшные? Почему криво повесили? Почему не покрасили? Почему вокруг осталась грязь? Зачем они нужны в принципе, и почему никого не спросили?

Двое жителей подъезда написали обращение в правительство Москвы со всеми этими вопросами. Его, как водится, спустили в управу. Управа в ответе сослалась на «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» от 2009 года, требующий предусмотреть в проекте дома установку «устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей)». А для мыться окон решетки будут демонтировать (раз в год). После жалобы сняли две решетки, протерли стекла за ними и повесили обратно. Остальные не тронули.

Получается, девять лет предписания закона не выполнялись, а теперь внезапно озаботились их выполнением? — спросили жильцы. И написали еще три обращения — в жилищную инспекцию, МЧС и правительство Москвы, с фотографиями.

Попутно выяснилось, что «Жилищник» не так уж стремился сам поставить эти решетки — это сделано по требованию одного из жильцов. Ранее он же потребовал снять ручки с окон в подъезде, чтобы они не открывались.

Вскоре из мэрии пришел такой же ответ, как из управы. В ответе отмечалось, что решетки не нарушают требований пожарной безопасности. Пожарный надзор ответил, что в законах, которыми они руководствуются в своей работе, «отсутствуют требования по запрету установки решеток на оконных проемах». Действительно, окна в подъездах к путям эвакуации — выходам в случае пожара — не относятся.

А вот обращение в Жилинспекцию сработало — оттуда в «Жилищник района Савелки» ушло письмо с просьбой предоставить протокол общего собрания собственников помещений по вопросу установки решеток на окнах в подъезде. Потому что именно собственникам решать, что делать с общедомовым имуществом. «Жилищник» немедленно потребовал от старшей по дому организовать собрание. Что и было сделано — активные жильцы прошлись по подъезду, собрали подписи и передали оригинал протокола в управляющую компанию, оставив копию себе.

Однако с передачей протокола ничего не изменилось. Они снова написали в жилинспекцию об этой ситуации, упомянув, что протокол находится в «Жилищнике». В учреждении ответили, что, по данным управляющей компании, протокол составлен неверно — кворум считается по собственникам жилья, а не по квартирам. Жильцы не поленились и собрали подписи еще раз, учитывая собственников. 2 октября решетки все-таки сняли. Дыры в стенах заштукатурили. Итого два с половиной месяца борьбы за право решать, что делать в своем же подъезде.