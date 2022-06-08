Кафе «Вам сюда» открылось в 9-м микрорайоне. Что внутри? 08.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Новое кафе «Вам сюда» открылось в корпусе-новостройке 934 — уже второе в девятом микрорайоне. Вход находится рядом с пунктом выдачи заказов «Вайлдбериз», со стороны строящихся корпусов. Кафе работает по будням с 8 до 21, по выходным — с 10 до 20. Рассказываем, что внутри.

На витринах — слойки с сытными и ягодными начинками за 60 рублей, круассаны с шоколадом за 80, ржаник с брынзой, маффины, макаруны тоже по 80 или 320 за пять штук, эклеры, чизкейки за 180 и тортики от двухсот.

Свежую выпечку делают прямо с утра, как рассказал нам хозяин кафе. Если она заканчивается — еще раз днём. После 19:00 выпечку продают со скидкой 50%.

В чайно-кофейной карте восемь видов кофе (капучино 160 рублей/200мл), какао и милкшейк (180 рублей и 190 рублей/300мл), пять видов листового чая (80-100 рублей/250мл, от 150 рублей/500 мл чайник).

Можно посидеть за столиками или за стойкой у окна, есть телевизор. Место тихое и уютное, несмотря на стройку напротив — к тому же, в этом году её обещали завершить, и тогда здесь будет центр нового мини-квартала.

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Метки:
микрорайон 9, рестораны и кафе, новое место, что внутри, корпус 934
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