Кто рассказал Пушкину

Возможно, зеленоградский краевед прав, и письмо лицейского друга принесло новости, сдвинувшие роман с мертвой точки. Но что же могло быть в том письме? «По нашему предположению, — пишет Быстров, — Пущин в своём письме достаточно откровенно описал письмо-признание Натальи Апухтиной в любви (на французском языке), его ответ (ведь он вёл принципиально холостяцкий образ жизни), последующее своё очарование ею после замужества, её категорическое «нет»: «но я другому отдана и буду век ему верна».

Если следовать логике Быстрова, то московский вертопрах, охотник за приданным — родственник уездного судьи, разбивший сердце юной барышни, и был Иван Пущин? Это кажется странным: блестящий лейб-гвардеец, сын сенатора, отнюдь не бедный — и вдруг такая история… К тому же ни о каких письмах Натальи Апухтиной к корыстному возлюбленному неизвестно. Но Пушкин после получения этого письма действительно прекращает малевать женские головки, вводит в роман образ Татьяны и быстро завершает вторую главу.

«Возможно, Пущин в письме к Пушкину описал своё потрясение при виде чудесного превращения вчерашней, по его мнению, Золушки, — предполагает Быстров. — Может быть, именно с этого момента Пущин навечно полюбил Наталью Фонвизину».

Однако и без Пущина было кому поведать поэту скандальную светскую историю. Вот, что пишет литературовед Светлана Кайдаш в своей книге «Сила слабых — Женщины в истории России»: «Однажды один из родственников Натальи Дмитриевны, Молчанов, прибегает к ней и говорит: «Наташа, знаешь: ведь ты попала в печать! Подлец Солнцев передал Пушкину твою историю, и он своим поэтическим талантом опоэтизировал тебя в своей поэме «Евгений Онегин»».

Солнцев (Сонцов) Матвей Михайлович — дядя Пушкина, муж его тётки Елизаветы Львовны. С ним поэт неизменно встречался в Москве. Елизавета Львовна с мужем жила в доме отца декабриста Петра Черевина, который был родственником Натальи Дмитриевны.

То, что Пушкин «срисовал» Татьяну Ларину с Натальи Фонвизиной, было довольно широко известно в декабристской среде. Так писатель-этнограф Сергей Максимов писал в своей книге «Сибирь и каторга»: «Наталья Дмитриевна Фон-Визина, урождённая Апухтина, недавно умерла в Москве. Она в молодости послужила идеалом Пушкину для Татьяны в „Онегине“. Сначала хотела идти в монастырь, потом вышла за генерала Фон-Визина».

Вероятно, женитьба блестящего генерала Фонвизина на юной провинциалке из костромских лесов стала темой для толков в свете. Пушкин мог узнать о ней от общих знакомых. Например, от декабриста Ивана Якушкина — он был близким другом Фонвизина и не раз встречался с поэтом. Или от декабриста генерала Орлова, который тесно общался и с Пушкиным и с Фонвизиным. Или от того же Пущина — не только из письма, и необязательно, что Пущин (как предполагает Игорь Быстров) сам имел отношение к этому сюжету. Или от Чаадаева, через его приятельницу Авдотью Поливанову, сестра которой была ближайшей подругой самой Натальи Дмитриевны.

Словом, история этой женитьбы наверняка была на языке у многих в светском кругу.

Заметим, однако, что прообразом Татьяны Лариной называли не только Фонвизину — претенденток было множество. Кого только не выдвигала на эту роль молва, пушкиноведы или собственное тщеславие приятельниц поэта. Вопрос до сих пор остается спорным. Но Наталья Фонвизина и по биографии и по психологическому складу, несомненно, близка Татьяне Лариной.