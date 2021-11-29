По нормативу на платной дороге М-11 отводится три часа для борьбы с гололедом и снежными заносами в отличие от других дорог, где требования по времени уборки не такие строгие и дольше на один час.

В зимнее время асфальт на М-11 обрабатывается специальным водным соляным раствором. При этом песчаная смесь не используется на автомагистралях из-за угрозы попадания камней в стекла и образования сколов, а также повреждения лакокрасочного покрытия на автомобилях.