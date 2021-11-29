Как готовятся к зиме на платной дороге М-11 29.11.2021 Партнерский материал

Хоть календарная зима пока еще не наступила, но в Москве и области столбики термометра уже регулярно опускаются ниже нуля — для дорожников первые заморозки являются началом зимнего сезона, когда необходимо тщательно следить за изменениями погоды и предупреждать образование гололедицы на проезжей части. Рассказываем, как готовятся к зиме на платной дороге М-11.

По нормативу на платной дороге М-11 отводится три часа для борьбы с гололедом и снежными заносами в отличие от других дорог, где требования по времени уборки не такие строгие и дольше на один час.

В зимнее время асфальт на М-11 обрабатывается специальным водным соляным раствором. При этом песчаная смесь не используется на автомагистралях из-за угрозы попадания камней в стекла и образования сколов, а также повреждения лакокрасочного покрытия на автомобилях.

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Когда случается «переход» температуры с плюса на минус и выпадение осадков, снегоуборочная служба производит предварительную обработку дороги, ориентируясь на прогноз погоды, для снижения риска образования ледяной корки.

В период сильного снегопада на дорожной поверхности, благодаря соляному раствору, образуется «кашица» (в простонародье — слякоть). Высота этой снежной «слякоти» на дороге в соответствие с требованиями по дорожной уборке не должна превышать двух сантиметров, в связи с чем ее нужно вовремя собирать и увозить на специальную площадку. С ноября по март с платного участка от Москвы до Солнечногорска в среднем вывозится около пятидесяти тысяч кубометров снега. Снег тает, образующаяся вода проходит через специальное фильтрующее оборудование и уже очищенной попадает снова в природу.

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Для уборки проезжей части на платной дороге М-11 Москвы до Солнечногорска задействовано 170 сотрудников дорожной службы и 60 единиц снегоуборочной техники. Персонал службы осуществляет мониторинг дорожную ситуацию 24 часа в сутки и принимает все необходимые меры для безопасных условий проезда водителей по автомагистрали.

Ну а самим водителям остаётся только поменять шины на зимние и перестроится на зимний стиль езды, когда надо заранее тормозить, плавно разгоняться и держать дистанцию.

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Метки:
платная дорога м-11
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